|10:59 Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:54 Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко
10:52 Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК
10:45 В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал
09:40 "Ястребы" и умеренное крыло ХАМАС меняются местами, - И.Субботин
09:37 Американские ракеты бьют в обход Ирана. США атакуют Тегеран в Ираке, Сирии и Йемене, - Къ
07:30 Мутный каз-олигарх Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса
00:43 Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:36 В развале Бишкекской ТЭЦ обвинены экс-премьер Исаков и... Макс Бакиев
00:31 Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"
00:20 Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов
00:15 Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева
00:13 "Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:11 Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова
00:04 Американцев косит новый жуткий сифилис, - "Известия"
00:01 Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте
|21:14 Землетрясение магнитудой 5.3 и опять возле Алматы
20:44 Монпелье. Каз-теннисист Александр Бублик выиграл свой третий титул АТР в карьере
19:59 Уроженец Чарджоу рос-космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе - 878 суток
17:56 Нефть дешевеет, рубль слабеет.., - НГ
16:13 Флагман Британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог выйти в море из-за многочисленных дефектов и поломок
13:25 Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана
13:01 С Европой покончено. Спасибо некомпетентным ущербным "элитам", - Алистер Хит
12:59 Тимур Зульфикаров - мудрец из Зимчуруда, - Вл.Винников
12:55 Опосредованная война НАТО против России. Украина будет разделена, - Жорж Шабер
11:29 Россия обязалась к сентябрю обеспечить все русские классы в школах Таджикистана учебниками
10:38 Несгибаемый Байден сокрушительно побеждает (96%) на праймериз в Южной Каролине
09:05 Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек; Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"...
08:50 Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов, - Владимир Овчинский
08:28 Перепрошивка Азии. Что не так с бегством Соединенных Штатов из Афганистана, - А.Гончаров
07:58 Критерии будущего. Об идейных устоях сверхновой России, - Николай Сорокин
07:55 Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист
07:32 Ушли к Бандере "лучший снайпер Франции" Барбьери и матерый хорватский боевик Дукарич
07:25 "Исламское сопротивление Ирака" продолжило обстрел американских баз Айн-аль-Асад и Ат-Танф
07:20 Почему Китай не решается на новый газопровод из России? - "Взгляд"
07:15 Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб. Его сменил вице-президент Мбумба
00:50 О роли транснациональных корпораций в управлении государством, - Р.Ищенко
00:42 Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток, - "Взгляд"
00:07 Китай первым в мире вывел на орбиту спутник с ИИ - "Жунпяо"
00:04 Прозападная медиа-мафия хочет уничтожить государственность Кыргызстана, - "ВечБишкек"
|Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:59 05.02.2024
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X.
"
"Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", - написала она.
Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года писатель не совершит серьезных преступлений.
Как отметил телеканал ABC, посла Китая в Канберре вызвали в австралийский МИД для разъяснений.
Яна Хэнцзюня задержали в КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее китайские власти предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал эти обвинения несоответствующими действительности.