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Сектор Газа: ХАМАС стреляет из руин, ЦАХАЛ не знает, откуда ждать удар
13:01 05.02.2024

Палестицы возвращаются на территории, которую израильские военные объявили "зачищенной"

Константин Ольшанский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) терпит поражение за поражением в секторе Газа. Такими позорными для израильской армии выводами поделились американский Институт изучения войны (ISW) и фонд "Критические угрозы" (Critical Threats).

ЦАХАЛ заявил, будто полностью завершил зачистку северной части Газы. При этом на территориях, которые израильские военные объявили "зачищенными", сохраняются многочисленные очаги сопротивления. ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" (признана террористической организацией во многих странах) постят в соцсетях видеозаписи обстрелов израильских военных. Ополченцы выпускают по штурмовым группам ЦАХАЛ термобарические ракеты, минометные выстрелы и РПГ.

30 января израильские войска и палестинские ополченцы столкнулись в западной части города Газа, который ЦАХАЛ объявил "освобожденным".

Палестинцы, судя по опубликованным видео, поражают не только личный состав, но и израильскую бронетехнику. Бои продолжаются в населенных пунктах и лагерях беженцев Тель-аль-Хава, Шейх Радван, Аль-Шати, Магхази и многих других. Однако самые интенсивные бои идут в окрестностях Хан-Юниса, который превращен палестинцами в мощнейший укрепрайон. 29 января из окрестностей Хан-Юниса ХАМАС выпустил несколько ракет по Тель-Авиву.

ISW пишет, что палестинцы легко возвращаются в районы, подконтрольные ЦАХАЛ. Значит, фильтрационные мероприятия, которые проводит израильская армия, просто не работают. Это согласуется и с выводами издания The Guardian: оно пишет, что бойцы ХАМАС вернулись на север Газы и восстанавливает там систему военного управления.

- На севере сектора Газа нет функционирующего гражданского аппарата, что позволяет ХАМАС возродиться здесь. Возвращение ХАМАС подрывает усилия Израиля, - пишет в аналитической записке ISW.

Бывший чиновник Совета национальной безопасности Израиля анонимно заявил в интервью The Guardian, что ХАМАС продолжает преспокойно заниматься на севере Газы торговлей и вопросами безопасности. Полностью подконтрольны ХАМАС остаются лагеря беженцев Аль-Шати, Джабалия и Шуджайя, куда ранее вошли штурмовые подразделения ЦАХАЛ.

The Guardian пишет, что ХАМАС под носом у израильтян восстанавливает военный потенциал и накапливает силы в северной части Газы, готовясь к новому наступлению на израильскую территорию.

Между тем, появляются все новые доказательства того, что ХАМАС обвел израильскую разведку вокруг пальца. Обозреватель военного издания The Defense Post Джо Сабалла рассказывает, как ХАМАС смог обмануть ничего не подозревающих израильтян, чтобы они перевезли оружие и взрывчатку для использования в террористических атаках в Израиле.

Секретные документы, свидетельствующие о блестяще спланированной и организованной операции ХАМАС, израильские военные захватили на одной из баз в Газе.

Оказывается палестинцы связывались с израильскими евреями в Иерусалиме, чтобы доставить посылки в Израиль и на Западный берег реки Иордан. Жертвы, не зная содержимого посылок, были обмануты, заставив их поверить, что они работают на своих собратьев-евреев, живущих за границей.

Боевики ХАМАСА использовали поддельные профили в социальных сетях и публиковали посты в различных группах, в которых говорилось, что они ищут доставщиков. То есть даже тщательная проверка не подтвердила бы обмана.

Тем, кто откликнулся на объявление о приеме на работу, затем сообщали детали доставки в мессенджерах, поскольку ХАМАС пользовался только текстовыми сообщениями и никогда не звонил курьерам, чтобы не раскрывать их.

Помимо оружия, израильтяне получали наличные и покупали "подарки" для отправки по разным адресам без согласования с получателем. Обманутых израильтян просили оставить такие "подарки" в синагоге, на кладбище и у порогов частных квартир по всему Израилю.

- Успешное использование боевиками собственного народа Израиля для содействия своим атакам является огромным ударом по разведывательным возможностям страны, - констатирует Джо Сабалла.

Причем у ХАМАС была еще и мощная сеть информаторов в Израиле. Израильские военные на захваченном объекте ХАМАС нашли подробнейшие карты нескольких военных баз ЦАХАЛ.

Неназванный источник в израильской разведке сообщил The Guardian, что карта была "более подробной, чем требовалось бы самой Армии обороны Израиля", и могла быть составлена только с использованием утечки информации.

Израилю нехотя пришлось признать многочисленные ошибки разведки в прогнозировании атаки ХАМАС.

- Это моя ошибка, и она отражает ошибки всех тех, кто делает (разведывательные) оценки, - сказал на брифинге для прессы советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, - Мы действительно верили, будто ХАМАС извлек урок из своей последней крупной войны с Израилем в 2021 году.

Источник - СвободнаяПресса
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