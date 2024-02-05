Турция проникает в Европу через немецкий "черный ход", - А.Арешев

09:01 06.02.2024 Диалог между Анкарой и европейскими столицами активизировался



В июне текущего года гражданам государств Старого Света голосовать на выборах в Европейский парламент, который будет насчитывать 720 человек. Наиболее широкое представительство, понятное дело, в Германии, от которой может быть избрано 96 депутатов, причем на европейских выборах возрастной ценз снижается с 18 до 16 лет.



Явное политическое оживление побуждает различные заинтересованные силы предпринимать весьма занятные телодвижения с целью оказать влияние на европейскую повестку. В первую очередь речь идет о Турции, вот уже не первое десятилетие упорно стучащейся в брюссельские двери. В последнее время немецкие СМИ активно пишут об учрежденном в январе после полугодовой подготовки группой граждан турецкого происхождения новом политическом объединении под аббревиатурой DAVA ("Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch", "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение"), позиционирующим себя "новым политическим центром для многих граждан, которые не представлены существующими партиями". Стремясь заполнить усматриваемый ими в стране "политический вакуум", в Альянсе претендуют на то, чтобы стать "голосом турецкой общины, мусульманской общины и меньшинств".



Согласно расхожей версии, DAVA является проектом правящей в Турции Партии справедливости и развития, готовым заявить о себе на предстоящих европейских выборах, а в случае успеха – и на голосовании в бундестаг. Цель – более активное продвижение интересов Турции как в европейских структурах, так и в национальных парламентах. Важной целевой аудиторией лидеры нового движения видят как этнических турок с германским гражданством (несколько миллионов человек), так и мигрантов, обозначая в качестве одного из приоритетов "борьбу с антимусульманским расизмом". К слову, согласно подсчетам немецких СМИ, упрощенный порядок предоставления гражданства, который планируется ввести с апреля, может затронуть еще около полутора миллионов проживающих в ФРГ турок, пока такового не имеющих.



В списке потенциальных кандидатов в Европарламент от предполагаемой "партии Эрдогана" – заместитель ее председателя адвокат Фатих Зингал, бывший генеральный секретарь DITIB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliğ, DITIB, Турецко-исламский союз по делам религий, курирующий деятельность импортируемых из Турции имамов) Али Ихсан Унлю и доктор Мустафа Йолдаш, награжденный в 2015 году одним из федеральных орденов. Председатель DAVA Тейфик Озджан вышел недавно из СДПГ после более чем 30-летнего там пребывания. Специализация этого политика на вопросах исламофобии в Европе и турецко-израильских отношений предполагает наличие у него некоторой узнаваемости среди потенциальных сторонников. Отрицая связи с турецким правительством (в том числе по части финансирования) и заявляя об успехах германских турок во многих сферах, от юриспруденции и здравоохранения до культуры и спорта, Озджан добавляет: "Мы очень слабы в политике", явно намекая на стремление данное положение исправить.



Насколько это получится, сказать пока сложно: для участия в голосовании кандидаты от DAVA должны будут собирать подписи по всем регионам страны, причем делать это придется в условиях жесткого информационного и организационно-юридического прессинга со стороны собственно "немецких" партий, представляющих как правящую "светофорную" коалицию, так и ее оппонентов. Если социал-демократы пока предпочитают говорить намеками, то, к примеру, сопредседатель "Зеленых" Джем Оздемир (сам турецко-черкесского происхождения) прямо говорит о нежелательности присутствия "проэрдогановской" силы в политическом пространстве ФРГ. В свою очередь, христианские демократы призывают правоохранителей пристально следить за активностью DAVA. Их представитель по внутренним вопросам К. де Врис требует от правительства Шольца "ни при каких основаниях не относиться к появлению партии легкомысленно", так как она якобы открывает пусть к прямому вмешательству Турции в дела Германии. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман в конце января даже вынес на обсуждение возможный запрет Альянса, утверждая, что его интерес к европейским выборам – явление в немецкой политике принципиально новое.



"Статусные" лидеры турецкой общины пока также весьма сдержанно смотрят на перспективы новоявленного альянса, пока не являющегося полноценной партией (соответствующую работу планируется завершить не позднее выборов в Европарламент). По словам одного из них, Г. Софуоглу, "партия, которая базируется исключительно на этнических критериях и фокусируется только на этнических вопросах, выполняет лишь маргинальную функцию". Согласно распространенной точке зрения, времени с момента основания DAVA до европейских выборов явно недостаточно для обретения устойчивой электоральной базы. Вместе с тем, как говорится, лиха беда начало, и стремительная политизация турецкого сообщества в Германии, которую хотя бы отчасти пытались сдержать федеральные власти при Ангеле Меркель, может привести к неожиданным результатам. Как упоминалось выше, хотя бы относительный успех на выборах в Европарламент усилит шансы "партии Эрдогана" уже на выборах в бундестаг 2025 года. С учетом роста влияния "Альтернативы для Германии" и других политических сил, выступающих за ограничение притока мигрантов, это будет способствовать дальнейшей поляризации общественно-политической жизни в стране на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации.



"Брексита не было бы, если бы ЕС принял Турцию в свои ряды в 2011-2012 годах", - объясняет министр иностранных дел Хакан Фидан

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что "придает большое значение европейским туркам", призывая иммигрантов из Турции "по возможности получить гражданство стран, в которых они живут". Появление в Германии явно оформленной "протурецкой" силы следует рассматривать в более широком контексте активной дипломатии Ак-Сарая, стремящегося к укреплению позиций по всем азимутам, что предполагает и системную лоббистскую деятельность. Напомним, в конце ноября 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил возобновить диалог высокого уровня между Брюсселем и Анкарой, приостановленный в 2019 году, оговорившись: "В то же время мы ясно заявляем, каковы наши ожидания. Мы хотим сохранения спокойствия в Восточном Средиземноморье, содействия процветанию региона – и все это с помощью Турции".



В соответствии с июньским поручением Евросовета был выпущен доклад, не затрагивающий переговоров о присоединении Турции к ЕС, посвященный более общим вопросам, "не касаясь ее кандидатуры". Содержащиеся там рекомендации включают такие направления, как торговля, инвестиции, миграция, взаимосвязь, экологический и цифровой переходы, энергетика, а также либерализация визового режима. На первом этапе в Брюсселе предложили начать переговоры о модернизации действующего с середины 1990-х годов Таможенного союза ЕС – Турция. "Мы ясно настаиваем на наших ожиданиях от Турции, а именно: устранении наших торговых противоречий, сотрудничестве с Европейским союзом с целью воспрепятствовать обходу европейских санкций против России, создании благоприятного климата для возобновления переговоров по Кипру. Диалог об основных правах и правовом государстве остается в центре отношений между Европейским союзом и Турцией", – объяснял Боррель. "Неопределенность, усиленная Брекситом, будет устранена только тогда, когда Турция займет свое законное место в европейской семье", – заявлял ранее президент Эрдоган.



Завуалированным ответом на позитивные сигналы из Брюсселя и Берлина стала и подчеркнуто комплементарная поездка турецкого лидера в начале декабря 2023 года в Грецию, активно комментируемая в СМИ. Так, по мнению Hürriyet, "с визитом президента Эрдогана в Афины началась новая эра в отношениях между Грецией и Турцией. Была подписана "Декларация о добрососедстве"", которую не удавалось подписать в течение последних 50 лет. На предложение Эрдогана превратить Эгейское море в мирное море любимчик Запада премьер-министр Мицотакис ответил: "Как два капитана, мы должны двигаться в спокойных водах с приятным бризом". "Турция повернула штурвал в сторону Евросоюза. Визит в Грецию стал шагом Эрдогана в рамках его недавних заявлений о намерении открыть новую страницу в отношениях с Европейским союзом. В то время как Афины не отказались ни от одной из своих претензий в адрес Турции, Анкара объявила о заморозке проблем", – отмечается в редакционном комментарии газеты Aydınlık, причем серьезные усилия по нормализации отношений между "заклятыми соседями" Грецией и Турцией предпринимались в последнее время именно Берлином в координации с Вашингтоном.



В рамках активизировавшегося диалога от Анкары требуют приостановить полеты в Эгейском море, воздержаться от буровых работ в спорных районах Восточного Средиземноморья, воздержаться от резких шагов в "кипрском вопросе", более активно встраиваться в антироссийский санкционный режим, а также как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, что, как мы знаем, уже произошло. И хотя требования, прямо противоречащие национальным интересам и выгодам зарабатывающего на торговле с Россией бизнеса, едва ли могут вызывать в Турции восторг, не приходится сомневаться в том, что двусторонние связи и далее будут испытывать возрастающее давление. Согласно утечкам с турецкой стороны, визит Президента России в Турцию может состояться 12 февраля, его повестка явно будет весьма насыщенной.



Андрей Прешев

5.02.24 Источник - fondsk.ru

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