Карл III начал курс лечения от рака и приостанавливает обязанности короля Великобритании

00:01 06.02.2024

Король Великобритании Карл III заболел раком и временно приостановит исполнение публичных обязанностей.



Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании Карла III онкологического заболевания. Монарх начал курс лечения.



Король в то же время продолжит заниматься государственными делами и работать с документами, сообщает НСН. Информации о состоянии короля Букингемский дворец не предоставил.



Ранее новости сообщали, что, по данным издания Independent, 75-летний король Великобритании Карл III был госпитализирован для лечения увеличенной простаты в Лондонскую клинику.