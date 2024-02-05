Бунт фермеров и правые Европы, - А.Соколов

08:58 06.02.2024 Озабоченные спасением Украины, власти ЕС прозевали угрозу внутреннюю

Андрей Соколов

05.02.2024



В Брюсселе возмущенные аграрии заблокировали здание Европарламента и жгут костры под его окнами. Такую акцию фермеры устроили во время саммита лидеров ЕС. Тракторами с надписями "Нет фермеров – нет еды" они перегородили улицы столицы Евросоюза. Бунтуют также аграрии в Германии, Польше, Нидерландах, Румынии, Греции, Бельгии и Франции, готовятся к протестам и в Испании.



"Именно крестьяне расшатывают европейскую власть и заставляют ее дрожать, – пишет итальянская газета Giornale.– В средствах массовой информации об этом мало говорят, однако в последние недели почти всю Европу потрясали протесты фермеров. Во Франции навозом забрасывали правительственные здания. Немецкие фермеры устроили крупнейший социальный протест со времен послевоенного периода по поводу сокращения государственных субсидий".



Фермеры недовольны ростом цен на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и, прежде всего поставками дешевой сельхозпродукции с Украины, новыми экологическими нормами Евросоюза, которые наносят им ущерб.



"Нам недостаточно платят, и мы должны соблюдать правила, которые нас ограничивают", – заявляют фермеры. "Фермеры, – отмечает Giornale, – требуют больше денег, помощи и говорят "нет" "Зеленому соглашению", ставя задачу по изменению ЕС".



Восстание фермеров накануне предстоящих в июне выборов в Европарламент вызвало панику в Брюсселе. Его руководители лезут сейчас из кожи вон, чтобы показать, что они делают все возможное, чтобы помогать сельскому хозяйству Европы преодолеть нынешние трудности. Так, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась встретиться с лидерами протестов и заявила: "Фермеры играют важную роль в европейском обществе. Они являются ключевыми игроками в обеспечении устойчивого использования природных ресурсов и вносят позитивный вклад в нашу внешнюю торговлю. Они продемонстрировали замечательную устойчивость, но проблемы остаются. Они могут рассчитывать на поддержку Европы".



"Брюссель инвестирует почти треть европейского бюджета в сельское хозяйство, и в 2023 году, – напомнила глава Еврокомиссии, – ЕС предоставил чрезвычайную помощь в размере более 500 миллионов евро фермерам, наиболее пострадавшим от кризиса. Конечно, мы должны защищать законные интересы наших фермеров в торговых соглашениях. Мы будем работать с президентом Бельгии над предложением по сокращению административного бремени".



Никакие щедрые посулы на словах не убеждают фермеров. Они недовольны всей политикой Евросоюза в области сельского хозяйства, курса на зеленой переход, который на деле обернулся резкой дороговизной энергоресурсов, ростом инфляции, в то время как обещанные властями субсидии задерживаются.



На фоне этих протестов в Европе перед выборами в Европарламент набирают очки оппозиционные правые партии. В Нидерландах к власти уже пришел крайне правый политик Герд Вилдерс, что в Брюсселе назвали "кошмаром для Европы". В Берлине стала самой популярной партия "Альтернатива для Германии", которую там называют чуть не фашистской и требуют запретить. В Италии не так давно к власти пришла Джорджия Мелони, которая в юности была главой молодежной организации неофашистской партии "Итальянское социальное движение-национальные правые силы". Во Франции растет популярность правой партии "Национальное объединение". Ее лидер Марин Ле Пен, которая на прошлых президентских выборах была соперником нынешнего главы государства Эммануэля Макрона, заявила недавно в интервью испанской газете Pais: "За несколько лет мы превратились из самой ненавистной партии во Франции в самую любимую".



Все это говорит о том, что на европейских выборах в июне правые могут значительно усилить свое присутствие в структурах власти ЕС. И, как уже признают влиятельные европейские СМИ, такой поворот необратим.



"Можно начинать скорбеть по старой Европе и оплакивать ее кончину, – пишет британская газета Telegraph. – Гниль зашла слишком далеко, и упадок слишком глубок: тунеядство, распущенность, болезненный пацифизм и ненависть к себе слишком укоренились, и роковую петлю уже не остановить. Европа когда-то была богатейшим и самым развитым континентом, но теперь ей пришел конец: ее унизительное падение уже очевидно для всего остального мира, и только сами одураченные европейцы его не замечают", – констатирует издание.



Более того, считает Telegraph, ее хвори – катастрофический экономический провал, почти полнейшая геополитическая неуместность, миграционный и интеграционный кризис и вопиющий дефицит демократии – уже дали метастазы. "Проблема чересчур сложна и обширна, чтобы третьесортные элиты Европы даже помыслили о ее решении – особенно эти эгоисты и демагоги от политики, что с такой беззаботностью привели ее к общественному распаду и "антиросту" с потешной армией, больше напоминающей потемкинскую деревню, и ужасающей демографией. Германия, Франция, Нидерланды и другие страны оказались на грани социального взрыва, причем фермеры – лишь последние среди тех, кто потерял терпение".



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Guardian недавно признал, что выборы в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня, станут судьбоносными, как и президентские в США, и высказал опасение, что на них могут победить правые.



По его мнению, избиратели могут выступить в поддержку популистских партий, испугавшись неизвестности. Боррель отметил, что Евросоюз в 2023 году оказался в ситуации между двумя конфликтами: на Украине и на Ближнем Востоке.



Guardian в свою очередь указал, что Боррель сделал это заявление на фоне усиления позиций правых партий из-за миграционных проблем и снижения уровня жизни европейцев. Тем не менее, он выразил уверенность, что Европа по-прежнему предлагает привлекательную модель для людей со всего мира. "Мы являемся магнитом для сотен тысяч людей, желающих приехать жить в Европу", – заявил Боррель.



Однако наблюдая за тем, что сегодня творится в странах этого "магнита"", где улицы городов запружены тракторами разгневанных фермеров, вряд ли можно согласиться, что "европейская модель" является привлекательной. Чего в ней "привлекательного, если инфляция растет, экономика находится в застое, проблемы с мигрантами все обостряются, а теперь еще взбунтовались и труженики земли, которые всегда были раньше основой стабильности на континенте?



Но в одном Боррель все-таки прав: выборы в Европарламент и в самом деле станут для ЕС судьбоносными. Ведь именно ЕП выступает застрельщиком в формировании политического курса Евросоюза. И от того, каков будет состав депутатского корпуса новой легислатуры, зависит его дальнейший курс развития. Брюссель опасается, что исход предстоящего голосования, учитывая текущую политическую и социально-экономическую конъюнктуру, может принести неприятные сюрпризы.



Причины этого понятны. Во-первых, ЕС и его государства-члены переживают кризис за кризисом: кризис евро, рост цен на энергоресурсы, миграционный кризис, усугубленный разрывом торгово-экономических связей с Россией и технологическим противостоянием с Китаем. Все они усиливают антиправительственные настроения, питают протестный потенциал.



Большинство классических политических партий, на которые опираются политические элиты ЕС, находятся в упадке, они утрачивают позиции. А лидеры и лозунги евроскептиков, националистов, популистов и крайне правых всех мастей, в том числе касающиеся независимого государственно-правового строительства, протекционистской защиты национальной экономики и выстраивания барьеров на пути инокультурной иммиграции, пользуются у европейского избирателя все большей популярностью. Может быть поставлена под вопрос и нынешняя покорная позиция Европы по отношению к диктату США.



Как свидетельствует прогноз электронного издания "Euractiv", специализирующегося на освещении повседневной жизни ЕС, национал-консерваторы, евроскептики и крайне правые на предстоящих выборах серьезно упрочат свои позиции.



Группа "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), относящаяся к национал-консервативному политическому спектру, получит 16 дополнительных мест. По сравнению с результатами выборов 2019 г., когда она завоевала 66 мандатов, их число вырастет до 82-х. Группа "Идентичность и демократия" (ИД), объединяющая крайне правых и евроскептиков, увеличится на 11 человек – в нее войдут 73 депутата. Таким образом, политические силы, причисляющие себя к рангу "европейских реалистов", увеличат свое представительство в ЕП на 27 дополнительных мест.



Именно поэтому в Европарламенте всерьез опасаются успеха правых популистов и националистов в июне 2024-го, подтверждает прогноз американское издание Responsible Statecraft. Но это пока, как говорится, все-таки гадания на кофейной гуще. Ведь до июня есть еще время, и многое может измениться. В частности, от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Понятно, что если разгром ВСУ к лету приобретет еще более зримые черты, то смута в Европе будет еще более усиливаться, и это не сможет не отразиться на том, как поведут себя европейские избиратели. Ну, а пока продолжают бунтовать европейские фермеры. Источник - столетие

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