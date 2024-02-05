FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов

13:05 05.02.2024 Financial Times

Великобритания

05 февраля 2024 05:38



Удивительная устойчивость российской экономики

FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов



Российская экономика растет, несмотря на санкции, пишет FT. Москва продолжает получать колоссальные доходы от продажи энергоресурсов и наращивает военное производство. Сколько бы Запад ни вводил санкций, он никогда не добьется успеха, отмечают читатели издания.



Анастасия Стогней (Anastasia Stogney), Макс Седдон (Max Seddon)



Огромные расходы России на оборону привели к восстановлению экономического роста, но могут также создать ей проблемы на ближайшее будущее.



Обращаясь к аудитории активистов 2 февраля в Туле, столице российской военной промышленности, Владимир Путин заявил, что экономика страны победила западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине.



"Они предсказывали нам упадок, провал, крах - что мы отступим, сдадимся или развалимся. Хочется показать им известный жест, но я этого делать не буду, здесь много дам, - сказал Путин под аплодисменты. - У них ничего не получится! Наша экономика растет, в отличие от их".



Президент России злорадствовал по поводу того, что российская экономика не только выдержала натиск санкций со стороны западных стран, но и теперь превосходит все из них, за исключением двух. Он имел в виду рейтинг Всемирного банка, рассчитанный по паритету покупательной способности, по которому Россия немного опережает даже Германию. "Вся наша промышленность внесла в это достижение свой вклад", - сказал он.



Во вторник МВФ, похоже, согласился с президентом России. Он пересмотрел свой собственный прогноз роста ВВП России в этом году до уровня 2,6%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем Фонд прогнозировал в октябре прошлого года.



Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые считали, что первый раунд санкций из-за военной спецоперации России, начавшейся почти два года назад, может привести к ее катастрофическому спаду.



Вместо этого, по их словам, Кремль выбрался из рецессии, уклоняясь от попыток Запада ограничить свои доходы от продажи энергоносителей и наращивая расходы на оборону.



Россия направляет треть бюджета страны - 9,6 триллиона рублей в 2023 году и 14,3 триллиона рублей в 2024 году - на военные нужды, что в три раза больше, чем в 2021 году, последнем полном году перед СВО. Речь идет не только о производстве техники, но и о зарплатах и социальных выплатах россиянам, воюющим на Украине, и их семьям, а также о расходах на подконтрольных территориях.



Значительное увеличение военных трат знаменует собой "поразительный на сегодняшний день разрыв с посткоммунистическим развитием России", - говорится в недавнем докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Высшие экономические чиновники Путина предупреждают, что резкий рост государственных расходов может привести к серьезному перегреву экономики в ближайшем будущем. Но на данный момент он поддерживает ее устойчивый рост.



Все это было бы невозможно, если бы Россия, несмотря на санкции, не продолжала получать колоссальные доходы от своих энергоресурсов.



В 2023 году доходы России от экспорта энергии достигли 8,8 триллионов рублей - это примерно на четверть меньше рекордного результата 2022 года, но выше среднего показателя последних десяти лет. Несмотря на это, государству приходится прибегать ко все более нестандартным методам получения доходов от единовременных налогов и сборов, включая "добровольные пожертвования", которые западные предприятия должны платить при уходе из России.



"Режим устойчив, потому что он сидит на нефтяной вышке, - говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона. - Российская экономика сейчас похожа на заправочную станцию, которая начала производить танки".



Объявляя законодателям об ошеломляющих военных расходах России в сентябре, министр финансов Антон Силуанов использовал советский лозунг времен Второй мировой войны, чтобы описать подход Кремля к формированию бюджета.



"Все для фронта, все для победы", - сказал Силуанов.



Переход Кремля к тому, что Василий Астров, старший экономист Венского института международных экономических исследований (WIIW), называет "военным кейнсианством", является радикальным отходом от консервативной макроэкономической политики первых двух десятилетий пребывания Путина у власти.



Технократы, такие как Силуанов и глава центрального банка Эльвира Набиуллина, помогли России пережить многочисленные финансовые кризисы, агрессивно сдерживая инфляцию, укрепляя банковскую систему страны, наращивая валютные резервы и пытаясь обуздать дополнительные расходы.



Этот подход оказался решающим в смягчении первоначального воздействия санкций в самом начале украинского конфликта, когда западные страны заморозили 300 миллиардов долларов суверенных резервов России, а Кремль ввел валютный контроль, чтобы остановить отток капитала и массовое изъятие средств из банков.



"Экономический блок (министерство финансов и центральный банк) продолжает спасать режим. Они оказались для Путина гораздо более полезными, чем генералы", - говорит Александра Прокопенко, бывший сотрудник российского центрального банка.



По словам Астрова, предотвращение большего спада в экономике позволило Кремлю перейти к стимулированию роста за счет расходов. Хотя власти официально продолжают называть конфликт на Украине "специальной военной операцией", экономика всей страны переходит на военные рельсы.



Обращаясь в пятницу к группе производителей вооружений, Путин заявил, что они "гарантированно будут получать заказы на долгие годы вперед", поскольку Россия наращивает производство оружия, и сказал, что министерство обороны выплачивает поставщикам 80% их затрат авансом.



Усилия по производству большего количества ракет, артиллерии и, в особенности, беспилотников приносит дивиденды России на поле боя в то время, когда Украина сталкивается с трудностями в обеспечении финансирование поставок передового западного вооружения, необходимого Киеву для отражения российского наступления.



Путин и другие высокопоставленные российские чиновники постоянно жалуются, что даже недавний рост производства недостаточен. В среду министр обороны Сергей Шойгу публично раскритиковал главу одного из российских производителей вооружений из-за, по его словам, отставания в производстве "новой многообещающей артиллерийской системы".



"Если у нас есть шанс, то надо им воспользоваться", - сказал Шойгу.



На этой неделе главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Киев и его союзники не сделали достаточно для улучшения военных возможностей Украины в то время, как способность России реинвестировать в собственную оборонную промышленность дала ей значительное преимущество в огневой мощи.



По оценкам Министерства финансов России, бюджетное стимулирование, связанное с СВО, в 2022-2023 годах было эквивалентно примерно 10% ВВП. Согласно исследованию, опубликованному Институтом развивающихся экономик Банка Финляндии, за тот же период промышленное производство в России, связанное с обороной, выросло на 35%, в то время как гражданское осталось на прежнем уровне. Правда, 2 февраля Путин заявил, что производство гражданской продукции с начала СВО тоже выросло на 27%, но не назвал источник этой цифры.



"Привычные каноны экономической политики перестают действовать, когда правительство ставит вооруженный конфликт превыше всего остального. Решение России отказаться от двух десятилетий разумного экономического курса застало врасплох многих, не только прогнозистов", - написали исследователи Банка Финляндии в своем последнем прогнозе для России.



Однако экономисты и даже некоторые топ-технократы Кремля предупреждают, что безудержные расходы уже обнажают новые трещины в российской экономике. Вместо того, чтобы уменьшить зависимость от экспортных продаж нефти и газа, которые составляют около трети доходов бюджета, СВО Путина создала новую зависимость: военное производство.



"Чем дольше продлится вооруженный конфликт, тем более зависимой экономика станет от военных расходов", - написали экономисты WIIW в своем январском выпуске. "Это порождает опасность застоя или даже полного кризиса после окончания конфликта", - добавили они.



Рост экономики уже создает дисбалансы, которые со временем могут стать более выраженными. Это особенно заметно на российском рынке труда, где российская армия и ее оружейные заводы засасывают все большее число рабочих за завышенную заработную плату (Путин заявил в пятницу, что Россия создала 520 тысяч новых рабочих мест в отрасли), чтобы укомплектовать кадрами круглосуточное производство, необходимое для достижения поставленных целей.



Это привело к нехватке рабочей силы в гражданской промышленности на фоне и без того мрачных демографических перспектив, усугубленных конфликтом. Россия мобилизовала в армию 300 тысяч человек в 2022 году и утверждает, что набрала еще 490 тысяч в 2023 году. Между тем, по крайней мере, еще столько же бежали из страны, чтобы избежать отправки на фронт (как заявил Дмитрий Песков, данные СМИ о таком количестве уехавших после объявления в стране частичной мобилизации не соответствуют действительности и больше похожи на "утку". – Прим. ИноСМИ).



"Наибольшая нехватка кадров наблюдается в машиностроительной и химической промышленности, многие предприятия вынуждены работать в несколько смен для выполнения поступивших от государства заказов", - писали в декабре 2023 года аналитики Института Гайдара в Москве.



Чтобы конкурировать за рабочую силу с военным производством, которое предлагает освобождение от призыва в армию в дополнение к щедрым заработным платам, гражданскому сектору также приходится повышать зарплаты, что, в свою очередь, стимулирует внутренний спрос, но и усиливает инфляционное давление.



Однако если санкции не смогли остановить Россию от повышения расходов, то ограниченный доступ к международным рынкам привел к увеличению стоимости импорта, создав еще одну потенциальную экономическую ловушку для Кремля.



Окружные маршруты товаров, которые сейчас идут в Россию, сильно бьют по потребителям и ослабляют рубль, который потерял около 30% своей стоимости по отношению к доллару в 2023 году.



"Огромные расходы бюджета в сочетании с изоляцией России. . . создают эффект, похожий на тот, который возникает, когда вы закрываете тесто в пластиковом контейнере, - говорит Прокопенко, научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги* в Берлине. - Оно поднимается до тех пор, пока не упирается в крышу, и тогда идти ему уже некуда".



Рост государственных расходов привел к росту инфляции до 7-7,5%, что побудило центральный банк поднять ключевую процентную ставку до 16% - это даже более высокий показатель, чем на Украине.



После повышения ставки глава Центробанка Набиуллина предупредила, что рост расходов может привести к перегреву экономики России. "Попытка использовать "голубиную" фискальную политику, чтобы превзойти наш потенциал, приведет к росту цен (инфляции), которая будет все больше и больше съедать сбережения и рост заработной платы людей. И в результате реального роста благосостояния домохозяйств не будет", - сказала она.



Экономисты говорят, что темпы роста российской экономики могут оказаться неустойчивыми, даже если Россия сохранит нынешний уровень военных расходов.



Даже аналитики государственной Российской академии наук говорят, что ограниченные мощности означают, что ключевые сектора экономики уже демонстрируют "признаки замедления". В их число входит снижение загрузки железнодорожного транспорта, что является одним из основных индикаторов экономического спада, пишут они в своем докладе.



Другие экономисты утверждают, что российская экономика росла бы в последующие годы на гораздо более устойчивом уровне, если бы Путин не решился на спецоперацию на Украине.



"2022 год начался с очень оптимистичной ноты, и рост даже превзошел большинство ожиданий. Я ожидал, что и в 2022, и в 2023 году мы могли бы ожидать годовой рост ВВП России примерно на 3%", - говорит Рубен Ениколопов, профессор-исследователь Университета Помпеу Фабра (UPF) в Барселоне.



Комментарии читателей



Astounder

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона. "Российская экономика сейчас похожа на заправочную станцию, которая начала производить танки".

Как это типично для Запада. Именно такого рода расистское игнорирование российской экономики, общества и правительства как примитивных и плохо управляемых всегда приводит Запад к катастрофе. По какой-то причине этот извращенный мыслительный процесс никогда не выбивается из западного мышления, сколько бы раз Россия ни доказывала его неправоту.

Вся эта статья сводится к утверждению, что Россия сейчас представляет собой военную экономику, а Запад – нет. Я хотел бы спросить, действительно ли в настоящее время Россия ЯВЛЯЕТСЯ военной экономикой? Работает ли каждый компонент страны и каждый гражданин над производством пуль и бомб? Видео от американских/канадских экспатов, проживающих в настоящее время по всей России, ясно показывают, что жизнь там по большей части вполне нормальна для большинства людей. Из двух сторон именно Запад идет ва-банк в конфликте и сильно проигрывает.

Вместо того чтобы смеяться над врагом, западным воинственным "теоретикам", возможно, следует задуматься о том, что причина, по которой Россия чувствует себя нормально, несмотря на "адские" санкции, заключается в том, что ее экономика гораздо более диверсифицирована и устойчива, ее люди гораздо более талантливы и квалифицированы, а ее лидеры гораздо более компетентны и дальновидны, чем все, что есть на Западе.

Но согласиться с этим означало бы признать некомпетентность и неспособность Запада. И поэтому они пойдут на эскалацию и даже на массовый призыв в армию (согласно недавним заявлениям британских генералов-неудачников) и спровоцируют мировую войну, чтобы попытаться доказать свою правоту.



Steve Shepherd

Россия -самая большая в мире страна по территории. Это означает, что ее доля в мировых природных ресурсах и сельскохозяйственном потенциале тоже исключительно велика. Таким образом, у нее есть массивная первичная экономическая база.

И сколько бы Запад ни вводил санкции, он никогда не добьется успеха. Причина проста: если Индия и Китай не введут санкции против России, у нее все равно будет доступ к рынку с населением как минимум в 2,8 миллиарда человек. Китай и Индия не единственные, кто игнорирует западные санкции, поэтому, по всей вероятности, более половины населения мира по-прежнему покупает товары у России.

Кроме того, русские очень изобретательны. Так стоит ли нам удивляться, что российская экономика не рухнула под тяжестью западных санкций?



Law1

Конца этому украинскому конфликту не видно. Украина разбивается и истирается в пыль. У нее нет никакого будущего, поскольку поколение молодых украинцев практически уничтожено. Скажи нам, Зеленский, не пора ли тебе действовать ответственно, заключить мирную сделку и управлять ситуацией с помощью дипломатии, а не вооруженного конфликта.

Заметьте, я не русский.



Mag

"Чем дольше продлится этот конфликт, тем более зависимой российская экономика станет от военных расходов", - написали экономисты WIIW в своем январском выпуске. "Это порождает призрак застоя или даже полного кризиса после окончания конфликта", - добавили они.

Ситуация нисколько не стимулирует Путина к переговорам по мирному договору в ближайшее время. Как только российская экономика полностью встанет на военные рельсы, Россия будет беспощадно наступать. Запад потерял возможность быстро победить Россию в самом начале конфликта. Теперь может быть уже слишком поздно. Кажется, самое худшее у нас еще впереди.



Latinaview

Ошибка Запада заключалась в том, что он отказался подписать мирное соглашение, которое предлагалось в марте 2022 года, и это была огромная ошибка. Запад мог бы выйти из всей этой ситуации с большим пером в шляпе.

Но жадность и другие пороки, охватившие вашингтонско-лондонский истеблишмент, заставляли Запад хотеть большего. Он действительно думал, что сможет полностью победить Россию. Большая ошибка.



Balanced_Perspective

В устойчивости российской экономики нет ничего удивительного. Те экономисты без политической зашоренности, которые внимательно изучали Россию, давно говорили, что западные санкции потерпят неудачу и принесут только пользу Москве, поскольку это будет стимулировать внутренние инвестиции и нанесет ущерб европейцам (включая Великобританию), в то время как выгоды получат только США.

Некоторые имена этих экономистов включают Майкла Хадсона, Джеймса Рикардса, Ричарда Вольфа, Джеффри Сакса и Нуриэля Рубини.

Учитывая, что экономическая война была основным оружием Запада в борьбе с Россией, а второстепенный (менее важный) инструмент использовал обученную на Западе украинскую армию в качестве тарана, то можно констатировать, что обе эти ударные антироссийские силы с треском провалились. Украина сейчас находится в глубочайшей пропасти и беде без света в конце очень темного туннеля, ведущего ее далеко вниз.



Commitedsceptic

А помните, что многие люди (в том числе читатели FT) уверенно предсказывали России полный крах, когда западные санкции вступили в силу? Но они оказались глубоко не правы. Санкции никогда не работают. Вы можете высокомерно относиться к российской армии, но она выстояла и стала сильнее, несмотря на прогнозы Запада о неминуемой гибели. Ни одна европейская армия не протянет больше недели в прямом сражении с Россией.



Mill Reef

Рост глобального воздействия оси Россия+Китай+Иран+Индия, которое стимулировал конфликт на Украине, будет иметь глубокие и долгосрочные геополитические и геоэкономические последствия, которые не предвидел Запад. Одним из этих последствий станет устойчивое снижение влияния Запада на глобальный Юг. Я не думаю, что это развитие событий было полностью признано или понято в Вашингтоне или Брюсселе.



Ryba Zfrytkami

Я не геополитический эксперт, я не изучал международные отношения, и тем не менее я давно предсказал, что Запад стреляет себе в оба колена своими санкциями против России, а предшествовавшие этому санкции Трампа против Китая неизбежно приведут Москву и Пекин к гораздо более тесному и сильному сближению, то есть почти что к союзу.

Как ни странно, это похоже на то, как если бы Трамп и Байден были на одной стороне, или же их советники были на одной стороне. Это доказывает, что и Трамп, и Байден в конечном счете не являются лицами, принимающими решения, а просто назначенными менеджерами огромного, глобального, прибыльного предприятия.



Occam

Еще в 1990-х годах уже должно было быть ясно, что крупное геополитическое соперничество XXI века развернется между США и Китаем. Уже тогда должно было понятно, что победит в нем тот, кто сможет привлечь Россию на свою сторону. Россия с ее огромной непроницаемой территорией (непроницаемой из-за шести тысяч ядерных боеголовок) и уникальным географическим положением, расположенная на северной границе Китая, была незаменимым союзником, в котором США нуждались для сдерживания Поднебесной. Без безопасности своей северной границы Китай даже не мог бы мечтать о доминировании в Азии. И еще Западу повезло, что русские хотели тогда быть частью западной цивилизации. Однако инерция мышления холодной войны привела к тому, что на Западе к России по-прежнему относились как к врагу (например, в вопросах расширение НАТО), в то время как торговая политика США делала все, чтобы быстро обогатить Китай. Теперь, когда Россия на его стороне, Китай уже победил. Мы преподнесли ему это на серебряном блюде. Самая большая геострагическая ошибка этого столетия была совершена в 90-х годах прошлого века. В результате действительно Запад теперь изолирован, внутренне разделен и становится все более слабым.



* данная организация выполняет функции иностранного агента Источник - ИноСМИ

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