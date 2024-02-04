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|По делу выставки в Дубае задержан вице-министр экологии Казахстана Ошурбаев
20:18 05.02.2024
Задержан вице-министр Мансур Ошурбаев
Антикор задержал вице-министра Мансура Ошурбаева, сообщает Телеграм-канал PRESS.KZ.
"По данным источника, в Астане был задержан вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев. Также источник сообщил, что вместе с вице-минстром задержаны ряд других госслужащих", – говорится в публикации.
По информации Press.kz, у Антикора есть вопросы к Ошурбаеву по выставке, которая прошла в Дубае по линии его министерства. Задержание проводил Антикор по Астане.