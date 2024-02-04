Битва за Авдеевку: бои идут на улицах города

12:55 05.02.2024

Битва за Авдеевку: Разгромлена 110-я ОМБр ВСУ, бои идут на улицах города

Украинский военкор Бутусов назвал ситуацию с обороной "фортецi" критической, скоро сопротивляться будет некому и нечем



Александр Ситников



В столице бандерштата паника из-за наступления российских войск. По словам директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, страну ожидает масштабное и самое сложное для неньки наступление РФ. "Наступление их (ВС РФ - „СП") не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться, - отметил аналитик в интервью YouTube-каналу „Вышка". - У нас два-три месяца - самые опасные месяцы для Украины с точки зрения обстановки на фронте".



Таким образом, Карасев опроверг заявления ряда самостийных экспертов и говорунов, включая гауляйтера Барабаша, что "русская армия теряет свои силы в Авдеевке". Напротив, это для ВСУ в "твердыне" резко ухудшилась ситуация.



В частности, WarGonzo сообщает: "На юго-восточных окраинах Авдеевки - жесткие встречные бои. Российские войска даже несколько расширили зону контроля к востоку от укрепрайона „Царская охота". А на северо-восточных они интенсивно атакуют. Позиции ВСУ в городе под мощным воздействием средств дальнего поражения ВС РФ".



По данным "Рыбаря", "на Авдеевском направлении ВС РФ продолжают улучшать свое тактическое положение в городе и его окрестностях. На севере бои идут на окраинах садового товарищества „Ивушка", здесь российская армия продвинулась на полтора километра вдоль песчаного карьера".



Военкор Марат Хайруллин приводит важные подробности: "Штурмовики 114 и 30 бригад Вооруженных сил РФ обошли с двух сторон позицию Авдеевский карьер (Голубые озера) и с севера официально вошли в городскую черту Авдеевки по переулку Железнодорожный и улице Фрунзе. И сейчас закрепляются в районе улицы Сапронова. Также в город вошли силы специальных операций 115-й бригады Росгвардии. И, по неофициальным данным, в эти часы продолжается активное движение в сторону улицы Донецкой".



Эта информация согласуется с печалькой "Військовіх аналітикив України" (заблокированных в РФ), которые, со ссылкой на украинских вояк, строчат, что "кацапы захватили последний пруд из целого каскада прудов южнее очистных сооружений".



Уточним, что бои на этом сложном участке ЛБС шли неполных 3 месяца и включали в себя штурм террикона Коксохима. Наши бойцы прошли 2,5 км сплошных минных полей и бетонных укреплений, которые обороняли фанатики Зеленского.



Кстати, админ 110-й ОМБр ВСУ признал поражение "хероев" iм. Марко Безручко (название пiдроздiла) в районе "Царской охоты". На чате бригады сообщается, что "казаки (бандеровские) зарубились с лучшими русскими отрядами в контактах 10−15 метров. К сожалению, там погиб наш "Брат" (позывной нацика из "Азова"*), который прошел действительно ад".



Но самое плохое положение у захисников незалежностi сейчас на севере города, где, по данным самостийного бойца с ником @vi_ter, "[русские] имеют успехи, продвигаясь по дачным комплексам, кое-где залезая в старую часть города".



Куда больше подробностей привел укро-военкор Бутусов, который не скрывает, что черпает сведения не только с "передка", но и в Генштабе ВСУ. Он информирует щирых громадян: "Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои. Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине, по всей видимости, - Степной.



Если мерить по прямой, то передовые подразделения [ВС РФ] находятся на расстоянии около полутора километров от въезда (по единственной дороге через Ласточкино-Орловку) в город. Две недели назад русские сумели зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая".



Что касается 110-й бригады и приданных ей пiдроздiлiв, то Бутусов назвал их "абсолютно истощенными" из-за больших потерь, тогда как пополнение свежих сил отсутствует.



"Слабым местом являются, как всегда, взаимодействие и порядок применения всех сил и средств на уровне оперативно-тактического управления. Очень вредят ложь в докладах, желание самоуспокоить себя и не раздражать высшее руководство „плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию", - рубит с плеча соросенок.



Из-за нехватки боеприпасов укровермахт "налегает" на FPV-дроны и "Мавики" со сбросами ВОГов.



Судя по всему, беспилотников у захисников Авдіївки хватает, но, как скулят "Птахи Мадяра", "кацап развернул настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе - любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит фактически беспрепятственно".



Есть смысл вернуться к "панике в Киеве", о которой сообщил директор киевского Института глобальных стратегий Карасев. Говоруны Зе-зомбоящика обратились к экс-комроты "Айдара"** Дикому, чтобы он "объяснил" щирой публике, как долго будет продолжаться оборона Авдеевки.



Тот начал с того, что в "фортецi" почти не осталось снарядов и мин, хотя, если кто забыл, Барабаш вначале сражения за город хвастался "годовым запасом того и другого в подземных складах". Похоже, с нашей стороны идет охота не только на вражеских дроноводов, но и на въезды в подземные казематы. В Сети появились кадры атаки нашего БПЛА на транспорт, который пытался укрыться в склоне холма в одном из таких туннелей.



Теперь Дикий льет в уши бандеровцев, что в "боеприпасном голоде" виноват козел Байден. "Здесь говорится не о том, что кто-то в Украине не довез боеприпасов на это направление. Боеприпасов не завезли в Украину", - грозит пальцем в сторону США разгневанный "айдаровец". При этом орет в экран, что "саму Авдеевку, особенно Коксохим, штурмами они не возьмут никогда", а потом дает задний ход, дескать, "но там есть трасса, которая идет через Орловку - это единственная трасса, которая соединяет Авдеевку с тылами".



Эту трассу, по его словам, русские уже давно простреливают, но украинские военные якобы умеют работать даже под огнем, доставляя в Авдеевку боекомплекты и вывозя "трехсотых".



Короче, "ВСУ будут держать Авдеевку до тех пор, пока работает автошлях. Если россиянам удастся-таки доползти до дороги и перерезать ее, то понятно, что никто не станет оставлять гарнизон в окружении и делать второй Мариуполь. Тогда придется просто отходить", - подчеркнул Дикий.



* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена



** "Айдар" признан в РФ экстремистской организацией, его деятельность не территории нашей страны запрещена