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Президент поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
00:55 06.02.2024

Президент Узбекистана поручил премьер-министру заключить с министрами социальной сферы, а также их заместителями и заместителями хокимов контракты сроком на год и установить для них KPI. Он подверг критике состояние дел в здравоохранении, образовании и науке.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил премьер-министру Абдулле Арипову заключить с министрами социальной сферы, а также их заместителями и заместителями хокимов контракты сроком на один год и установить для них показатели эффективности (KPI). Об этом глава государства заявил на совещании по задачам в сферах образования, здравоохранения, цифровизации, культуры и спорта на 2024 год в понедельник, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиеев отметил, что за социальную сферу в стране отвечают 13 министерств и ведомств и 223 заместителя хокимов. Однако в реализации задач по развитию указанных выше сфер в регионах немало недостатков.

В дошкольном и школьном образовании не на должном уровне взаимосвязанность между детсадами и школами, а также школами и колледжами и вузами, сказал президент.

Он указал на безразличие председателей махаллей к вопросам воспитания и посещения школ, а также сотрудничеству с родителями. В то же время президент отметил отсутствие внимания хокимов районов, их заместителей по вопросам молодежи и социальным вопросам к организации мероприятий по духовности и спорту в школах.

По этой причине на прошлой неделе были назначены новые заместители министра дошкольного и школьного образования, сообщил глава государства. Перед ними поставлены задачи создания в школах новой атмосферы образования, воспитания и духовности.

В работе Министерства высшего образования, науки и инноваций также отмечаются недостатки, продолжил руководитель страны.

Из-за увеличения количества ведомств, ответственных за профессиональное образование, эта сфера не развивается. Недостаточно налажено сотрудничество между работодателями и техникумами, заявил президент.

Охват высшим образованием резко вырос за последние годы с пришествием в сферу частного сектора. Однако качеству уделяется недостаточно внимания, отметил Шавкат Мирзиеев.

Не во всех вузах имеются условия для самостоятельной работы студентов. В большинстве колледжей и техникумов, как и в вузах не считаются с потребностями работодателей. В отдельных заведениях не хватает учебников и литературы, а имеющаяся не отвечает требованиям времени, перечислил президент.

За семь лет в сферу науки и инноваций было выделено более 6 трлн сумов. Но в науке так и не работает формула "финансирование - исследования - продукция", сказал Шавкат Мирзиеев.

Отдельные ректоры не имеют инициативы и не проявляют самоотверженности, указал он. Поэтому на прошлой неделе был назначен новый министр, перед которым поставлены задачи произвести коренные перемены в профессиональном и высшем образовании.

Президент также отметил недостатки в сфере медицины. Он заявил, что за последние семь лет в Министерстве здравоохранения сменилось семь министров, но цифровизация сферы и внедрение медицинского страхования так и не доведены до конца.

Отсутствует интеграция между первичным звеном здравоохранения и республиканскими медицинскими центрами, сказал Шавкат Мирзиеев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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