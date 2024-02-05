Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов Рос-ФТС в Калининграде

23:01 05.02.2024

Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов ФТС в Калининграде

5 февраля 2024



Начальник Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы России генерал-лейтенант Олег Завгородний, находясь в алкогольном опьянении, устроил дебош в люксовом отеле Калининграда. Согласно данным телеграм-канала 112, инцидент произошел в ночь на 2 февраля.







Завгородний и заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков прибыли в Калининград для участия в ежегодной коллегии калининградской таможни.



"Высокопоставленные таможенники Струков и Завгородний поселились в роскошном пятизвездочном отеле CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL AND SPA. Самые дорогие номера в нем на вчерашний день стоили от 235 000 рублей в сутки",

- пишет ТК.



Сначала генералы в компании девушки отдыхали в ресторане отеля, затем уединились в номере Струкова. Спустя час девушка вышла из номера, а высокопоставленные таможенники отправились на ее поиски.



"При этом они матерились, приставали к постояльцам, а Завгородний даже затеял драку с охраной. В результате отель вызвал наряд Росгвардии. Струков успел запереться в своем номере, а Завгородний нет",

- говорится в сообщении.



Силовики задержали Завгороднего. В отделе полиции чиновник пинал полицейского, матерился и угрожал окружающим.



По информации телеграм-канала 112, "местные калининградские таможенники все порешали, убедив полицейских не оформлять генерала и отпустить в Москву". Официального комментария о произошедшем пока не поступало.