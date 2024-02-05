Кто возглавит правительство Казахстана после внезапной отставки - мнение экспертов

19:52 05.02.2024

5.02.2024



Касым-Жомарт Токаев сегодня принял отставку правительства. По мнению политологов, в Казахстане большая "скамейка" запасных, из которых есть кого выбрать на место премьера

АСТАНА, 5 фев - Sputnik. После сегодняшней отставки правительства временно исполняющим обязанности премьер-министра Касым-Жомарт Токаев назначил Романа Скляра. Станет ли он уже постоянно действующим премьером или этот пост займет кто-то другой? Этот вопрос Sputnik Казахстан задал нескольким казахстанским экспертам

Отставку правительства ожидали давно, но ближе к весне, сказал политолог Данияр Ашимбаев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.



"Президент анонсировал в начале нового года расширенное заседание со своим участием. Дата долго не сообщалась, в итоге буквально на прошлой неделе сказали, что это будет 7 февраля. И вот за два дня правительство ушло в отставку. С чем связано, пока не ясно, потому что Акорда и правительство не комментировали", - говорит политолог Данияр Ашимбаев.



Он напомнил, что 2 февраля глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Наталью Годунову, по итогам которого, отмечает Ашимбаев был небольшой пресс-релиз.

"Хотя, как мы знаем, именно ВАП главный источник информации о состоянии дел с бюджетом, госпрограммами, нацпроектами и так далее. Можно предположить, что планировался более жесткий разговор, и правительство решило сыграть на опережение и уйти заранее. Возможно в среду заседание будет уже с участием нового правительства. Потому что можно за один день спокойно его сформировать", - считает политолог.

Причины отставки правительства понятны, говорит Ашимбаев.

"Это накопленная усталость и определенное раздражение в обществе. Много было сделано, работа кабмина пришлось на очень достаточно кризисный и сложный период. И начавшаяся кампания по демонополизации экономики, по возврату активов, по перестройке системы управления. При этом, помним, за это время прошел референдум, конституционная реформа, президентские выборы, парламентские выборы. Правительство в апреле буквально было переназначено", - считает политолог..

Он напомнил, что СВО на Украине привела к мощнейшей санкционной войне.

"Она сначала под дых ударила Казахстан, но затем достаточно быстро наша экономика адаптировалась, переварила и наплыв релакантов, и разрыв традиционных торговых путей. И встроилась новая экономика, развивая логистику по линии "Север-Юг" и "Запад-Восток", и все возможные направления, и огромную работу по интеграции и так далее. Объем работы, свалившись на кабинет Смаилова, был огромный, - сказал Ашимбаев.

Правительство работало на "троечку"

"Сказать, что работали на двойку, не могу сказать. Сказать, что работали на четверку, тоже не могу сказать. Устойчивая троечка. Кто-то работал хорошо, кто-то работал плохо, но в среднем где-то так на тройку и выходило. Авторитет, конечно, сильно упал за последние годы. Если посмотреть оценки фонда стратегии, то правительство очень сильно скатилось. Это касается не только правительства, а и акимовского корпуса, и вообще высших госорганов", - пояснил Ашимбаев.

"Скамейка" претендентов на место премьера достаточно большая

Технически новое правительство можно сформировать за два дня, говорит Ашимбаев.

По мнению политолога любой из вице-премьеров может занять кресло премьера. Это Роман Скляр, Серик Жумангарин, Мурат Нуртлеу, Ерулан Жамаубаев и Галымжан Койшыбаев.

"Наибольший шанс у Скляра, Жумангарина и Нуртлеу. Если брать акимский корпус, то хорошие варианты Ерболат Досаев, Женис Касымбек и Нурлан Ногаев. Сильные, опытные акимы и руководители. У всех есть опыт работы в правительстве. Также спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Не исключаю председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, который все-таки долгие годы курировал экономику в администрации президента. Неплохие руководители нацкомпании. Вариантов достаточно много", - говорит Ашимбаев.

Кабмин Алихана Смаилова столкнулся с множеством кризисных ситуаций

По мнению политолога Айдара Амбребаева, на смену экс-правительства должна прийти команда со стратегическим видением.

"В сентябре, когда президент озвучил в своем ежегодном послании новую экономическую программу, в экспертном сообществе, да и в обществе в целом были ожидания того, что правительство поменяется, и будет создана такая новая команда, которая возьмется за решение тех вопросов, которые президент поставил в этой новой экономической программе", - сказал он.

Амребаев предположил, что с того момента президент начал присматриваться к возможностям тех или иных руководителей ведомств.

"Правительство при Алихане Смаилове столкнулось с разными кризисными ситуациями: пожар в Абайской области, проблемы по части ЖКХ в Экибастузе, аварии на шахтах Карагандинской области. Они (кабинет министров – ред.) работали в режиме пожарной команды.



Задачи стратегического характера, которые президент поставил в сентябре, требуют команды, которая имеет какое-то свое стратегическое видение и обладает достаточным потенциалом", - считает Амребаев.



Политолог также призвал не списывать со счетов депутатов новоизбранного парламента.

"Вполне возможно, что некоторые из депутатов могут пополнить, так сказать, ряды исполнительной власти. Появились новые личности, которые, в принципе, вполне имеют свое самостоятельное видение процесса и как нужно реализовывать те или иные задачи", - говорит политолог.

Нужны хорошие экономисты и хозяйственники

Новое правительство примет страну в очень сложном состоянии, говорит экономист Айдархан Кусаинов.

"Я не знаю, кто будет возглавлять кабинет министров, я просто знаю, что любое вновь назначенное правительство, это будет правительство, скажем так, принимающее страну в очень сложном состоянии. И очень важно будет, какова будет программа этого нового правительства, если она вообще будет!?", - говорит Кусаинов.

По мнению эксперта на смену должны прийти хорошие экономисты, либо хозяйственники.

"Потому что большие вопросы именно экономического характера. Да, я думаю, премьер должен быть где-то ближе с области экономики. Какой-то макроэкономист. Либо очень хороший и крепкий хозяйственник. Президент еще в январе как бы намекнул, что макроэкономические успехи это хорошо, но важнее было состояние населения, поэтому отставка была ожидаемой", - пояснил экономист.

Какой будет программа правительства?

"Принципиально важно, каким станет новое правительство, предложат ли они какую-нибудь программу или это будет что-нибудь вроде: "Мы все сделаем в стиле президента, в духе послания президента". Безусловно, будет очень жаль, если мы такое услышим", - сказал Айдархан Кусаинов.



Вместе с тем членам правительства Казахстана поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, на среду, 7 февраля, назначено расширенное заседание правительства под председательством Токаева.

Как сообщала пресс-служба правительства, на нем будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.