 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.02.2024
13:35  Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:29  Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:25  Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
13:22  Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
13:14  Аюб Юнусов - новый посол Узбекистана в Кувейте
09:01  Турция проникает в Европу через немецкий "черный ход", - А.Арешев
08:58  Бунт фермеров и правые Европы, - А.Соколов

08:49  14-м премьером независимого Казахстана станет 43-летний юрист Олжас Бектенов - "темная лошадка" Токаева
07:50  Мирзиеев приказал обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту
07:46  Дуглас Макгрегор: США вплотную подошли к войне с Ираном
07:40  В Казахстане снова революция в верхах: почему Токаев сместил правительство, - М.Ростовский
06:48  В Киргизии образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева
00:55  Мирзиеев поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
00:38  Неожиданно ожидаемая отставка Казпремьера Смаилова, - Къ
00:18  Кому выгодна смена руководства в Киеве, - Владимир Пряхин
00:01  Карл III начал курс лечения от рака и приостанавливает обязанности короля Великобритании
Понедельник, 05.02.2024
23:01  Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов Рос-ФТС в Калининграде
20:38  Иордания мобилизует сирийскую оппозицию на охрану американских баз, - НГ
20:35  Бишкек и Душанбе обошлись без посредников. Пограничных споров больше не будет? - В.Панфилова
20:18  По делу выставки в Дубае задержан вице-министр экологии Казахстана Ошурбаев
19:52  Кто возглавит правительство Казахстана после внезапной отставки - мнение экспертов
17:58  Отставка кабмина Казахстана связана с нехваткой долгосрочной стратегии развития, - Д.Ашимбаев
16:27  GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
16:23  Длинный язык - кзахстанский депутат обвинил женщин в провокации насильников
16:18  Казахстан. Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
14:22  Среди погибших при обстреле укр-ракетми Лисичанска опознан глава МЧС Луганской НР Алексей Потелещенко
14:17  Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
14:04  Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
14:02  Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа - журналист Такер Карлсон
13:12  В.Можегов: "Один Бог на небе..." О мистических истоках монархической идеи: Египет, Византия, Россия
13:09  Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство? - Исмет Озчелик
13:05  FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов
13:03  Техно – авторитаризм или техно – фашизм? Об идеологии Кремниевой долины
13:01  Сектор Газа: ХАМАС стреляет из руин, ЦАХАЛ не знает, откуда ждать удар
12:57  А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
12:55  Битва за Авдеевку: бои идут на улицах города
11:42  США активно мастерят универсальное биологическое оружие, - В.Прохватилов
10:59  Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:54  Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко
10:52  Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК
10:45  В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал
09:40  "Ястребы" и умеренное крыло ХАМАС меняются местами, - И.Субботин
09:37  Американские ракеты бьют в обход Ирана. США атакуют Тегеран в Ираке, Сирии и Йемене, - Къ
07:30  Мутный каз-олигарх Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса
00:43  Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:36  В развале Бишкекской ТЭЦ обвинены экс-премьер Исаков и... Макс Бакиев
00:31  Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"
00:20  Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов
00:15  Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева
00:13  "Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:11  Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
13:25 06.02.2024

Индия - это одна из наиболее быстроразвивающихся держав в мире со своими растущими интересами в Центральной Азии. К тому же значение Центральной Азии для Индии растет на фоне углубления сотрудничества с Россией. О взаимоотношениях в треугольнике Индия - Центральная Азия - Россия читайте в статье старшего научного сотрудника Индийского совета по международным делам Аттара Зафара. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Российско-индийские отношения на взлете

Обстоятельства, сложившиеся после начала СВО, придали новый импульс российско-индийским отношениям. Товарооборот между странами достиг 27 млрд долл. в 2022 году. Кроме того, страны все больше торгуют в национальных валютах. В основном торговля выросла за счет экспорта энергоресурсов в Индию.

Углубление торгово-экономического сотрудничества сопряжено с похожими оценками общемировых тенденций и региональной ситуации, в том числе в Центральной Азии, в таких вопросах, как безопасность. Стороны также состоят в БРИКС и ШОС.

Читайте также: Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?

Место Центральной Азии в политике Индии и российско-индийских отношениях

Для Индии страны ЦА одновременно являются важными партнерами (рынок энергоресурсов и сбыта) и связующими в отношениях с Россией. Россия и Индия продолжают развивать амбициозный проект международного транспортного коридора "Север - Юг". Часть транспортной инфраструктуры должна пройти через территории стран ЦА и включить их в процесс трансконтинентальной торговли.

В рамках проекта уже функционирует иранский порт Чебахар, в который инвестировала Индия.

Порт позволяет получить доступ к морской торговле странам ЦА, а также, наоборот, открывает доступ к рынку сбыта ЦА прибрежным государствам, включая саму Индию.

Железная дорога связывает страны ЦА с портовой инфраструктурой в Индийском океане, и в дальнейшем планируется масштабировать оба компонента - сухопутную и морскую инфраструктуру.

Доступ к энергорынкам России и стран ЦА одновременно значительно укрепляет ее энергетическую безопасность. Причем важно отметить, что ЦА богата не только углеводородами, но и, например, ураном. 43 % мирового урана производится именно в Казахстане. Кроме заинтересованности в ресурсах для своих АЭС, Индия также изучает успешный опыт России в экспорте технологий мирного атома, в том числе в странах Южной Азии (у "Росатома" проект в Бангладеш). Подобное положение может способствовать синергии в области атомной энергии.

Интерес Индии не ограничивается развитием инфраструктурных проектов и импортом энергоресурсов. Она также заинтересована в расширении сотрудничества в таких сферах, как фармацевтика, образование, информационно-коммуникационные технологии и химическая промышленность.

Развитие российско-индийских отношений и рост самой Индии становятся триггером для вовлечения Центральной Азии в трансконтинентальное сотрудничество. Успешная эксплуатация такого положения укрепит позиции стран ЦА в геоэкономической карте Евразии.

Полную версию статьи Зафар А. "Индия и Россия в Центральной Азии: сближение позиций?" читайте в журнале "Вестник МГИМО".
https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/3382/2513

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707215100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2024 года №446
- Утверждена повестка заседания Сената
- Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
- Маулен Ашимбаев обозначил приоритеты развития бочча в Казахстане
- Концепция инвестиционной политики будет актуализирована с учетом целей Национального плана развития до 2029 года
- Кадровые перестановки
- Ерулан Жамаубаев с участием представителей государственных органов, банков второго уровня, партии "AMANAT" и депутатов Мажилиса Парламента объявил о старте реализации проекта "Қарызсыз қоғам"
- О заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- Сообщение МЭПР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  