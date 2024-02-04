GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине

16:27 05.02.2024

Global Times

Китай



НАТО подталкивает российско-украинский конфликт к "мировой войне"



НАТО стремится развязать мировую войну, пишет Global Times. Генсек альянса больше не ограничивает украинский кризис рамками Европы и готовит общественное мнение к его эскалации. НАТО стремится к экспансии, и Столтенберг пытается оправдать свою организацию за это стремление.



Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил с визитом США. Его целью было обсудить продолжение поддержки Украины и обеспечить ей непрерывные поставки вооружений в момент конфликта с Россией. Речь шла об утверждении дополнительного пакета помощи Киеву на сумму 60 миллиардов долларов и одобрении бюджета для союзницы в размере 54,5 миллиарда долларов, рассчитанного на четырехлетние выплаты.



Во время интервью и выступлений в Соединенных Штатах Столтенберг неоднократно упоминал Китай, явно позиционируя его как "вызов" Североатлантическому альянсу. Судя по всему, лидер крупнейшей военной организации на планете больше не ограничивает украинский кризис рамками Европы, но рассматривает его как знак более широкого глобального геополитического конфликта. В результате Столтенберг ищет законное оправдание для мировой экспансии НАТО. Эта экспансия - внутренняя потребность организации, а война - внешняя. Без конфликтов военный альянс потеряет причину, по которой он имеет право на существование. У НАТО должна быть четкая цель. Если таковой нет, значит, блок обязан ее создать.



После распада Варшавского договора, который последовал за окончанием холодной войны, НАТО продолжила исследовать потенциальные направления для своей экспансии. На встрече в декабре 1998 года Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright), занимавшая тогда пост госсекретаря США, изложила взгляды Вашингтона на стратегическую адаптацию НАТО. По ее мнению, принципу "коллективной обороны" следовало дать новую интерпретацию, изменив его на подразумевающую не только оборону "защиту интересов альянса", - так организация могла бы оперативно отвечать на кризисы за пределами своей зоны обороны.



Так как Россия продолжает негативно реагировать на расширение НАТО на восток, фокус внимания обращается непосредственно на Москву. Начало украинского конфликта укрепило сплоченность Североатлантического альянса - его лидеры, по крайней мере, стали верить в необходимость усилить свою хватку и увеличить сферу влияния. Следующей мишенью блока стала Азия.



В течение всего визита Столтенберг постоянно связывал Китай с украинским кризисом. Во время выступления в неправительственном фонде "Наследие" (Heritage Foundation) он утверждал, что победа России позволила бы другим странам - Северной Корее, Ирану, Китаю - использовать силу.



Более того, в интервью телеканалу Fox News генсек НАТО открыто подчеркнул: "Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань". Он выразил восхищение бывшим президентом США Дональдом Трампом за корректировку американской стратегии по Китаю в 2017 году, благодаря чему НАТО помогла европейским союзникам в полной мере оценить "вызовы, исходящие от Китая".



Однозначно понятно, что речь идет не только о поиске альянсом финансирования. Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию украинского кризиса в мировую войну. Начиная от дискуссий по превращению НАТО в более политическую организацию и заканчивая текущим положением дел, когда альянс видит Россию как первостепенную цель и рассматривает Китай в качестве потенциального противника, - все это показывает, что НАТО проводит стратегические корректировки и стремится к экспансии.



Глобальные стратегические корректировки блока влекут за собой бóльшие риски и неопределенность. Из слов Столтенберга мы можем сделать вывод, что НАТО направляет свои шаги в сторону Азии, - и эта смена курса была тщательно подготовлена.



Стратегические корректировки организации в краткосрочной перспективе способны усилить внутреннее единство альянса и поддержать его позиции как мощнейшей военной силы в мире, находящейся в руках США и других государств Запада. В долгосрочном видении, однако, они могут привести к дальнейшему расколу и глобальным конфронтациям, что окажет глубокое влияние на международные отношения и обстановку с безопасностью около Китая. Момент, когда НАТО начнет экспансию в Азию, может не только обострить глобальную геополитическую напряженность, но и привести к эскалации гонки вооружений и региональных конфликтов. Опасность войны неизбежно возрастет по мере продвижения и расширения альянса, и последствия не ограничатся Азией.