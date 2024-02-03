Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко

10:54 05.02.2024 Насколько эффективен вклад в развитие туристической отрасли со стороны "Kazakh Tourizm"? (Часть 2)

Сходу перевести работу на "новые рельсы", не удалось в том числе и по объективным причинам – пандемии короновируса...



Евгений Косенко, turanpress.kz, 2 февраля



Сходу перевести работу на "новые рельсы", не удалось в том числе и по объективным причинам – пандемии короновируса.

Правда, новое руководство НК "Kazakh Tourism" старалось не унывать и даже искать в сложившейся ситуации крупицы позитива:

"Не секрет, что отрасль туризма сейчас переживает глубокий кризис из-за пандемии и карантинных мер. Но, с другой стороны, это дает возможность расширить ассортимент туристических продуктов и наладить сервис на местах… В связи с глобальным влиянием пандемии на туристическую отрасль "Kazakh Tourism" как структура, которая ранее ориентировалась на продвижение нашего туристического потенциала за рубежом, повернула деятельность на развитие внутреннего туризма. Государство совместно с бизнесом приступило к решению проблем, которые долгие годы не находили должной поддержки. В первую очередь это касается вопросов качества", – сообщил в июле 2020 года на брифинге в СЦК председатель правления нацкомпании Ержан Еркинбаев (назначенный на эту должность в 2019 году с поста директора зоопарка Алматы, а еще ранее имевший опыт работы в качестве директора комплексов "Шымбулак" и "Медеу").

Насчет развития внутреннего туризма в теории вроде как все действительно складывалось благоприятно (особенно в виде растущих статистических показателей).

Однако и здесь периодически возникал все тот же вопрос – как считать и кого записывать в туристы (хотя бы и "внутренние")?

Например, по опубликованным в СМИ данным Бюро национальной статистики, в 2021 году согласно заявленным целям поездок казахстанцев по стране, 48,9% внутренних туристов ездили просто в гости к родным и друзьям, 5,9% были в поездках по работе, а 8,4% уезжали за пределы своего города ради шопинга. Тех, кто ездили в отпуск, на отдых, в санаторий или на курорт, оказалось всего 33,2%.

В следующем же, 2022 году, тех, кто ездил в санатории, детские лагеря, на турбазы, в загородные дома или снимали шале в лесу, было всего 578,3 тысяч человек. А если сравнить эти показатели с 2021 годом, то окажется, что численность посетителей этой категории в 2022-м стала не больше, а почти вдвое меньше (578,5 тысяч человек против 1 млн. человек в 2021 году).

И тут можно было ссылаться на тонкости методологии подсчета. Если, например, считать туристом любого человека, "который совершает путешествие с ночевкой в целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью", или вообще "временного посетителя местности, населенного пункта" – это одно. Если же брать более строгую международную классификацию, где в первую очередь турист должен быть "потребителем тура туристского продукта, туристских услуг", уже немного другое.

Любопытны были и результаты исследования, проведенного международной компанией Picodi.com. Согласно опубликованным в 2022 году данным, казахстанцы, имеющие возможность путешествовать, в большинстве своем (69% респондентов) все равно предпочитают отдых за рубежом. И еще 18 процентов из тех, кто не выезжает, сообщили, что не делают это исключительно из-за отсутствия финансовой возможности.

При этом, любители внутреннего туризма фактически назвали лишь четыре основных направления: Алматы (44%), курорт "Боровое" (35%), Астана (33%) и озеро Алаколь (27%).

Характеризовались и основные причины минусов внутреннего туризма. Так, несоответствие цен на услуги их качеству отметили 62% респондентов. Больше половины опрошенных, в числе негативных препятствий назвали антисанитарию и грязь, плохие дороги (55%), отвратительные общественные туалеты (55%) и низкое качество обслуживания (39%).

Поэтому, наверное, не удивительно, что в 2021 году Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) при оценке вклада туристической отрасли в ВВП разных стран поставил Казахстан на 129-е место с долей туризма от ВВП в 6,2 процента (при изначальном правительственном плане вклада отрасли в ВВП до 15%, или хотя бы до 8,2% к 2025 году).

В результате, некоторыми казахстанскими журналистами была дана и вовсе скептическая оценка ситуации: "Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировому туристическому сектору. За один только 2020 год потери составили 4,5 триллиона долларов, что в эквиваленте равно снижению вклада в общемировой ВВП на 49,1 процента по сравнению с 2019 годом. Трагедия для всего мира, но не для Казахстана, поскольку терять здесь практически нечего..."



Из всех искусств для нас важнейшим является…

В самой НК "Kazakh Tourism" в числе препятствий для развития туристического потенциала страны (как внутреннего, так и внешнего) назвали нехватку качественного имиджевого материала. Особенно на местах:

"Топ-10 туристских дестинаций выбраны наиболее перспективными направлениями для развития туризма и включены в карту туристификации Казахстана, разработанную в рамках государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019–2025 годы. При этом, в регионах отсутствуют специально снятые профессиональные видеоролики, а имеющиеся ролики очень низкого качества. В этой связи, продвижение имиджевых видеороликов по топ-10 дестинациям является важным маркетинговым инструментом продвижения туристского потенциала страны" – сообщил журналистам в декабре 2020 года председатель совета директоров НК "Kazakh Tourism" и вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев. А заодно похвастался более качественным продуктом, изготовленным в недрах нацкомпании.

С 2018 года выделяются бюджетные средства на создание имиджевых роликов по продвижению национального туристского продукта. В том же 2018 году на производство одного видеоролика под названием "Куда мы летим?" для ротации на международном телевидении было выделено 16,575 млн. тенге. Ролик демонстрировался на международном телеканале Euronews NBC и понравился в Болгарии, где на фестивале туристских роликов ему присудили номинацию.

"Видеоролик представляет Казахстан, как страну разнообразия, где можно найти разнообразие этносов, религий, культуры и языков, кухни, природы и климата, исторических и сакральных мест и получить уникальный опыт путешествия", – рассказывал Урен Бисакаев.

В 2019 году на производство двух имиджевых видеороликов "Kazakh Tourism" получил 24,952 млн. тенге, в следующем году, на услуги по производству еще двух видеороликов выделено еще 11,424 млн. тенге, а также на производство 10 видеороликов о туристском потенциале топ-10 туристских дестинаций – было дополнительно ассигновано 117,716 млн. тенге…

(В последующем развить успех на поприще создания имиджевых видеороликов Уркен Бисакаев, к сожалению, не смог, так как уже через месяц, в январе 2021 года, был освобожден от занимаемой должности и в последующей деятельности с туристической сферой больше не связывался, сосредоточившись на бизнесе в области водоснабжения и ирригации).



Съездил сам, позови другого

Помимо роликов еще одним важным направлением деятельности НК "Kazakh Tourism" стало проведение так называемых роуд-шоу (то есть, говоря проще – выездных туров сотрудников нацкомпании в различные зарубежные государства, с целью презентации красот республики или наоборот – устроение вояжей в Казахстан потенциальных организаторов зарубежного турпотока), а также отрабатываемый на постоянной основе "анализ туристского потенциала".

Несмотря на достаточно победные отчеты со стороны самого руководства НК, немало вопросов возникло при более внимательном изучении нюансов этой работы у членов Счетного комитета.

Для начала, были проанализированы некоторые конкретные траты и запросы, согласно которым, например, на организацию тура, питание и проживание для нескольких представителей Ассоциации туристских агентств Индии было выделено 18 млн. тенге.

Тур для восьми человек из Джакарты (Индонезия) по Туркестанской и Алматинской областям был оценен в 5,7 млн. тенге.

Приезд в Казахстан десяти турецких представителей обошелся в 6,2 млн. тенге, не включая авиаперелет. (Заодно ревизоры обратили внимание на места проживания визитеров – например, в Алматы это традиционно был весьма дорогостоящий отель "Rahat Palace Hotel").

Параллельно, с роуд-турами активно развивались аккаунты в соцсетях – в частности, только лишь на ведение и продвижение аккаунтов в социальных сетях Китая со стороны НК "Kazakh Tourism" было потрачено 6,2 млн. тенге.

Все полученные аудиторами Счетного комитета данные впоследствии нашли свое отражение в оценке проекта закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы", где серьезные претензии к НК "KazakhTourism" были перечислены в отдельной статье.

Причем, помимо непосредственно разбора пользы от тех же "роуд шоу" указывалось и на такие системные проблемы, как "несовершенство методологии учета туристов", "искажение статистических данных", переоценку ориентиров, а также высокие расходы нацкомпании на обслуживание самой себя:

"Стратегическиеориентиры также существенно переоценены. Так, в проекте Концепции развития туристской отрасли до 2026 года целевыми рынками определены страны, вероятность прибытия туристов из большинства которых маловероятна…

Несовершенство методологии учета количества туристов усугубляет ситуацию, искажая статистические данные и не позволяя провести достоверную оценку вклада туризма в экономику. Это, в свою очередь, отражается на принятии некачественных стратегических решений по вопросам дальнейшего развития данной отрасли.

Финансирование мероприятий по формированию национального продукта осуществляется через АО "НК "Kazakh Tourism". В среднем 30 % всех средств, направляемых в национальную компанию, приходится на ее содержание, в том числе на расходы проектных групп (оплата труда, командировочные расходы, аренда помещения, услуги связи). По отдельным мероприятиям, связанным с проведением зарубежных роуд-шоу и конференций, доля расходов проектных групп составляет порядка 50 % от бюджета всего мероприятия…

Отмечено ежегодное дублирование одних и тех же мероприятий (анализ туристского потенциала), а также мероприятий с низкой (сомнительной) эффективностью (роуд-шоу), прямое влияние которых на развитие туристского потенциала не прослеживается…" – в частности, говорилось в документе.

Были оглашены и рекомендации, в числе которых значилось:

1. Провести анализ степени влияния деятельности АО "НК "Kazakh Tourism" на развитие туристской отрасли.

2. Пересмотреть механизм финансирования АО "НК "Kazakh Tourism" в части оптимизации административных расходов и оплаты за услуги проектных групп.

3. Сократить 737,7 млн. тенге по дублируемым мероприятиям и мероприятиям с сомнительной эффективностью.

4. Перераспределить 462,2 млн. тенге на иные программы Министерства культуры и спорта как несоответствующие направлению расходов на формирование национального туристского продукта (администрирование субсидирования KidsGoFree, анализ туристского потенциала)…

Документ Счетного комитета заинтересовал и депутатов парламента (в частности, представителей фракции "Ак Жол"), которые направили соответствующий запрос в правительство.

После этого уже забеспокоилось профильное министерство.

"Считаем важным поддержать мероприятия на проведение роуд-шоу (общей стоимостью 167 миллионов 988 тысяч тенге на 2023–2025 годы, 55 миллионов 996 тысяч ежегодно) и анализ туристского потенциала (общей стоимостью 537 миллионов 364 тысяч тенге на 2024–2025 годы, ежегодно 268 миллионов 682 тысяч тенге)", – решительно заявил вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев и привел расчеты того, какие внушительные траты осуществляют в своих туристических поездках зарубежные граждане ( порядка 1500 долларов или 705 тысяч тенге за поездку), если их все-таки заманивать в Казахстан.

Что же касается анализа туристского потенциала, то таковой тоже нужен, хотя бы потому, что нацкомпания обязана его проводить по закону, а закон надо выполнять:

"В рамках принятых поправок в отраслевой закон по вопросам туристской деятельности, "Kazakh Tourism" наделен новыми компетенциями, среди которых проведение анализа туристского потенциала Казахстана. В этой связи, общество законодательно на постоянной основе в рамках полномочий ежегодно должно проводить анализ туристского потенциала страны. Для этих целей в структуре общества предусмотрены структурные подразделения: департамент реализации системных мер, департамент развития туристских дестинаций, департамент инвестиционных проектов (ранее финансирование осуществлялось в рамках расходов мероприятия "Содержание проектного офиса" в рамках госзадания). Финансирование направлено на содержание трех структурных подразделений…" – говорилось в ответе вице-министра депутатам.

Также указывалось на то, что другие страны (например, Грузия) тратят даже больше суммы на "зарубежное продвижение", а заодно сетовалось на нехватку служебных автомобилей и почему-то слабое премирование руководства (хотя, вроде как раз с этим, как мы помним по предыдущим отчетам Счетного комитета, ранее все было в полном порядке).

Впрочем, некоторых депутатов парламента подобные разъяснения все-таки удовлетворили не полностью.

В ответ с разъяснениями выступил уже непосредственно председатель правления "Kazakh Tourism" Талгат Аманбаев (назначенный на эту должность после того, как его предшественник Ержан Еркимбаев перешел на работу в министерство):

"Роуд-шоу – это хороший способ привлечь туристов в Казахстан.Казахстан в этом году вложил 100 миллионов тенге на восемь роуд-шоу: в Катаре, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), КСА (Королевство Саудовской Аравии), России и Южной Корее. Это способ наладить партнерства с 250 зарубежными партнерами с целевых рынков

Расходы на эти роуд-шоу окупят 145 туристов (средний чек иностранного туриста, умноженный на количество туристов).

Поделюсь промежуточными итогами. К примеру, по итогам роуд-шоу в Дохе (Катар), казахстанский туроператор SkyWay уже принял 100 человек (+70 миллионов тенге в экономику Казахстана) за 4 месяца, а до конца года планирует принять еще 100 туристов (+70 миллионов тенге).

Не забывайте об имиджевой составляющей зарубежной поездки. Знаем, сколько стоит каждая командировка или аренда зала, экономим и ужимаем расходы, там, где это возможно, но не в ущерб цели. Когда наши соседи выезжают еще чаще, Казахстану нельзя сидеть в стороне. Личный контакт с партнерами важен. Роуд-шоу – это мероприятие, где 1-2 сотрудника совместно с нашим турбизнесом привлекает туристов из целевого рынка. Это инструмент рекламы (продвижения), где вложения окупаются за счет туристского потока.

Кроме того, это доход в экономику страны – не только налоги, но и доход для местного туристического бизнеса (рестораны, кафе, отели, гиды, такси). Только через НДС напрямую в казну налогами вернутся больше 300 миллионов тенге, при затраченных 100 миллионах тенге государства…" – говорилось в комментарии.

Однако вопросы к нацкомпании, судя по всему, по-прежнему оставались, и очередные сомнения озвучил на пленарном заседании в Мажилисе депутат Максат Раманкулов:

"Казахстан со всеми его природными красотами заслуживает большого внимания туристов. Для представления миру Казахстана в 2017 году была создана АО Kazakh Tourism, основной целью которой является привлечение инвестиций и увеличение потока въездного туризма. Однако воз и ныне там. На сегодня приток инвестиций не обеспечен. Имеющиеся достопримечательности до сих пор не облагорожены, не соответствуют международным стандартам… Низкий сервис, мусорные баки и отсутствие туалетов- главные жалобы туристов, посещающих казахстанские достопримечательности, а вокруг столицы нет ни одного туристического объекта с достойным, по международным меркам, сервисом, куда можно было бы съездить с семьей на выходные.

Чем занимается Комитет индустрии туризма, нацкомпания "Kazakh Tourism" и другие уполномоченные органы? Неужели за последние 10 лет нельзя было превратить "в конфетку" имеющиеся у нас национальные достояния. До сих пор значительное большинство туробъектов начинаются со шлагбаумов на веревочках…

Вместо того, чтобы решать проблемы и в целом развивать туристическую отрасль Kazakh Tourism, начала бурно развивать саму себя, претендуя на комиссионные в пределах 460 млн тенге за госуслуги по предоставлению субсидий туроператорам…

Надо отметить, что содержание Kazakh Tourism недешево обходится республиканскому бюджету. По результатам анализа счетного комитета, их содержание на 2023 год составляет 1,7 млрд. тенге. Лучше бы эти средства тратились на строительство объектов притяжения туристов, либо на помощь пострадавшим от пожара туристическим объектам Алаколя, где все четыре сгоревших баз отдыха кредитовались через "Даму" и после пожара не нашли поддержки государства…." – заявил депутат.

Здесь можно вспомнить, что вопрос о возможности наделения национальной компании "Kazakh Tourism" правом распределять и субсидировать деньги из бюджета по частным турфирмам (то есть, по сути, стать финансовым посредником) довольно бурно обсуждалсяв парламенте еще в конце 2020 года и после резкой критики со стороны депутатов. Тогдашнее руководство Министерства культуры и спорта пообещало эту норму исключить. Но очевидно, сама идея окончательно отвергнута не была.

Впрочем, через некоторое время страсти образца 2022 года все-таки улеглись и вспыхнули по новой уже в прошлом году, когда в сентябре 2023 года увидел свет очередной отчетВысшей аудиторской палаты (бывшего Счетного комитета) по поводу финансовых нарушений, выявленных в нацкомпании:

"Установлен ряд системных проблем: непоследовательность развития туристской отрасли, отсутствие системного контроля за соблюдением стандартов, слабое развитие туристской инфраструктуры и низкий уровень цифровизации туристских услуг. Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 92,3 миллиона тенге…" – говорилось в документе. Кроме того указывалось на то, что "качество оказываемых туристических услуг не соответствует ожиданиям и приводит к оттоку иностранных туристов", а "меры государственной поддержки туристской отрасли остались не востребованы и не оказали эффекта на развитие отрасли".

Любопытно, что помимо обязательных в таких случаях ссылок на то, сколько средств было восстановлено или возмещено в бюджет, в отчете указывался и конкретный ответственный – в лице вице-министра туризма и спорта, на которого "были составлены два административных протокола по 234-1 Кодекса об административных правонарушениях".

В ответ, нацкомпания разместила в СМИ релиз, в котором разъясняла, что претензии к роуд-шоу несколько преувеличены, потому что подобные мероприятия имеют "отложенный эффект", о котором станет известно позже:

"Специфика мероприятий такова, что они имеют отложенный эффект – путь от знакомства туроператоров до подписания договоров о партнерстве может занять продолжительное время. Несмотря на это, мероприятия остаются одним из эффективных инструментов для туроператоров…"

По поводу якобы неэффективности продвижения имиджа Казахстана в китайских соцсетях, то здесь последовало объяснение, что такова специфика самого финансирования. Причем, с казахстанской стороны. В общем, по принципу: дайте больше денег – будет больше эффекта:

"Как пояснили в нацкомпании, продвижение в соцсетях Китая посчитали неэффективным из-за того, что аккаунты в Wiebo и Wechat ведутся эпизодически, хотя это напрямую связано с особенностями бюджетного планирования и закупочных процедур в Казахстане. В "Kazakh Tourism" отметили, что "для непрерывного ведения проектов требуется непрерывное финансирование" – говорилось в комментарии.

Что же до оштрафованного вице-министра, то им оказался Ержан Еркинбаев, который уже в январе нынешнего года дал развернутый комментарий в СМИ.

Признав, что получил два персональных штрафа в сумме 370 тысяч тенге каждый (заплачено было сразу и таким образом, реальная сумма выплат составила половину от начисленной), Ержан Еркинбаев особо отметил, что в отчете государственных аудиторов речь шла в основном о процедурных бухгалтерских нарушениях. Часть из которых образовалась как раз из стремления курирующих чиновников добиться качества в работе нацкомпании :

"Я прекратил там закупки из одного источника. Хотя закон и сейчас позволяет. Я сказал: покажите теперь рынку, что можно закупаться на тендере и к чему это приведет (…) В итоге мы получаем мероприятие, где звук есть, а света нет, полиграфия есть, а баннера нет. Это привело к неэффективности мероприятия. Мероприятие проходит, у него пред-пиар не состоялся, люди не знали об этом мероприятии, на него никто не приходит. Я сказал: пусть меня могут наказать за неосвоение, чем за то, что я эти деньги потрачу, каким-то образом мы это все закроем, акты подпишем. Пусть я лучше верну. По итогам прошлого года мы очень большую сумму вернули, не освоив..."

В целом же, вице-министр был настроен оптимистично, в свою очередь, похвалив приезжающих в Казахстан иностранных туристов за их "качество" и отметив, что "кого попало" в роли туристов нам и не надо:

"Каждый иностранный турист из дальнего зарубежья, по данным Нацбанка, тратит 1,5 тысячи долларов. Это неплохой показатель, потому что у других стран, у наших соседей, это около 200 долларов. Это говорит о том, что к нам приезжает качественный турист. Мы тоже акцентируем внимание, что нам не нужна цифра, мы не хотим кого попало в роли туристов, нагрузка на экологию растет, на транспорт, самолеты забиты, поездов нам самим не хватает. Если мы будем гнаться за количеством туристов, то мы теряем во многом, а получаем экономический эффект меньше..."

Впрочем, определенную борьбу за иностранных туристов Казахстан намерен продолжать. В ноябре прошлого года, отвечая на запрос республиканской газеты "Курсив", Комитет туризма Министерства туризма и спорта сообщил, что на их привлечение в 2023 году было потрачено 1,2 миллиона долларов США.

"В марте национальный стенд Казахстана (площадь 70 кв. м) был представлен на одной из крупнейших туристских выставок ITB Berlin в Берлине. В казахстанской делегации участвовали 16 туроператоров и три гостиницы, которые провели двусторонние встречи с международными компаниями.

В мае такой же стенд был на выставке ATM Dubai в ОАЭ. В делегации были 13 туркомпаний, пять отелей, авиакомпания Air Astana, а также управления туризма Шымкента и области Жетысу. Такой же стенд был организован на выставке Riyadh Travel Fair 2023 в Саудовской Аравии. Подобная выставка прошла в Пекине в ноябре.

"Kazakh Tourism" провел туры для британских СМИ, для журналистов и блогеров из Кореи по тематике гольф-туризма и для писательницы издательства Tatsumi из Японии.

Кроме того, на эти деньги в журнале для путешественников Condé Nast Traveller были опубликованы две статьи…" – в частности, говорилось в ответе чиновников.

Что же до перспектив нынешнего года, то на аналогичные цели планируется потратить порядка 1,5 миллиона долларов США. Как и в предыдущие годы, планируется участие в 4–5 выставках, проведение порядка пяти презентаций за рубежом, запуск онлайн-рекламы в 10 странах и приглашение около 10 групп иностранных журналистов и блогеров…

Кстати, что касается выставок и вернисажей, проходящих под эгидой НК "Kazakh Tourism", то в конце прошлого года, с ними было связано два небольших эксцесса, касающихся некоторых нюансов их организации.

В одном случае арт-консультант Владислав Слуцкий публично обвинил сотрудников нацкомпании в плагиате его идей, впоследствии использованных при проведении первой ярмарки современного искусства Центральной Азии "Ala Art Fair" (с чем вроде как согласились некоторые участники ярмарки, часть из которых вообще отказались от своего присутствия на мероприятии, которое, вдобавок, по мнению Слуцкого, проводилось по завышенной стоимости).

В ответ НК "Kazakh Tourism" все опровергала (особенно в части реальной сметы ярмарки, единственно, признав некоторое заимствование самой идеи) и пригрозила тем, что "‎по фактам распространения ложной информации, не соответствующей действительности, будет вестись работа"‎.

Второй скандал разгорелся вокруг проведенной в ноябре прошлого года в Берлине выставке ремесленников "Bazaar Berlin" с участием нескольких казахстанских дизайнеров и производителей, которым, как заявлялось позже, пришлось добираться до места проведения мероприятия за свой счет и при отсутствии визовой поддержки, несмотря на солидный бюджет, выделенный НК "Kazakh Tourism" на участие в "Bazaar Berlin", а также низкий КПД из-за ее слабого освещения в казахстанских и иностранных СМИ.

Здесь тоже произошло разделение мнений, где одни участники в своих объемных постах, выложенных в социальных сетях, радовались, что попали на мероприятие хоть таким способом, а другие выражали солидарность с прозвучавшей критикой в адрес нацкомпании.

Кстати, в отличие от "Ala Art Fair" каких-либо развернутых комментариев от самой НК "Kazakh Tourism" по поводу ситуации, сложившейся на "Bazaar Berlin", в открытых источниках обнаружить пока не удалось…

Ну а пока обновленное Министерство туризма и спорта, собственно и курирующее нацкомпанию, разрабатывает планы на будущее. Новый министр – прежний аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев – в вопросах туризма не новичок. Акимат вместе с Управлением делами президента очень много сделал для развития Щучинско-Боровской курортной зоны и о проблемах развития инфраструктуры знает не понаслышке. Так что, скорее всего, прагматизма в планах может добавиться.

У самой НК "Kazakh Tourism" есть собственный документ развития до 2031 года, а базовые направления, как уже говорилось, заложены в Концепцииразвития туристской отрасли на 2023–2029 годы, где нацкомпании по-прежнему отводится одна из ключевых ролей:

"Основным фактором повышения туристского потенциала страны и привлечения туристов, как внутренних, так и иностранных, является качественное и всестороннее продвижение туристских объектов и продуктов. Управление продвижением туристских объектов на международном уровне и страновым брэндингом будет осуществляться АО "НК "Kazakh Tourism".

Правда, в анализе текущей ситуации можно найти и некоторые скептические нюансы, в которых интересным образом сочетаются как недоступность для потенциальных туристов казахстанских заводов и шахт, так и дефицит профессиональных кадров в туристической отрасли:

"Сдерживающие факторы развития качественных турпродуктов и расширения их ассортимента закрытость (относительная или полная) интересных для туристов промышленных объектов, к примеру, шахт и заводов; недостаточное количество профессиональных кадров, обладающих специальными знаниями и навыками…"

И если первое утверждение насчет потенциальной привлекательности "шахтного туризма" несколько спорно (особенно с учетом последних трагических событий на шахтах Карагандинского угольного бассейна), то с кадровым дефицитом профессионалов понятно гораздо больше. Возможно, именно отсюда и надо начинать намеченные отраслевые реформы, если все-таки у реформаторов есть желание реально добиться тех целевых индикаторов, о которых мечтательно говориться уже добрую пятилетку. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707119640





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