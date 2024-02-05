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Иордания мобилизует сирийскую оппозицию на охрану американских баз, - НГ
20:38 05.02.2024

05.02.2024
Противники Асада становятся опорой Иордании

Сирийская оппозиция обещает обезопасить южную границу
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Командующий Свободной сирийской армией Мухаммед Фарид аль-Кассем (второй слева) заявляет о плотном присутствии проиранских группировок в южных районах Сирии.
Сирийская оппозиция усилила патрулирование рубежей с Иорданией после того, как на территории королевства погибли военные США в результате удара шиитских формирований. Командование Свободной сирийской армии (ССА) заявило о попытках сблизить позиции с Аманом, который постепенно вовлекается в конфронтацию с близкими к Тегерану силами. Умеренные повстанческие группировки и раньше рассматривались как средство стабилизации ситуации в южных провинциях Сирии. Одним из сторонников этой идеи был Израиль, напрямую помогавший фракциям ССА.
О том, что повстанческие формирования усилили патрулирование вдоль полосы, граничащей с Иорданией и Ираком, сообщили оппозиционные издания со ссылкой на ССА. Согласно этим данным, враждебный президенту Башару Асаду альянс, находящийся в тесном сотрудничестве с иностранной коалицией под эгидой США, успешно предотвратил несколько попыток контрабанды наркотиков. Соседи Сирии убеждены, что за наркобизнесом, представители которого пытаются превратить Иорданию в стартовую площадку для выхода на другие ближневосточные рынки, стоят близкие к официальному Дамаску силы. Так, на подозрении у Аммана находятся шиитские военизированные формирования, которые, как считается, действуют в интересах Ирана.

После того как по пункту материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) США в Иордании был нанесен удар, повлекший за собой гибель нескольких военных, ситуация на границе обострилась. Командующий ССА Мухаммед Фарид аль-Кассем заявлял, что причиной служит плотное присутствие проиранских группировок в южных районах Сирии. Проблема их активности волнует соседние страны с 2018 года – с тех пор, как три провинции на юге формально вернулись под контроль Асада. Аль-Кассем отмечает, что сейчас его сторонники пытаются нарастить координацию с иорданской стороной, которая больше всех страдает от наркотрафика. По его словам, координация пока что находится на начальном этапе, однако ее намерены укрепить.

За последние месяцы ВВС Хашимитского Королевства пришлось принимать экстраординарные меры для того, чтобы обезопасить свою территорию. Несмотря на умеренную позицию по отношению к сирийскому конфликту, Амман подверг интенсивным бомбардировкам ряд районов на юге Сирии. По заявлениям властей королевства, под удар попадали активы контрабандистов и позиции шиитских группировок. Тем не менее такая военная активность имела свою цену. Серия рейдов иорданской авиации в небе над южными районами Сирии повлекла за собой гибель мирного населения. По независимым оценкам, по состоянию на 1 февраля речь шла уже как минимум о 20 убитых, среди которых есть женщины и дети.

В связи с этим для Аммана ребром стоит вопрос о том, чтобы разделить ответственность за происходящее на границе с сирийской стороной, пусть даже представленной оппозиционными формированиями. Надежду на то, что в ситуацию напрямую вмешается президентский дворец в Дамаске, иорданские официальные лица, как кажется, потеряли.

Как отметил в своей колонке для издания "Аль-Араби аль-Джадид" командующий ССА на территории провинции Алеппо Абдул Джаббар Акиди, Иордания больше не является для иррегулярных формирований целью только с точки зрения экспорта запрещенных веществ и вооружения. "Ей также угрожает вторжение, нацеленное на американские активы, где бы они ни находились", – резюмировал командир группировки.

ВВС Иордании неоднократно допускали ошибки в своих операциях с тех пор, как почти девять месяцев назад, 8 мая 2023 года, они нанесли свой первый авиаудар по дому одного из крупнейших контрабандистов в Сирии, убив не только его самого, но и его семью, обращает внимание в своем анализе вашингтонский Институт Ближнего Востока (MEI). По его оценкам, недовольство жителей южных районов Сирии иорданскими действиями набирает обороты, в связи с чем ставка на продолжение рейдов только усилит негативные тенденции в отношениях между Иорданией и южанами, которые в условиях снижающегося внимания президентского дворца в Дамаске к этой части страны все чаще задумываются об автономии (см. "НГ" от 10.08.22).

Не исключено, что в этой ситуации запрос на повышенную активность сирийской оппозиции в этом районе усилится. Причем не только со стороны Иордании.

В одном из материалов американского военного журнала The War on the Rocks отмечалось: после того как в сентябре 2017 года Израиль нарастил и расширил удары по целям в глубине сирийской территории, сняв географические ограничения на свои рейды против проиранских формирований, серьезный сдвиг произошел и в других его подходах. В частности, командование Армии обороны Израиля решило расширить контакты с повстанческими формированиями.

"Израиль начал оказывать большую военную поддержку большему числу повстанческих групп, связанных со Свободной сирийской армией. Эта поддержка направлялась в виде оружия, боеприпасов и средств для покупки оружия на черном рынке", – отмечалось в анализе The War on the Rocks. Получателями такой заграничной помощи тогда стали члены как минимум семи фракций.

В условиях, когда израильская армия полностью поглощена ситуацией на своем южном фронте, вопрос о том, можно ли обезопасить границу с Сирией чужими силами, может снова возникнуть в головах командования.

Источник - НГ
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