В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал

10:45 05.02.2024

Власти Алма-Аты заявили о намерении построить третий железнодорожный вокзал. Он появится в течение трех лет в Алатауском районе. Об этом рассказал заместитель акима (главы администрации) города Аскар Амрин.



По его словам, проект позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего снизится транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру.



"Платформа будет строиться силами "Қазақстан темiр жолы" (Казахстанские железные дороги - прим. EADaily). Наша основная задача была предусмотреть в ПДП (проекты детальной планировки - прим. EADaily) вокзал и привокзальную площадь. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, согласно транспортному каркасу, который был опубликован две недели назад. У нас стоят сроки - 2026−2027 годы, - сказал Амрин.

В настоящее время в Алма-Ате действуют два железнодорожных вокзала.