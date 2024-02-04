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|Длинный язык - кзахстанский депутат обвинил женщин в провокации насильников
16:23 05.02.2024
Длинный язык - депутат обвинил женщин в провокации насильников
Илья Астахов
Депутат мажилиса Анас Баккожаев обвинил женщин, пострадавших от домашнего насилия в том, что они сами спровоцировали тиранов, передает Orda.kz.
При этом он поддержал ужесточения наказаний за такие преступления.
"Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты. Казахи говорят: "Хорошая женщина - благодать, плохая женщина - ссоры", либо "Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны". К сожалению, мы все дальше уходим от казахского воспитания", - сказал депутат Баккожаев.
5 января в мажилисе парламента РК начались обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Власти предлагают увеличить штрафы и криминализировать нанесение побоев.
Поправки направлены на ужесточения наказаний за преступления против женщин и детей. В частности:
- умышленное причинение легкого вреда здоровью - штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток;
- побои - штраф до 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году) либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 25 суток;
- истязание - общественные работы на срок до 600 часов либо лишение свободы на срок до 3 лет;
- нанесение тяжкого вреда здоровью - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;
- нанесение среднего вреда здоровью - лишение свободы на срок до 2 лет;
- педофилию - пожизненное лишение свободы;
- убийство малолетнего - пожизненное лишение свободы;
- доведение до самоубийства - ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет;
- доведение до самоубийства со стороны несовершеннолетнего - лишение свободы на срок от 5 до 9 лет;
- пропаганда самоубийства - штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году).