Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК

10:52 05.02.2024

05.02.2024 | СВЕТЛАНА ДАВЫДОВА



Фиджитал-спорт развивается в России быстрыми темпами



В октябре 2023 года, выступая на пленарном заседании "Спорт без границ. Открытость миру" XI Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира принять участие в соревнованиях "Игры Будущего":



"Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому – именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта, и киберспорт. Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали "Игры Будущего", и стартуют они в Казани уже очень скоро, 23 февраля следующего года. Приглашаем спортсменов, молодежь из разных стран принять в них самое активное участие".



Действительно, фиджитал-спорт развивается в России быстрыми темпами. "Это здорово!" – скажут "посвященные". "Это сложно?" – спросят те, кто не в теме. Конечно, непросто, но вместе с тем и интересно, потому что участие в киберсоревнованиях требует освоения новых знаний, погружения в виртуальную реальность, развития и применения новых технологий, меняет взгляды на спорт как на соревнования исключительно в физической реальности.



Вместе с тем это требует и классического спортивного мастерства – ведь фиджитал не отрицает и не замещает физические соревнования. Напротив! Последовательные старты в цифровом и традиционном виде объединяют физический и цифровой виды спорта в одно целое. Рhysical – физический, digital – цифровой. Соединили два понятия, и вот он, phygital (фиджитал) – спорт нового формата, спорт будущего!



Но как же происходит сам соревновательный процесс? Он состоит из двух частей – виртуальной и реальной. К примеру, сперва участники играют в хоккей в цифровом мире (можно использовать компьютер или приставку), набирая при этом очки, а затем уже команды встречаются на реальном хоккейном поле. Конечно, победа будет возможна лишь при отличных умениях и навыках действия в двух мирах – цифровом и физическом. Победит же команда, которая наберет больше очков суммарно в двух этапах.



У этого сложного и увлекательного комбинированного спорта уже есть немало ярких звезд, таких как Влад А4, Артем Дзюба, Егор Крид и других. Киберспорт в России развивается весьма активно: в сентябре 2021 г. был образован Организационный комитет по подготовке и проведению первых в истории спорта Игр будущего под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.



Гостеприимно распахнуть двери своего виртуально-реального пространства молодежи со всего мира готовится Республика Татарстан. По информации организаторов, "впервые в истории мирового спорта в Казани пройдет Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях". При выборе места проведения соревнований учитывались такие факторы, как наличие в Казани готовой инфраструктуры, наработанного опыта организации массовых мероприятий и позитивного настроя местных властей (столица Татарстана по праву заслужила звание "спортивной столицы России"). В предыдущие годы там уже показали свое мастерство лучшие райдеры из разных стран. Например, спортсмены из Аргентины, Колумбии, Испании, Болгарии, России и Беларуси соревновались в фиджитал-скейтбординге (эта дисциплина стала для них новой). Сперва было продемонстрировано мастерство на площадке, а затем – в симуляторе скейтбординга. В лидеры квалификации удалось выйти трем командам из России и одной из Аргентины: New Kids Turbo (Россия), Latino Gang (Аргентина), Slugs (Россия) и "Трое из ларца" (Россия). В рамках предстоящего турнира уже состоялось 10 отборочных туров.



Фото: kzn.ru



"Нам предстоит сделать то, чего никто до нас еще не делал. Уверен, что Казань на отлично справится с этим", – говорит Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации, добавляя: "Игры Будущего продемонстрируют миру технологический и спортивный суверенитет России".



Игры Будущего, которые пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года, безусловно, войдут в историю спорта. На международный турнир приглашено около двух тысяч лучших спортсменов и киберспортсменов. Для болельщиков организаторы обещают "захватывающие онлайн-трансляции по всему миру". Игры пройдут по 16 гибридным дисциплинам в пяти технологических направлениях ("вызовах"):



спорт (включает фиджитал-футбол (FIFA + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA2K + стритбол), фиджитал-хоккей (NHL + хоккей 3х3), фиджитал-гонки (Assetto Corsa + гонки на картингах), фиджитал-единоборства (Mortal Kombat 11 + MMA);



тактика (фиджитал-тактический бой (CS:GO + лазертаг; Valorant + лазертаг), фиджитал-королевская битва (PUBG Mobile + лазертаг; Fortnite + лазертаг);



стратегии (фиджитал-боевая арена (Dota 2 + Phygital Super Final; Mobile Legends: Bang Bang + Phygital Super Final; Arena of Valor + Phygital Super Final), фиджитал-боевой симулятор (League of Legends + Phygital Super Final);



скорость (прохождение на скорость ретроконсольной игры + Phygital Super Final, ретро-игры на ПК + Phygital Super Final, игры на ПК + Phygital Super Final);



наконец, по направлению технологии участникам предстоит соревноваться "при помощи технически сложных устройств и технологических разработок: гонки дронов, битва роботов и соревнования в виртуальной реальности".



По каждому направлению уже объявлен призовой фонд. По словам главы оргкомитета "Игр будущего" Игоря Столярова, призовые, которые получат победители соревнований в 2024 году, составят 25 миллионов долларов: "…у нас задача мегаамбициозная: мы хотим привлечь топ-спортсменов, топ-команды. А знаете, как определяют топ-команды в киберспорте? По размеру призовых. Лучшие спортсмены на 3 рубля не поедут к нам. Мы находимся в рынке. Мы не завышаем цены и не занижаем".



Российский спорт активно развивается в духе времени, и это невозможно без внедрения современных прогрессивных технологий. Новые вызовы диктуют новые правила, и все эти новшества с успехом осваивает молодежь, в руках которой – спортивное будущее России.



Конечно, легкого спорта любого вида не существует и никогда не было. Несмотря на всевозможные препоны, российские спортсмены всегда добивались ошеломительных побед тяжелым трудом, на грани возможного. Теперь же нам предстоит наблюдать, как набирает обороты фиджитал-спорт, и увидеть новые увлекательные фиджитал-соревнования на грани цифровых и физических возможностей, что найдет позитивный отклик в мире.



Вовсе неудивительно, что западные страны предпринимают попытки сорвать "Игры будущего", всеми силами стремясь подорвать авторитет Москвы на мировой арене.



Однако тенденции свидетельствуют об обратном: на фоне навязывания Западом дискриминационных подходов в спорте высших достижений интерес к новым независимым спортивным соревнованиям будет расти. Главные надежды возлагаются на одиозную организацию WADA и его президента Витольда Баньку с истекающим сроком полномочий и заинтересованного, как считают в Вашингтоне, в успешном продолжении карьеры. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают „крахом карьеры" в олимпийском спорте, причем уже в близкой перспективе. Вместе с тем все больше государств выражают недовольство политикой WADA в навязывании своих абсурдных норм национальным спортивным структурам. В ходу и откровенный шантаж: мол, если поедете в Россию, на летние Олимпийские игры в Париже не рассчитывайте.



Вообще, политизация спорта – давняя традиция англосаксов, уже приведших, в частности, к дискредитации международного олимпийского движения. Учитывая непростые реалии, организаторы Игр Будущего прибегают к нестандартным форматам. В частности, вместо национальных сборных, представляющих ту или иную страну, в Казани будут соревноваться клубные команды, в каждой из них могут быть люди разного гражданства. По-видимому, не будет на Играх и антидопингового контроля в силу того полного маразма, до которого он доведен усилиями пресловутой WADA. "Сорвать "Игры будущего" невозможно, потому что они к МОК и ВАДА не имеют отношения, – говорит олимпийская чемпионка Светлана Журова. – Это новый формат соревнований. Желание же тех или иных спортсменов приезжать на такие соревнования – дело самих спортсменов и стран. Единственное, что они могут попробовать, – угрожать спортсменам. Но я боюсь, что это будет иметь обратный эффект".



Не сомневаемся, что так оно и будет: по состоянию на конец января участие в казанском турнире подтвердили 277 команд из 107 стран, включая вполне известные. Игры Будущего - не единственные в международном спортивном календаре России на 2024 год. С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС (турнир уже классического формата), а с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге – Игры Дружбы, обещающие стать главным турниром года для российских спортсменов.