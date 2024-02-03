Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж

10:59 05.02.2024

В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой



Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X.

"

"Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", - написала она.



Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года писатель не совершит серьезных преступлений.

Как отметил телеканал ABC, посла Китая в Канберре вызвали в австралийский МИД для разъяснений.

Яна Хэнцзюня задержали в КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее китайские власти предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал эти обвинения несоответствующими действительности.