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Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:59 05.02.2024

В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой

Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X.
"
"Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", - написала она.

Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года писатель не совершит серьезных преступлений.
Как отметил телеканал ABC, посла Китая в Канберре вызвали в австралийский МИД для разъяснений.
Яна Хэнцзюня задержали в КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее китайские власти предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал эти обвинения несоответствующими действительности.

Источник - ria.ru
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