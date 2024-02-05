Аюб Юнусов - новый посол Узбекистана в Кувейте

13:14 06.02.2024

В Кувейте начал работу новый посол Узбекистана



Новым послом Узбекистана в Кувейте стал Аюбхон Юнусов. До назначения он работал начальником управления Консульско-правового департамента МИДа.



