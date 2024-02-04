Мирзиеев приказал обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту

07:50 06.02.2024

Президент поручил обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту

Президент Узбекистана поручил адаптировать 300 клинических протоколов и стандартов к международным критериям. Также планируется запустить системы "Электронная поликлиника", "Электронная больница" и "Электронная медицинская карта", а лекарства выдавать через электронный рецепт.



Президент Шавкат Мирзиеев на совещании 5 февраля высказался о проблемах с цифровизацией сферы здравоохранения и устаревших протоколах и стандартах лечения в Узбекистане, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Глава государства заявил, что за последние семь лет в Министерстве здравоохранения сменилось семь министров, но цифровизация сферы и внедрение медицинского страхования так и не доведены до конца.



Он отметил, что у большинства врачей нет технологической карты для точной диагностики и лечения пациентов, а некоторые протоколы устарели. В поликлиниках и больницах не уделяется внимание организации кабинетов народной медицины и фитобаров.



Минздраву и его проектному офису поручено привлечь иностранных экспертов и привести 300 клинических протоколов и стандартов в соответствие с международными критериями.



Президент подчеркнул, что семейные врачи должны лечить пациентов с легкими заболеваниями с использованием натуральных иммуностимулирующих средств, физических упражнений и фитотерапии, а не лекарств.



Шавкат Мирзиеев также отметил, что до сих пор не создана система, удовлетворяющая потребность населения в специализированных медицинских услугах.



В последние годы в Узбекистане отказались от системы медицинского ордера на бесплатное лечение. Вместо нее создана система распределения средств медучреждениям исходя из количества пациентов, а не количества мест, однако у пациентов по-прежнему нет права выбора. Кроме того, все еще не оцифрован порядок получения направления в областные больницы, говорится в сообщении.



Поставлена задача подключить областные больницы к электронной системе направлений и разработать критерии участия частных клиник в этой системе.



Исполняющий обязанности министра здравоохранения Асилбек Худаяров.Исполняющий обязанности министра здравоохранения Асилбек Худаяров.



Президент отметил необходимость создания современного менеджмента в специализированных медицинских центрах, а также раскритиковал тот факт, что цены на платные услуги непрозрачны.



В связи с этим каждому из 23 центров, 12 медицинских вузов, 2 центров повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала поручено принять на работу современных менеджеров и пройти международную аккредитацию.



Кроме того, поручено через эти новшества обучать по-новому врачей и медицинских сестер, повысить качество лечения, сократить назначения лекарств, а главное - создать условия передовых клиник.



За последние два года на цифровизацию медицинской сферы из бюджета выделено 90 млрд сумов, "но результат не такой, как ожидалось".



Районные, областные и республиканские организации используют около 10 информационных систем, но не все из них связаны друг с другом. Две трети времени врача уходит на заполнение отчетов из-за отсутствия цифровизации первичного звена.



Президент поручил запустить системы "Электронная поликлиника", "Электронная больница" и "Электронная медицинская карта", а лекарства, входящие в гарантированный пакет, выдавать на основании электронного рецепта.



Ранее мы писали, что президент на этом же совещании поручил премьер-министру заключить с министрами социальной сферы, а также их заместителями и заместителями хокимов контракты сроком на год и установить для них KPI.



Глава государства также раскритиковал "игры", из-за которых лекарства не доходят до онкобольных. "Это происходит и в эндокринологии, и в кардиологии, и в экстренной службе", - сказал он. Шавкат Мирзиеев также подверг критике слабые борьбу со скрытым оборотом лекарств и работу по повышению культуры использования лекарств.