А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке

12:57 05.02.2024

Пошли вразброс: США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке

Чего добивается Вашингтон ударами по Сирии, Ираку и Йемену и как это отразится на обстановке в регионе



Анастасия Костина



США не удается изменить ситуацию на Ближнем Востоке, а масштабными ударами по суверенным государствам они лишь ухудшают свою репутацию. За выходные американские ВВС уничтожили объекты проиранских группировок сразу в трех странах - Сирии, Ираке и Йемене, пообещав продолжить атаки. Тегеран пока ограничивается публичным осуждением действий. В том, где проходят "красные линии" в этом конфликте и к чему ведет интервенция США, разбирались "Известия".



Три страны одновременно



США нанесли серию массированных ударов сразу по трем странам на Ближнем Востоке за пару дней: Ираку, Сирии и Йемену. 4 февраля американские военные поразили очередную противокорабельную ракету, которую готовили к запуску хуситы из движения "Ансар Аллах" на подконтрольной им территории Йемена. Ранее местный телеканал Al Masirah сообщил, что США совместно с Великобританией за сутки провели две серии ударов по позициям движения в столице Сане.



В заявлении Пентагона по этому поводу сказано, что военные атаковали 36 целей хуситов в 13 разных местах при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии. В результате им якобы удалось поразить хранилища с оружием, ракетными пусковыми установками, системами ПВО и радарами. В СМИ, контролируемых хуситами, эти удары назвали "самыми жестокими" за всю историю. Представитель военного крыла Яхья Сариа заявил, что они "не останутся без ответа и последствий".



Ситуация вокруг Красного моря - важнейшего торгового пути - накаляется уже третий месяц: поддерживаемое Ираном движение "Ансар Аллах" в знак протеста против операции Израиля в секторе Газа начало атаковать проплывающие мимо суда со стороны Йемена. Для защиты свободной навигации Вашингтон и Лондон приступили к активным ответным действиям в рамках операции "Страж процветания". Постепенно хуситы нацелились по большей части на американские и британские корабли, что еще больше усилило напряженность в регионе. Стоит отметить, что ситуация, несмотря на масштабную операцию США и Великобритании, пока не меняется: хуситы продолжают атаковать суда, а транспортные компании по-прежнему меняют маршруты.



- С 2015 года, когда Саудовская Аравия и ОАЭ ввели войска в Йемен, ракетно-бомбовые воздушные удары по хуситам наносились регулярно, в огромном масштабе. И это не привело ни к военному, ни к политическому поражению хуситов. Сейчас, какими бы сильными не казались удары США, их недостаточно для того, чтобы поколебать баланс сил внутри йеменского конфликта. Более того, несмотря на удары по инфраструктуре, хуситы укрепляют свою репутацию как в Йемене, так и во всем арабском мире, - сказал "Известиям" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Серия ударов по Йемену происходит параллельно с разворачивающейся "кампанией возмездия" за убийство военнослужащих США. 28 января неопознанный беспилотник атаковал американскую базу Tower 22 в Иордании. В результате трое солдат погибли, более 40 получили ранения. В американском правительстве уверены, что за этим стоит проиранская зонтичная группировка "Исламское сопротивление Ирака". В Пентагоне даже утверждают, что к атаке причастна конкретная группа из этого объединения - "Катаиб Хезболла". В исследовательском центре Французского института стратегического анализа ее назвали самой близкой к Ирану из всех отделений "Исламского сопротивления Ирака", так как ее участники признают своим главнокомандующим аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера Ирана. Кроме того, их бывший лидер был правой рукой высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, главкома одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитных войск для проведения спецопераций за границей. Оба погибли в результате удара США в 2020 году.



В ночь на 3 февраля американские ВВС нанесли авиаудары более чем по 85 целям в Ираке и Сирии, связанным с КСИР. На иракской территории погибло не менее 16 человек, на сирийской - около 30. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "цели были выбраны так, чтобы ослабить и подорвать потенциал КСИР и группировок, которые он финансирует и поддерживает". Кроме того, в Вашингтоне пообещали продолжить удары.



Ждать ли масштабного конфликта на Ближнем Востоке



Действия США на территории сразу нескольких мусульманских стран повышают риск эскалации на Ближнем Востоке. В российском МИДе заявили, что удары в Сирии и Ираке продемонстрировали агрессивную сущность политики США в регионе и пренебрежение нормами международного права.



"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН", - прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.



В связи с тем, что в обоих направлениях конфликта косвенно участвует Иран, возникают и дополнительные риски. Тегеран может ответить, перейдя к активным боевым действиям, однако неизвестно, где проходят "красные линии" для Ирана. Пока что официальные лица ограничиваются заявлениями. В иранском МИДе подчеркнули, что атаки США на Иран, Сирию и Йемен еще больше вовлекут американское правительство в дела региона. "Продолжение подобных авантюр представляет угрозу региональному и международному миру и безопасности", - отметил представитель ведомства Насер Канаани.



- Ни о каких "красных линиях" в своем внешнеполитическом курсе Иран никогда не заявлял. Мы можем лишь утверждать, что для него это могут быть удары по иранской территории. А об этом сейчас речи не идет. С момента нанесения первых ударов по Йемену и американским базам в Сирии и Ираке еще в 2023 году США хоть и публично обсуждали возможность нанесения таких ударов, но тем не менее ни один ответственный политический руководитель такой вариант не допускал. По крайней мере в обозримой перспективе, - считает Григорий Лукьянов.



Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании

В результате удара по базе погибли американские военные



На прошлой неделе наблюдатели зафиксировали отвод сил КСИР от сирийских объектов. По мнению эксперта, это означает, что Иран перешел к "фазе распыления", чтобы снизить эффект ударов США. Это говорит и о том, что подготовка к наступлению также не ведется. Не будет Тегеран отвечать и на атаки на позиции хуситов, так как, несмотря на внешнеполитическое "пропагандистское" видение США и Израиля, Иран и хуситы не одно и то же. К тому же США выбрали для атак такие страны, от которых не приходится ждать полномасштабного ответа.



- Это скорее контролируемая эскалация. У руководства Ирана, Ирака, Йемена и Сирии так или иначе было понимание общей направленности эскалации. Есть и американо-иранская динамика отношений, которая имеет свои правила, хоть и неписаные и еле осязаемые. В частности, ни Тегеран, ни Вашингтон не хотят прямых ударов, - считает научный руководитель Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Руслан Мамедов.



На фоне общей эскалации на Ближнем Востоке пересекается и ряд внутренних региональных процессов. Например, в Ираке хотят добиться полного вывода американских войск, и обострение отношений с США может этот процесс ускорить. Эксперт подчеркивает, что все действия, предпринимаемые США в регионе, - часть глобальной стратегии по поддержке Израиля, чей конфликт с ХАМАС уже вышел за пределы сектора Газа. А взаимные удары - это издержки, с которыми приходится сталкиваться.



По мнению Григория Лукьянова, США также заинтересованы в том, чтобы сохранить лицо, и удары призваны произвести впечатление на общественность в Штатах. Однако, как замечает Руслан Мамедов, пока американцы своими же руками ухудшают свои позиции, нанося удары по суверенным государствам.