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Кому выгодна смена руководства в Киеве, - Владимир Пряхин
00:18 06.02.2024

5.02.2024

Президентские выборы в Украине оказались в фокусе мировой политики

Об авторе: Владимир Федорович Пряхин – член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, профессор РГГУ.

Согласно Конституции Украины, 31 марта в стране должны состояться президентские выборы. На сегодняшний день, однако, нет достаточно полной ясности о том, состоятся ли выборы, и если да, кто, помимо действующего президента, выставит на них свою кандидатуру.

Известно, что в конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о нецелесообразности проведения выборов в связи с военным положением. Но после того, как председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выразили неудовольствие по поводу этого заявления, риторика Киева стала меняться, и страна вроде бы начала готовиться к проведению выборов.

Сами украинцы, согласно опросам общественного мнения, считают, что их страна находится под внешним управлением, и с этой точки зрения мартовские выборы, если они все-таки состоятся, мало что изменят. Другое дело, что сама по себе дискуссия вокруг них отражает борьбу мнений не только в киевском истеблишменте, но и в политических элитах США и европейских стран относительного того, что делать с Украиной дальше.

Во-первых, хотя Еврокомиссия все-таки добилась вопреки позиции Венгрии принятия программы помощи Украине, эта помощь уже сокращается по сравнению с 2023 годом в полтора раза.

Во-вторых, вводится под давлением упрямого венгерского премьера Виктора Орбана механизм контроля над использованием предоставляемых средств и подтверждение продолжения оказания помощи на регулярной основе.

В-третьих, внимание Киева обращено на необходимость выполнения его обязательств по международным документам, включая обязательства по защите прав национальных меньшинств. Это что-то новое в европейской политике: в мае 2014 года, например, действующий председатель ОБСЕ, находясь в Москве, не нашел ни одного слова для того, чтобы осудить организаторов массового убийства одесситов в Доме профсоюзов 2 мая.

Что касается США, то в Конгрессе до сих пор нет ясности относительно объемов помощи Украине. Следует сказать, что американские законодатели всегда очень чувствительны к вопросам финансирования. В данном случае они явно стремятся увеличить вклад Европы в оказание помощи Киеву. При этом убиваются сразу два зайца: и Зеленскому помогают, и усиливается зависимость Брюсселя от США. Тем временем отсутствие соответствующего решения, как отмечают наблюдатели, уже сказывается на поле боевых действий.

Не это, однако, на наш взгляд, является главным в оценке складывающегося спектра сил и мнений вокруг украинского вопроса на Западе. Главным является вопрос о готовности Вашингтона и Брюсселя к серьезным переговорам об урегулировании политического кризиса вокруг Украины. Мнения Киева при этом никто особенно не спрашивает. На Западе-то понимают, что без его помощи режим Зеленского долго не продержится. Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе тоже нет единого мнения по этому вопросу. Тем не менее позиции сторонников переговорного урегулирования, а таковое не может иметь места без учета законных интересов России, укрепляются.

Западные политики в конце концов признали фиаско "контрнаступа" ВСУ, за которым прослеживается и тотальная бесперспективность планов нанесения России "стратегического поражения". То есть в Таллине и Риге еще есть стратеги, готовые одним марш-броском украинского спецназа захватить Санкт-Петербург и Москву. Но в Пентагоне и штабе НАТО смотрят на военную сторону вопроса более реалистично. Особенно обескураживает коллективный Запад тот факт, что беспрецедентное санкционное давление на Россию не оказало ожидавшегося эффекта экономического нокаута. А вот на улицах германских и французских городов численность демонстрантов, недовольных складывающейся отчасти под воздействием этих санкций экономической ситуацией, заметно возросла.

В данном контексте следует рассматривать и информационную шумиху вокруг фигуры главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Прошедшая неделя в западных СМИ ознаменовалась напряженным ожиданием отставки главкома. Недовольство президента вызвали его высказывания относительно неудачи "контрнаступа" и необходимости принятия радикальных мер, включая дополнительную мобилизацию для повышения потенциала ВСУ.

Интересно, однако, что трибуну для этих высказываний Залужному предоставили телеканал CNN и влиятельный журнал "The Economist" – знаковые рупоры антироссийской информационной войны. В конце концов 2 февраля "правительство Украины проинформировало Белый дом, что "...Зеленский решил уволить Залужного", – говорится в публикации "The Washington Post". Это решение, однако, не встретило поддержки администрации США.

При этом муссируется тезис о том, что независимо от исхода нынешней перепалки между Зеленским и Залужным, которая скорее всего завершится отставкой последнего, генерал выйдет из нее уже не только популярным на Западе военным руководителем, но и политическим деятелем, способным бросить вызов действующему президенту. Отсюда и намек на возможность его участия и даже на победу на предстоящих выборах.

Просматривается тот факт, что за выборы и за кандидатуру Залужного в большей степени высказываются те западные политики, которые склоняются к переговорному решению конфликта. Во всяком случае, риторика Киева относительно вероятности проведения выборов сменилась после высказываний сенатора-республиканца в Конгрессе США. Позиция Дональда Трампа тоже известна: он уже заявил о намерении решать проблему путем переговоров с Москвой.

Прагматик Трамп, в отличие от демократов, игнорирует мнение Зеленского, запретившего вести диалог о мире с Москвой на законодательном уровне. Но фактор Зеленского тем не менее существует. Поэтому для сторонников переговорного решения проблемы любая смена руководства в Киеве, в том числе путем рокировки Зеленский – Залужный, была бы выгодна.

5.02.24

Источник - НГ
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