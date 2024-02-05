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Неожиданно ожидаемая отставка Казпремьера Смаилова, - Къ
00:38 06.02.2024

5.02.2024,

Неожиданно ожидаемая отставка
В Казахстане давно ждали замену премьера и внезапно дождались
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны во главе с Алиханом Смаиловым, переутвержденным в должности премьера чуть меньше года назад. Хотя в стране замену премьера обсуждали давно, она все равно стала неожиданной - в среду, 7 февраля, президент собирался заслушать премьера на расширенном заседании правительства. Теперь к этой дате прогнозируют наступление ясности с кандидатурой нового главы кабинета.

Утром 5 февраля на сайте правительства Казахстана появился анонс: "Под председательством главы государства 7 февраля состоится расширенное заседание правительства". На нем, уточнялось в объявлении, "будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период". После обеда грянула другая новость: президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, подписав соответствующий указ. Исполнять обязанности премьера до утверждения нового руководителя кабинета господин Токаев назначил вице-премьера Романа Скляра.

Алихан Смаилов возглавил кабинет министров в начале января 2022 года, когда страна еще не оправилась от шока, вызванного кровавыми событиями в Алматы. Беспорядки, происходившие в крупнейшем городе страны и других населенных пунктах, имели далеко идущие последствия. Они послужили толчком для демонтажа системы, созданной первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и отстранения от властных рычагов и финансовых потоков его родственников и тех, кто был связан с семьей господина Назарбаева.

В середине 2022 года Касым-Жомарт Токаев инициировал изменение конституции. Теперь президент страны должен избираться на семь лет, но только на один срок.

Уже в ноябре того же года прошли досрочные выборы президента, а в 2023-м был частично обновлен Сенат, после чего состоялись досрочные выборы в Мажилис. После выборов в нижнюю палату парламента Алихан Смаилов 30 марта был переутвержден премьер-министром. Примечательно, что перед утверждением нового старого премьера президент весьма жестко критиковал его кабинет, заявив тогда, что "правительство медлит с принятием важных решений, которые увязают в рутине бюрократии".

Эксперты уже тогда высказывались в том духе, что Алихан Смаилов будет работать под постоянной угрозой увольнения, которое случится, как только к нему накопится критическая масса претензий. Когда это произошло, наблюдатели назвали отставку ожидаемой.

"Отставка правительства - долгожданная. Потому что и президент, и общество требовали от правительства, чтобы была разработана и начала реализовываться новая экономическая политика",- отметил в беседе с "Ъ" экономист Рахим Ошакбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев хочет быстро и радикально изменить экономику страны
На фоне формального экономического роста, пояснил господин Ошакбаев, в стране наблюдается снижение поступления налогов, снижение деловой уверенности. "У нас самое большое в истории изъятие средств из Нацфонда, высокий размер заимствований, собираемость налогов, несмотря на экономический рост, падает. Из ключевых экономических идей у правительства Смаилова было только повышение налоговых ставок",- указал Рахим Ошакбаев.

Эксперт считает, что ясность с кандидатурой нового премьера появится на днях: "Но в любом случае эту отставку с точки зрения перезагрузки можно только приветствовать".

Экс-советник главы Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов в комментарии для "Ъ" также назвал увольнение Алихана Смаилова назревшим решением. "На самом деле вопрос стоял так: "Почему его переутвердили весной (2023 года.-"Ъ")?" Все красивые картинки, которые рисовало правительство, касались абстрактного экономического роста, а доходы населения, стагнация заработных плат, проблемы с Минздравом, сокращение социальных расходов - это было очевидно всем",- перечислил проблемы господин Кусаинов.

Эксперт при этом отметил, что отставка правительства была неудивительна - удивительным оказалось то, что назначают расширенное заседание правительства с участием президента страны по итогам прошедшего года и накануне заседания отправляют правительство в отставку. "Это вообще странно для политической практики Казахстана и, наверное, любой страны. Когда вы собираетесь заслушивать чей-то отчет, накануне увольнять человека, который должен отчитываться,- это как минимум странно. Не сама отставка, а ее техническое исполнение вызвало огромное количество вопросов",- отметил собеседник "Ъ".

Политолог Газиз Абишев полагает, что Алихану Смаилову давали время разработать и реализовать новую экономическую политику. "В целом президент комплексно наблюдал за тем, как правительство переходит на новую формацию, на новый экономический импульс. Все это делалось вяло, и Смаилову не хватало индустриального опыта, опыта реальной экономики. Поэтому на фоне разговоров о дебюрократизации он все забюрократизировал,- прокомментировал Газиз Абишев "Ъ" мотивацию президента.- В силу нехватки компетенций и энергии он не реализовал свой потенциал. Может быть, в своей сфере он хороший специалист и хороший человек, но в нынешних экономических и геополитических условиях он не использовал предоставленный ему инструментарий".

Секретарь комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса депутат Айдос Сарым считает, что "правительству не хватило какого-то драйва, динамики, которая бы соответствовала новым конституционным реалиям, новым задачам, ответственности правительства за ситуацию".

"Мы не увидели, что правительство стало таким центром, который может взять на себя ответственность, все по-прежнему обращались к президенту. И только последние месяц-полтора премьер Смаилов начал делать какие-то серьезные заявления. Но это, на мой взгляд, уже запоздало. По крайней мере на наших открытых-закрытых заседаниях, заседаниях фракции мы очень много высказывались по этому поводу. О том, что правительство должно быть более понятным, открытым, должно работать с обществом более активно. Люди должны хотя бы понимать - что делает правительство",- отметил парламентарий в разговоре с "Ъ".

Как Казахстан растет на торговле
По информации "Ъ", президент Казахстана не собирается тянуть с назначением нового главы правительства. Некоторые собеседники "Ъ" не исключали, что уже 6 февраля может быть объявлена кандидатура будущего премьера. Среди вероятных претендентов на пост премьера называются советник президента Канат Бозумбаев, вице-премьер Серик Жумангарин, аким Алматы Ерболат Досаев, а также нынешний и. о. премьера Роман Скляр.

"Серик Жумангарин достаточно волевой и знает, что там с торговлей и как контролировать рынок. Канат Бозумбаев был министром, работал в правительстве, знает энергетику, был акимом в трех областях, индустриальщик. Послужной список Ерболата Досаева тоже велик - он был министром, главой Нацбанка, сейчас аким Алматы. Эти управленцы способны командовать административно-управленческой машиной, что сейчас важно",- рассуждает Газиз Абишев.

Рахим Ошакбаев перечисляет те же фамилии: "Кандидатур много. Пикейные жилеты достаточно давно называют фамилии Жумангарина, Досаева, Бозумбаева, того же Романа Скляра. Я думаю, гадать бессмысленно. Президент уже завтра (6 февраля.-"Ъ") внесет кандидатуру".

Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев

Источник - Коммерсантъ
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