Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа - журналист Такер Карлсон

14:02 05.02.2024

Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа

МАЛЕК ДУДАКОВ

5 февраля 2024



Неожиданный визит тележурналиста Такера Карлсона в Россию вызвал настоящий переполох в Вашингтоне. Антироссийские ястребы и сторонники Демпартии в очередной раз обрушились с критикой на Карлсона, обвиняя его в предательстве и измене.



Такер давно привык к такого рода оскорблениям, и они уже никак не влияют на его активную деятельность.



Скоро будет год с момента его увольнения с телеканала Fox News. Причины увольнения назывались разные: от недовольства больших фармкорпораций позицией Карлсона с критикой вакцинации до нежелания самого Руперта Мердока, владельца канала, и его детей иметь у себя ведущим настолько свободолюбивого журналиста.



Для Такера увольнение с Fox News в итоге оказалось вполне хорошим поворотом в карьере. Ведь он давно перерос все американское кабельное телевидение.



Будучи ведущим Fox News, Такер ежедневно имел аудиторию в 4–5 миллионов зрителей. Это был рекорд для ток-шоу на американском ТВ и сильно больше, чем у либеральных конкурентов Fox News вроде CNN или MSNBC. Их смотрят от силы 1–2 миллиона.



Но после увольнения Карлсон завел свое шоу на площадке Twitter/X. И здесь ему удалось - не без поддержки Илона Маска - довести аудиторию до десятков миллионов зрителей.



Такер привлекает американцев тем, что он говорит не по заученной методичке, неважно, республиканской или демократической. И он приглашает к себе гостей, которых сложно представить на кабельном телевидении - будь то несистемные левые или правые политики и активисты.



На шоу Карлсона Маск обкатывает новую систему монетизации контента в своей соцсети. Она позволит популярным блогерам зарабатывать приличные деньги в виде подписок напрямую от своих зрителей.



Таким образом, тот же Такер сможет получить в определенном смысле финансовую независимость как минимум от крупных спонсоров, которые ранее ограничивали его работу на Fox News. В этом случае Карлсона будет еще сложнее "отменить" или разорить за неполиткорректные суждения.



Сам Такер со временем начал расширять и масштабировать свою медийную деятельность.



Он уже не ограничивается внутриамериканской повесткой. Карлсон в прошлом году съездил в Венгрию, где взял интервью у Виктора Орбана. Последний пытается активно работать с американскими правыми - так, чтобы в случае победы Дональда Трампа на выборах иметь возможность с ними договориться. И снять давление с Венгрии за нежелание следовать в русле либерального мейнстрима Запада.



Карлсон разъезжает по Европе, знакомясь с испанскими и итальянскими правыми популистами-евроскептиками. Для них тоже важна возможность выйти на американскую аудиторию.



В один момент речь даже может зайти о формировании некоего "консервативного интернационала" из американских республиканцев и европейских правых. Трамп к ним всегда относился с симпатией и в случае возвращения наверняка будет поддерживать евроскептиков, расшатывая Евросоюз изнутри и снаружи.



Такер еще недавно побывал в Аргентине, где пообщался с тогда еще кандидатом в президенты Хавьером Милеем, который вскоре победил на выборах.



А недавно Карлсон устроил и большое турне по Канаде в поддержку канадских консерваторов, которые надеются разгромить Джастина Трюдо на выборах в 2025 году. Такер давно критиковал положение дел в Канаде и во время бунта дальнобойщиков даже призывал ввести американские войска и свергнуть "диктатуру" Трюдо. Ну а канадские правые встретили Карлсона очень радушно.



Но теперь Карлсон резко поднял ставки и приехал в Москву.



Он как минимум с 2021 года хотел посетить Россию и взять интервью у Владимира Путина. Причем три года назад это привело к большому скандалу в США. Тогда с Такером связался сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и показал переписку из его личных почтовых сообщений, подтвердив тот факт, что за ним ведется слежка. Чуть позже выяснилось, что АНБ еще и сливает данные переписки Карлсона лояльным Демпартии либеральным журналистам.



Намек был понят, и Такер на время забыл о поездке в Россию.



Но сейчас, после трех лет открытой войны с истеблишментом в Вашингтоне, Карлсон, вероятно, уже не боится проблем со спецслужбами. Ведь он уже давно и яростно критикует политику Джо Байдена на Украине, конфронтацию с Россией и скатывание в третью мировую войну. Он зовет на интервью антивоенных активистов и тех, кто высказывает альтернативную Вашингтону точку зрения о происходящем на Украине.



А во время посещения Венгрии Такер выступил с программной речью о России. Он назвал причиной ненависти вашингтонского истеблишмента к России то, что она остается христианской страной. Сам же Карлсон уверен, что блок НАТО и Евросоюз в ближайшие годы ждет полный коллапс, а вместе с ними рухнет и все послевоенное устройство мира.



Ну а нынешний визит в Москву позволит Такеру показать западной и американской аудитории уровень жизни в России. И то, как удалось перестроить экономику в условиях санкций: заместив западную продукцию и избежав ситуации пустых полок. А заодно донести до зрителей в США и на Западе точку зрения России о происходящем на Украине - от событий 2014 года до сегодняшнего дня.



Не стоит недооценивать значимость такой фактуры.



Такер - самый популярный американский журналист. И он лучше кого бы то ни было может повлиять на умы американцев. Причем десятков миллионов, которые его обычно смотрят. Именно твердая позиция Карлсона - с осуждением прокси-войны Запада на Украине - стала одной из причин, почему львиная доля республиканцев выступает против продолжения конфликта.



По опросам две трети республиканских избирателей хотели бы перекрыть украинские транши. Мнение электората влияет и на повестку в Вашингтоне - не зря республиканцы в нижней палате уже много месяцев подряд блокируют выделение денег и оружия Киеву. Под мнение электората подстраивается и Трамп, обещающий за 24 часа закончить конфликт и договориться с Россией о разделе Украины.



Но есть у Карлсона и более долгосрочная цель, кроме того, чтобы быть проводником определенных идей в США.



Он не просто так активно обрастает международными связями. Пошли разговоры о том, что Такер в случае победы Трампа может войти в команду новоиспеченного президента. Причем не на какой-то официальной должности.



Такеру предлагают стать неким неофициальным эмиссаром Трампа, которого можно будет отправлять в другие страны договариваться по чувствительным вопросам. Эту роль в первый срок Трампа играл и его зять Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп, и создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, который сейчас вновь активизировался. И тоже критикует происходящее на Украине, считая войну для США проигранной.



Но теперь и у Карлсона появится возможность проявить себя.



Он может, например, вести переговоры с Россией о будущей системе безопасности в Восточной Европе. Или по неофициальным каналам поддерживать европейских правых, борющихся с евробюрократией в Брюсселе. Это был бы интересный карьерный путь для пока еще популярного журналиста.



Но Такеру не привыкать - он уже перерос работу на кабельном телевидении. А сейчас, очевидно, начинает постепенно перерастать и карьеру медийщика. Следующее на очереди - только участие в большой международной политике.