"Ястребы" и умеренное крыло ХАМАС меняются местами, - И.Субботин

09:40 05.02.2024

Противоречия внутри группировки осложняют обмен заложниками



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

04.02.2024



Глава вооруженного крыла ХАМАС Яхья Синвар и его сторонники готовы договариваться с Израилем. Фото Reuters

Движение ХАМАС отвергло сообщения о существовании в его руководстве внутренних противоречий, назвав это частью дезинформационной кампании. Соответствующее заявление появилось после того, как западная пресса проинформировала о растущей поляризации между политическим бюро палестинской группировки и ее вооруженным крылом, члены которого, как принято считать, по-прежнему базируются в секторе Газа. Данные о спорах между фракциями хамасовцев не раз появлялись с начала израильской операции, однако последние сообщения дают понять, что суть разногласий изменилась.



О том, что против ХАМАС ведется целенаправленная дезинформационная кампания, заявил источник издания The New Arab внутри переговорной команды палестинского движения. Так он отреагировал на сообщения о том, что противоречия между хамасовскими фракциями могут угрожать процессу заключения новой сделки по обмену заложниками. По словам собеседника The New Arab, такие материалы "намеренно вводят в заблуждение". Он подчеркнул, что высшее звено палестинского движения все еще изучает некоторые условия сделки, которая недавно обсуждалась в Париже с участием руководителей спецслужб Израиля, США, Египта и Катара. Ее модель пока выглядит аналогичной той, которая была согласована в ноябре.



Отдельно по поводу идеи нового соглашения высказался член политбюро ХАМАС Усама Хамдан. "ХАМАС находится в постоянном контакте и консультируется со всеми силами и фракциями палестинского сопротивления", – заявил он. По словам представителя группировки, подробные обсуждения проводятся "с партнерами и соратниками по сопротивлению". В то же время высшее звено ХАМАС "ценит все национальные позиции, которые отражают единство палестинцев", подчеркнул Хамдан. Он заметил, что движение "открыто для обсуждения любых инициатив или идей, которые приведут к прекращению агрессии". В заявлении Хамдана уточняется, что члены палестинского движения обсуждают некоторые условия парижской инициативы.



О том, что внутренние разногласия ХАМАС представляют собой одно из множества препятствий на пути к потенциальной сделке между сектором Газа и Израилем, сообщили источники The Wall Street Journal, знакомые с содержанием переговоров. По их словам, политическое крыло группировки выдвигает жесткие требования к Израилю, требуя освобождения почти 3 тыс. палестинских заключенных, в том числе тех, кто был арестован после начала войны 7 октября, в обмен на 36 гражданских лиц. Вместе с тем группировка настаивает на длительном, многоэтапном процессе обмена. Глава политического крыла Исмаил Хания в то же время ведет речь о постоянном прекращении огня, которое будет гарантировано иностранными державами.



В свою очередь, глава вооруженного крыла ХАМАС Яхья Синвар и его сторонники, уставшие от интенсивных боевых действий, выражают согласие на ту версию договоренностей, к которой готовы Израиль и международные посредники. Она предполагает шестинедельную паузу в боевых действиях. Это существенно резонирует с тем радикальным курсом, который с 7 октября демонстрировали Синвар и представители вооруженного крыла. Они, как считается, продолжают командовать напрямую из сектора Газа. Тем не менее источники The Wall Street Journal утверждают, что "самый разыскиваемый человек в Газе" попросту хочет получить время, чтобы перегруппироваться и получить приток гуманитарной помощи.



В декабре политбюро ХАМАС показывало готовность проявить дипломатическую гибкость и отказаться от концепции бесконечного конфликта. Так, в разговоре с западной прессой член политического крыла Хусам Бадран уверял, что его соратники сражаются не только потому, что хотят сражаться. "Мы не сторонники игры с нулевой суммой, – уверил он. – Мы хотим, чтобы война закончилась". Комментарии высокопоставленного хамасовца стали "резким поворотом" по сравнению с тем, что ранее звучало со стороны ключевых командиров движения. В то же время политбюро инициировало переговоры с Палестинской национальной администрацией, что вывело из себя Синвара. Он выражал недовольство Ханией и заявлял, что война еще не проиграна.



В своем анализе эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) отмечали, что потенциал противоречий внутри ХАМАС накапливался долгое время. "Первоначально Хания и его заместитель Салех аль-Арури помогли Синвару перенести центр тяжести группировки в сектор Газа. Однако в течение следующих нескольких лет жесткий стиль правления и личность Синвара вынудили Ханию и других высокопоставленных чиновников уехать в Катар и Турцию, что создало очевидный раскол между внутренним и внешним руководством. Несмотря на то что Хания оставался главой политического бюро, контроль Синвара на местах давал ему реальную возможность видеть, что группировка делала в секторе Газа", – считают в WINEP.



Еще в декабре 2023 года исследователи отмечали, что дальнейшая динамика войны в секторе Газа "определит, смогут ли Синвар и другие деятели ХАМАС в воинственно настроенном лагере диктовать будущий курс группировки". Нынешние разногласия показывают, что политбюро, вероятно, имеет аппетит к тому, чтобы стать монопольной фракцией внутри движения.