Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство? - Исмет Озчелик

13:09 05.02.2024

Aydinlik Gazetesi

Турция



Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство?



Позорное бегство из Афганистана, провал на Украине, проблемы в экономике - все валится из рук дядюшки Сэма, пишет Aydınlık. Соединенные Штаты лишились неприкосновенности. Загнанный в тупик зверь готов совершать безумства.



Дела у Соединенных Штатов идут плохо. Повсюду в мире ситуация тяжелая. Их базы на Ближнем Востоке находятся в постоянном напряжении 24 часа в сутки. Неизвестно, откуда может быть совершена атака. Американские военные просто ополоумели. С седьмого октября прошлого года все американские структуры на прицеле.



Порядка 170 только известных атак. У них так много врагов! Американцы, как и Израиль, скрывают свои потери. Я слежу за ситуацией с момента их вторжения в Ирак. Ни один из раненых американских военнослужащих не погиб(!).



Недавняя атака



Недавняя атака на базу Эт-Танф на границе Иордании, Сирии и Ирака... Трое американских военных погибли. Более 40 ранены. Вашингтон растерян...



Неизвестно, кем было совершено нападение. Это говорят сами американцы. Но они же сразу обвинили Иран. Байден сказал, что Соединенные Штаты ему ответят.



Что сделает Вашингтон?



Могут ли Штаты напасть на Иран? Способны ли они на безумство? Это не так просто.



В последнее время каждый шаг давал обратный эффект. Все базы в регионе являются открытыми целями.



Предсказать позицию Ирана крайне сложно. Вот почему США осторожны.



Последнее заявление из Вашингтона и слова Джона Кирби (John Kirby)... После произошедшего он указал на "Исламское сопротивление Ирака", которое взяло на себя ответственность за нападение.



Иран не выводится на первый план. Байден не сторонник расширения войны. И открыто говорит об этом. Это признак шага назад в вопросе Ирана.



Страх США



Но почему же Соединенные Штаты так осторожны?



Отставной дипломат, выполнявший важные миссии во время иракской оккупации, дал следующий комментарий: "В мире неприкосновенность США закончилась. В Афганистане они потеряли лицо. Потом Украина... Полное фиаско... Европу тоже бросили в огонь. Экономика - просто катастрофа. Растут антиамериканские настроения. План открытия нового фронта на Кавказе провалился. Происходящее в секторе Газа... Соединенные Штаты получили сильнейший удар за последние годы. Это также находит отражение и внутри страны. События, кульминацией которых стал штурм Капитолия... Восстание беднеющего среднего класса... В Техасе дело дошло до вооруженного конфликта... Кризис становится все глубже. Вашингтон боится совершить новую ошибку. И, обжегшись на молоке, дует на воду".



Замешан Израиль?



Иран заявил: "Мы не имеем никакого отношения к атаке". Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Кенани (Nasır Kenani) сделал акцент на силе, которая стоит за обвинениями в адрес Ирана. Упомянул о "тех, кто хочет втянуть США в войну в регионе".



А те, кто внимательно наблюдает за развитием событий, стали задаваться вопросом: "В этом замешан Израиль?"



Отношения США и Турции



Судя по всему, между Соединенными Штатами и Турцией было заключено соглашение. Одобрение членства Швеции в НАТО также входит в его рамки. Турецкие власти пытаются добиться результата, идя на уступки.



Но США хотят большего. Мы уже писали: "Если вы протянете Америке руку, то лишитесь ее по локоть". Именно это и происходит.



Виктория Нуланд



Членство Швеции в НАТО, похоже, воодушевило США. Теперь они посягают на конвенцию Монтре. Цель - обеспечить проход военных кораблей НАТО в Черное море.



Есть и другие запросы. На днях в Турции побывала Виктория Нуланд (Victoria Nuland) из Госдепартамента США. Заявила, что США не уйдут из Сирии. Это означает, что поддержка Рабочей партии Курдистана ( "Демократический союз") продолжится.



Турция выступила с заявлением, дав понять: "Дело сделано". А Нуланд вновь затронула тему С-400. "Мы должны решить проблему С-400", - сказала она.



В Соединенных Штатах, очевидно, считают, что у Турции слабые позиции. Они используют экономический кризис. И будут продолжать настаивать.



F-16



Ситуация с закупкой Турцией F-16 у США тоже сложная. Новости в греческих средствах массовой информации... Некоторые озвучиваемые условия и неудобоваримые предположения...



F-16 якобы не смогут летать над греческими островами. Не смогут выполнять задачи на Кипре, в Восточном Средиземноморье, Сирии, Ираке. Утверждается, что истребители можно будет использовать только для целей НАТО. В противном случае самолеты Турции не предоставят.



Министерство национальной обороны Турции опровергло эту информацию греческой газеты. Мы следим за событиями.



Автор статьи: Исмет Озчелик (İsmet Özçelik)