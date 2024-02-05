Дуглас Макгрегор: США вплотную подошли к войне с Ираном

07:46 06.02.2024 The American Conservative

США

05 февраля 2024

Бомбить иль не бомбить Иран: вот в чем вопрос



Воздушные бомбардировки, на которые Вашингтон возлагает большие надежды, не помогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, пишет TAC. Напротив, подобные удары только распалят противников США и повысят риски эскалации крупномасштабного конфликта в регионе.

Дуглас Макгрегор

Воздушные удары должны быть соразмерны предполагаемым результатам, а также ожидаемым потерям.

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в прошлый понедельник, что "сейчас на Ближнем Востоке невероятно нестабильное время". Мир, по словам Блинкена, "не видел ситуации столь опасной, как та, с которой мы сейчас столкнулись в регионе, по крайней мере, с 1973 года, и даже до этого".



В ответ на столь проницательную оценку Блинкена президент Байден "сигнализирует" военной партии Вашингтона, что он готов бессмысленно бомбить цели на Ближнем Востоке. В Вашингтоне считают, что поступить иначе - значит показать себя слабым, а президенты часто приходят к выводу, что лидер мировой сверхдержавы не может так поступать.



Тегеран ясно дал понять, что любой удар по его территории является "красной линией", и на бомбардировку любой части иранской территории "будет дан соответствующий ответ". Здесь не должно быть никаких заблуждений, стратегическая бомбардировочная кампания, направленная против Ирана, посылает ясный и недвусмысленный сигнал: Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с иранским государством, его народом и его вооруженными силами.



На данный момент, вне зависимости от того, исключит Байден Иран из своего списка целей или нет, американцам все равно следует проявлять осторожность.

Бомбардировка - это не дипломатия, но политикам она нравится, потому что создает впечатление реальных действий. Бомбардировка - это также и не стратегия, и не простое упражнение в демонстрации добродетели. Бомбардировка - это акт войны. Бомбардировки не предупреждают конфликты и не сдерживают противника. Бомбардировки только обостряют напряженность и приводят к тотальной войне.



В июне 1964 года министр обороны Роберт Макнамара созвал совещание, чтобы обсудить потенциальные военные действия Америки в связи с потерей двух американских военных самолетов над южным Лаосом, откуда силы Северного Вьетнама осуществляли поставки в Южный Вьетнам. Макнамара настаивал на том, чтобы Вашингтон ответил на потерю боевых машин ударом по батарее ПВО, которая их уничтожила.



Не все участники встречи согласились с Макнамарой. По крайней мере, один из участников сказал, что не видит никаких признаков того, что воздушный удар улучшит военную ситуацию в Лаосе или Южном Вьетнаме. Когда президент Линдон Джонсон присоединился к заседанию, он спросил, достаточно ли оправданы будут выгоды от нанесения удара по зенитной батарее, чтобы компенсировать неизбежную критику со стороны международного сообщества по поводу того, что Соединенные Штаты нарушают Женевские соглашения.

Посол Аверелл Гарриман, который также присутствовал на совещании, одержал тогда своеобразную победу, высказав президенту Джонсону рекомендацию о том, что воздушный удар - это единственный способ, которым Вашингтон может "сигнализировать" о своих намерениях Ханою. Американцы знают, что за этим последовало. Вашингтон подал Ханою сигнал, но Ханой не пошел на деэскалацию конфликта.

Никогда во Вьетнаме, Лаосе или Камбодже американские бомбардировки, военно-морские операции или наземные вторжения не были по-настоящему эффективными с точки зрения сдерживания военных действий противника или предотвращения еще более разрушительных войн. Северный Вьетнам просто "проглатывал" свои потери и усиливал наземные атаки там, где силы США были наиболее слабы.



Американские бомбардировки не дают ничего, кроме временного подавления сил противника, потому что они всегда основаны на сомнительном предположении, что врага можно заставить подчиниться политическим требованиям Вашингтона с помощью одних воздушных ударов.



Хотя это и не предполагается, но нанесение ударов по позициям в Ираке, Иране или Сирии может вовлечь США в более масштабную региональную войну на Ближнем Востоке. В это связи должны быть заранее изучены все вопросы, имеющие решающее значение для определения военных методов и стратегии, и на них даны подробные ответы. Кажется маловероятным, чтобы такая важная работа военных стратегов была полностью завершена уже на столь раннем этапе.



Каковы вообще цели Америки? Как удар по Ирану положит конец войне в секторе Газа? Почему бомбардировка Ирана отвечает национальным интересам США? Воздушные удары должны быть соразмерны предполагаемым результатам, а также ожидаемым потерям. Поражение объекта, откуда была выпущена ракета, не является возмездием.

Имеет ли для Вашингтона смысл подвергать риску выживание Израиля, делая ставку на воздушные удары, которые могут привести к эскалации конфликта? Должны ли вооруженные силы США готовиться к нанесению новых ударов, если их первоначальные атаки не смогут вызвать желаемых изменений в поведении Ирана, Ирака или Сирии? Располагает ли армия США необходимым количеством боеприпасов, боевых платформ и запасных частей для проведения операции, которая может длиться месяцами? Могут ли американские вооруженные силы в регионе защитить критически важную инфраструктуру от ответных ракетных ударов?



Вашингтон знает, что Иран полон решимости сражаться, если американские войска нападут на него. Стратегические бомбардировки Ирана под руководством США вызовут ответный огненный шквал, направленный на 57 000 американских солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев, расквартированных на Ближнем Востоке. Американцы в самих США, возможно, не захотят, чтобы американская военная мощь была вовлечена в более широкую войну.



Использование беспилотных систем делает удар политически привлекательным для Вашингтона. Беспилотные системы обещают минимизировать потенциальные потери Америки в воздушной кампании. Однако в том, что касается сравнения целей для американских и ответных иранских ударов, военное развертывание США в регионе уже предоставляет Ирану и его региональным союзникам большой набор потенциальных инфраструктурных объектов, жизненно важных для военных операций США, таких как порты, аэродромы и места размещения американских солдат.



Американские политики не должны обманываться, полагая, что военные технологии США уникальны или превосходят все мировые аналоги, или что вооруженные силы Соединенных Штатов на суше или на море невосприимчивы к крупномасштабным высокоточным ударам. Бомбардировки не помешают Ирану создать новые и более совершенные объекты противовоздушной обороны. Фактически, история показывает, что бомбардировки с большой высоты усиливают решимость мотивированного противника сопротивляться, а не сдаваться.



Гиперзвуковое оружие Ирана пробьет существующую систему противовоздушной обороны и поразит военные корабли США на море. Это, наряду с предполагаемым доступом Ирана к российским и китайским средствам космической разведки, наблюдения и рекогносцировки, настоятельно говорит о необходимости такой подготовки возможной операции, которая превышает потребности нескольких ударных пакетов с воздуха и моря. Удары по Ирану, Ираку и Сирии вполне могут спровоцировать летальный ответ со стороны боевых ячеек, уже размещенных в Соединенных Штатах на нашей открытой границе с Мексикой.



Американцы также, скорее всего, будут сопротивляться идее о том, чтобы наши парни в военной форме рисковали своей жизнью, защищая ужасающую кампанию Израиля по изгнанию палестинцев и убийствам в Газе, особенно когда Байден может остановить израильскую кампанию там одним лишь телефонным звонком. Американцы должны осознать, что Израилю будет трудно защитить себя от тысяч ракет "Хезболлы", не говоря уже об иранских высокоточных баллистических ракетах среднего радиуса действия.



Несмотря на эти моменты, премьер-министр Израиля Нетаньяху по-прежнему полон решимости завершить свою задачу по изгнанию или уничтожению палестинского населения в секторе Газа. Сегодня Вашингтон безоговорочно поддерживает его политику. Независимо от того, согласована пауза в боевых действиях или нет, война Израиля только начинается.



Падение великой державы в ад, который она сама же для себя и создала, никогда не бывает быстрым. Как учил К.С. Льюис (Клайв Стейплз Льюис 1898 - 1963 - британский писатель, поэт, преподаватель и богослов. Автор многочисленных трудов по христианской апологетике - прим. ИноСМИ), это падение происходит постепенно, медленно и даже размеренно, пока вдруг такая великая держава, как, например, Соединенные Штаты, не обнаружит, что сильно недооценила своего противника.



Запугивание, подкуп, бомбардировки и санкции против оппонентов никогда не приносили хороших результатов. Из-за череды стратегических военных неудач в Афганистане, Ливии, Ираке и на Украине отношения Вашингтона с остальным миром стремительно катятся в ад. Источник - inosmi.ru

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