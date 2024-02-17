 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.02.2024
14:22  Среди погибших при обстреле укр-ракетми Лисичанска опознан глава МЧС Луганской НР Алексей Потелещенко
14:17  Токаев отправил в отставку правительства Казахстана
14:04  Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
14:02  Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа - журналист Такер Карлсон
13:12  В.Можегов: "Один Бог на небе..." О мистических истоках монархической идеи: Египет, Византия, Россия
13:09  Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство? - Исмет Озчелик
13:05  FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов

13:03  Техно – авторитаризм или техно – фашизм? Об идеологии Кремниевой долины
13:01  Сектор Газа: ХАМАС стреляет из руин, ЦАХАЛ не знает, откуда ждать удар
12:57  А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
12:55  Битва за Авдеевку: бои идут на улицах города
11:42  США активно мастерят универсальное биологическое оружие, - В.Прохватилов
10:59  Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:54  Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко
10:52  Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК
10:45  В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал
09:40  "Ястребы" и умеренное крыло ХАМАС меняются местами, - И.Субботин
09:37  Американские ракеты бьют в обход Ирана. США атакуют Тегеран в Ираке, Сирии и Йемене, - Къ
07:30  Мутный каз-олигарх Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса
00:43  Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:36  В развале Бишкекской ТЭЦ обвинены экс-премьер Исаков и... Макс Бакиев
00:31  Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"
00:20  Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов
00:15  Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева
00:13  "Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:11  Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова
00:04  Американцев косит новый жуткий сифилис, - "Известия"
00:01  Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте
Воскресенье, 04.02.2024
21:14  Землетрясение магнитудой 5.3 и опять возле Алматы
20:44  Монпелье. Каз-теннисист Александр Бублик выиграл свой третий титул АТР в карьере
19:59  Уроженец Чарджоу рос-космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе - 878 суток
17:56  Нефть дешевеет, рубль слабеет.., - НГ
16:13  Флагман Британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог выйти в море из-за многочисленных дефектов и поломок
13:25  Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана
13:01  С Европой покончено. Спасибо некомпетентным ущербным "элитам", - Алистер Хит
12:59  Тимур Зульфикаров - мудрец из Зимчуруда, - Вл.Винников
12:55  Опосредованная война НАТО против России. Украина будет разделена, - Жорж Шабер
11:29  Россия обязалась к сентябрю обеспечить все русские классы в школах Таджикистана учебниками
10:38  Несгибаемый Байден сокрушительно побеждает (96%) на праймериз в Южной Каролине
09:05  Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек; Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"...
08:50  Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов, - Владимир Овчинский
08:28  Перепрошивка Азии. Что не так с бегством Соединенных Штатов из Афганистана, - А.Гончаров
07:58  Критерии будущего. Об идейных устоях сверхновой России, - Николай Сорокин
07:55  Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист
07:32  Ушли к Бандере "лучший снайпер Франции" Барбьери и матерый хорватский боевик Дукарич
07:25  "Исламское сопротивление Ирака" продолжило обстрел американских баз Айн-аль-Асад и Ат-Танф
07:20  Почему Китай не решается на новый газопровод из России? - "Взгляд"
07:15  Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб. Его сменил вице-президент Мбумба
00:50  О роли транснациональных корпораций в управлении государством, - Р.Ищенко
00:42  Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток, - "Взгляд"
00:07  Китай первым в мире вывел на орбиту спутник с ИИ - "Жунпяо"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем ВостокеА.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
12:57 05.02.2024

Пошли вразброс: США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
Чего добивается Вашингтон ударами по Сирии, Ираку и Йемену и как это отразится на обстановке в регионе

Анастасия Костина

США не удается изменить ситуацию на Ближнем Востоке, а масштабными ударами по суверенным государствам они лишь ухудшают свою репутацию. За выходные американские ВВС уничтожили объекты проиранских группировок сразу в трех странах - Сирии, Ираке и Йемене, пообещав продолжить атаки. Тегеран пока ограничивается публичным осуждением действий. В том, где проходят "красные линии" в этом конфликте и к чему ведет интервенция США, разбирались "Известия".

Три страны одновременно

США нанесли серию массированных ударов сразу по трем странам на Ближнем Востоке за пару дней: Ираку, Сирии и Йемену. 4 февраля американские военные поразили очередную противокорабельную ракету, которую готовили к запуску хуситы из движения "Ансар Аллах" на подконтрольной им территории Йемена. Ранее местный телеканал Al Masirah сообщил, что США совместно с Великобританией за сутки провели две серии ударов по позициям движения в столице Сане.

В заявлении Пентагона по этому поводу сказано, что военные атаковали 36 целей хуситов в 13 разных местах при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии. В результате им якобы удалось поразить хранилища с оружием, ракетными пусковыми установками, системами ПВО и радарами. В СМИ, контролируемых хуситами, эти удары назвали "самыми жестокими" за всю историю. Представитель военного крыла Яхья Сариа заявил, что они "не останутся без ответа и последствий".

Ситуация вокруг Красного моря - важнейшего торгового пути - накаляется уже третий месяц: поддерживаемое Ираном движение "Ансар Аллах" в знак протеста против операции Израиля в секторе Газа начало атаковать проплывающие мимо суда со стороны Йемена. Для защиты свободной навигации Вашингтон и Лондон приступили к активным ответным действиям в рамках операции "Страж процветания". Постепенно хуситы нацелились по большей части на американские и британские корабли, что еще больше усилило напряженность в регионе. Стоит отметить, что ситуация, несмотря на масштабную операцию США и Великобритании, пока не меняется: хуситы продолжают атаковать суда, а транспортные компании по-прежнему меняют маршруты.

- С 2015 года, когда Саудовская Аравия и ОАЭ ввели войска в Йемен, ракетно-бомбовые воздушные удары по хуситам наносились регулярно, в огромном масштабе. И это не привело ни к военному, ни к политическому поражению хуситов. Сейчас, какими бы сильными не казались удары США, их недостаточно для того, чтобы поколебать баланс сил внутри йеменского конфликта. Более того, несмотря на удары по инфраструктуре, хуситы укрепляют свою репутацию как в Йемене, так и во всем арабском мире, - сказал "Известиям" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Серия ударов по Йемену происходит параллельно с разворачивающейся "кампанией возмездия" за убийство военнослужащих США. 28 января неопознанный беспилотник атаковал американскую базу Tower 22 в Иордании. В результате трое солдат погибли, более 40 получили ранения. В американском правительстве уверены, что за этим стоит проиранская зонтичная группировка "Исламское сопротивление Ирака". В Пентагоне даже утверждают, что к атаке причастна конкретная группа из этого объединения - "Катаиб Хезболла". В исследовательском центре Французского института стратегического анализа ее назвали самой близкой к Ирану из всех отделений "Исламского сопротивления Ирака", так как ее участники признают своим главнокомандующим аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера Ирана. Кроме того, их бывший лидер был правой рукой высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, главкома одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитных войск для проведения спецопераций за границей. Оба погибли в результате удара США в 2020 году.

В ночь на 3 февраля американские ВВС нанесли авиаудары более чем по 85 целям в Ираке и Сирии, связанным с КСИР. На иракской территории погибло не менее 16 человек, на сирийской - около 30. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "цели были выбраны так, чтобы ослабить и подорвать потенциал КСИР и группировок, которые он финансирует и поддерживает". Кроме того, в Вашингтоне пообещали продолжить удары.

Ждать ли масштабного конфликта на Ближнем Востоке

Действия США на территории сразу нескольких мусульманских стран повышают риск эскалации на Ближнем Востоке. В российском МИДе заявили, что удары в Сирии и Ираке продемонстрировали агрессивную сущность политики США в регионе и пренебрежение нормами международного права.

"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН", - прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В связи с тем, что в обоих направлениях конфликта косвенно участвует Иран, возникают и дополнительные риски. Тегеран может ответить, перейдя к активным боевым действиям, однако неизвестно, где проходят "красные линии" для Ирана. Пока что официальные лица ограничиваются заявлениями. В иранском МИДе подчеркнули, что атаки США на Иран, Сирию и Йемен еще больше вовлекут американское правительство в дела региона. "Продолжение подобных авантюр представляет угрозу региональному и международному миру и безопасности", - отметил представитель ведомства Насер Канаани.

- Ни о каких "красных линиях" в своем внешнеполитическом курсе Иран никогда не заявлял. Мы можем лишь утверждать, что для него это могут быть удары по иранской территории. А об этом сейчас речи не идет. С момента нанесения первых ударов по Йемену и американским базам в Сирии и Ираке еще в 2023 году США хоть и публично обсуждали возможность нанесения таких ударов, но тем не менее ни один ответственный политический руководитель такой вариант не допускал. По крайней мере в обозримой перспективе, - считает Григорий Лукьянов.

Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании
В результате удара по базе погибли американские военные

На прошлой неделе наблюдатели зафиксировали отвод сил КСИР от сирийских объектов. По мнению эксперта, это означает, что Иран перешел к "фазе распыления", чтобы снизить эффект ударов США. Это говорит и о том, что подготовка к наступлению также не ведется. Не будет Тегеран отвечать и на атаки на позиции хуситов, так как, несмотря на внешнеполитическое "пропагандистское" видение США и Израиля, Иран и хуситы не одно и то же. К тому же США выбрали для атак такие страны, от которых не приходится ждать полномасштабного ответа.

- Это скорее контролируемая эскалация. У руководства Ирана, Ирака, Йемена и Сирии так или иначе было понимание общей направленности эскалации. Есть и американо-иранская динамика отношений, которая имеет свои правила, хоть и неписаные и еле осязаемые. В частности, ни Тегеран, ни Вашингтон не хотят прямых ударов, - считает научный руководитель Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Руслан Мамедов.

На фоне общей эскалации на Ближнем Востоке пересекается и ряд внутренних региональных процессов. Например, в Ираке хотят добиться полного вывода американских войск, и обострение отношений с США может этот процесс ускорить. Эксперт подчеркивает, что все действия, предпринимаемые США в регионе, - часть глобальной стратегии по поддержке Израиля, чей конфликт с ХАМАС уже вышел за пределы сектора Газа. А взаимные удары - это издержки, с которыми приходится сталкиваться.

По мнению Григория Лукьянова, США также заинтересованы в том, чтобы сохранить лицо, и удары призваны произвести впечатление на общественность в Штатах. Однако, как замечает Руслан Мамедов, пока американцы своими же руками ухудшают свои позиции, нанося удары по суверенным государствам.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707127020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената ознакомился с работой креативного хаба OzgeEpic
- Отечественные цифровые ноу-хау показали главам правительств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана на Digital Almaty
- Сотрудничество в водной сфере и укрепление промышленной кооперации обсудили Алихан Смаилов и Абдулла Арипов
- Общий рынок без барьеров и беспрепятственный транзит товаров – А.Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр совершил объезд по строящимся объектам столицы
- В Мажилисе прошло мероприятие, посвященное 90-летию Каратая Турысова
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Кыргызстана
- Насколько эффективен вклад в развитие туристической отрасли со стороны "Kazakh Tourizm"? (Часть 2)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  