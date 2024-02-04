Длинный язык - кзахстанский депутат обвинил женщин в провокации насильников

16:23 05.02.2024

Длинный язык - депутат обвинил женщин в провокации насильников



Илья Астахов



Депутат мажилиса Анас Баккожаев обвинил женщин, пострадавших от домашнего насилия в том, что они сами спровоцировали тиранов, передает Orda.kz.



При этом он поддержал ужесточения наказаний за такие преступления.



