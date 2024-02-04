|Казахстан. Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
16:18 05.02.2024
Политолог Данияр Ашимбаев сделал детальный анализ работы Правительства, объяснил причину отставки Премьер-министра Алихан Смаилова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Причина отставки Алихана Смаилова
- Сегодня было неожиданно. Обсуждались варианты, что какой-то разбор полетов будет на расширенном заседании Правительства, назначенным на среду. Но Президент принял решение сделать это сегодня. Прежде всего, думаю, что причина отставки – психологическая усталость. На долю Правительства Алихана Смаилова свалился достаточно большой объем работы: внешний кризис, необходимость демонополизации экономики, - прокомментировал Данияр Ашимбаев.
Работу Правительства можно оценить на троечку
По словам политолога, в целом работу Правительства можно оценить на троечку.
- Можно было бы лучше. Достижения были, но было и немало минусов. Понятно, что Президен давно требовал нормальной экономической стратегии, много раз ругался. Президент предоставил Правительству все необходимые карт-бланши. Но, видимо, надо учитывать, что буквально в пятницу Президент принимал председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. Информация о встрече была коротенькая. Но Президент из первых рук получил достаточно подробные данные о текущей оценке Правительства, - отметил политолог.
Данияр Ашимбаев напомнил казахстанцам отчет председателя Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой по исполнению бюджета по прошлому году, назвав приведенные данные убийственными.
- Мы видим, что та система национального планирования, принятая в 2021 году, все было отменено. Было объявлено о разработке новой, но так она и не появилась. Ситуация в экономике сподвигла Президента принять решение о смене команды. То есть, понятно, что в качестве антикризисного менеджера Правительство поработало достаточно энергично, но не так хорошо, как хотелось бы. Однако вопросы развития оставались на втором плане. Планы периодически корректировались, менялись, отменялись, снова корректировались. Но, думаю, вместе со сменой Правительства произойдет определенная реструктуризация исполнительной власти, - поделился эксперт.
Автор
Арайлым Мұрат