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В Казахстане снова революция в верхах: почему Токаев сместил правительство, - М.Ростовский
07:40 06.02.2024

Потому, что нескучно жить не запретишь

В Казахстане очередная кадровая революция в верхах: президент Токаев внезапно сместил свое правительство. Зачем и почему именно сейчас, накануне назначенного на среду расширенного заседания кабинета министров, пока никто не понял. Но вполне возможно, что сама подобная постановка вопроса является бессмысленной. Кадровые революции в последние годы происходят в Казахстане почти с той же регулярностью (и, возможно, по той же самой причине), что и смены сезонов года.

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Если говорить о конкретно должности премьер-министра, то размах перманентных кадровых перетасовок в современном Казахстане не будет столь впечатляющим. Нурсултан Назарбаев "заботливо" назначил нового главу кабинета министров всего за несколько недель до своего номинального ухода с поста президента в марте 2019 года. Поэтому ставший сегодня экс-премьером Алихан Смаилов – это только второй человек, которого Токаев освободил за время своего президентства от должности главы правительства. Но вот в ключевом для системы государственного управления кресле руководителя администрации президента при Токаеве успели побывать аж шесть человек. Иногда складывается ощущение, что перемещение кадров превратилось при нынешнем президенте Казахстана в самоцель.

Разумеется, это ощущение обманчиво. До массовых волнений и попытки государственного переворота в стране в январе 2022 года за частыми кадровыми перемещениями скрывалось постепенное размывание вертикали власти в Казахстане. Решение первого президента республики Назарбаева передавать все рычаги управления Токаеву не сразу, а постепенно и по частям едва не привело страну к полному разрушению государственного механизма. В стране появилось два параллельных управленческих центра. И это создало условия для возникновения в элите "третьей силы", в глазах которой оба президента – и тот, который еще не совсем ушел, и тот, который еще не совсем пришел – были слабаками, которых следует сместить.

Полная картина той политической революции (настоящей, а не показной, как сейчас), которая едва не произошла в Казахстане два года тому назад, по-прежнему не известна. Но вот, например, новый, не особо известный прежде элемент политического пазла. Незадолго до попытки путча Назарбаев принял решение завершить процесс передачи власти и отдать Токаеву контроль над силовиками через Совет безопасности. В итоге он его и передал почти что в назначенные сроки – но уже будучи при этом лидером из "позавчерашнего дня".

С того самого момента у Токаева появилась возможность строить свою собственную управленческую пирамиду. Но за прошедшие два года она так и не сумела обрести стройность, законченность и логичность. Повод для написания этого текста – отставка премьера, который продержался на своей должности чуть более двух лет. Но премьер-министр, согласно традиции, которая появилась в республике еще при Назарбаеве, всегда был скорее технической фигурой, которой не давали задерживаться в этом кресле слишком долго. Почти единственным исключением из этого правила был Карим Масимов, который пребывает сейчас в местах не столь отдаленных как главный организатор попытки путча 2022 года. Поэтому нынешний кадровый ход Токаева, с одной стороны, является почти ритуальным. Мол, побыл два года в должности премьера? Уступи место следующему политику, которого можно тоже принести в жертву общественному недовольству экономическим положением.

Но за этим ритуальным ходом скрывается нечто более серьезное: любовь Токаева к постоянным "перезагрузкам" политической системы (он уже дважды успел избраться президентом), его несфокусированность во внутренней политике ( приоритетами объявлено абсолютно все, а когда приоритетами формально является все, то на деле ими не является ничего), а также управленческий хаос в наиболее деликатных и непубличных сферах функционирования казахстанского государства ( хочу, но пока не могу сказать об этом больше). Все это не отменяет того, что Токаев является дипломатом мирового уровня, который твердо и умело проводит выгодный Казахстану внешнеполитический курс в очень непростых условиях. Еще один очевидный громадный плюс нынешнего президента – его безусловная приверженность принципу межнационального согласия. Но для полной казахстанской управленческой гармонии одних этих качеств недостаточно. И вряд ли появление в республике нового премьер-министра радикально изменит ситуацию.

Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707194400


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