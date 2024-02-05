Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар

13:25 06.02.2024

Индия - это одна из наиболее быстроразвивающихся держав в мире со своими растущими интересами в Центральной Азии. К тому же значение Центральной Азии для Индии растет на фоне углубления сотрудничества с Россией. О взаимоотношениях в треугольнике Индия - Центральная Азия - Россия читайте в статье старшего научного сотрудника Индийского совета по международным делам Аттара Зафара. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Российско-индийские отношения на взлете



Обстоятельства, сложившиеся после начала СВО, придали новый импульс российско-индийским отношениям. Товарооборот между странами достиг 27 млрд долл. в 2022 году. Кроме того, страны все больше торгуют в национальных валютах. В основном торговля выросла за счет экспорта энергоресурсов в Индию.



Углубление торгово-экономического сотрудничества сопряжено с похожими оценками общемировых тенденций и региональной ситуации, в том числе в Центральной Азии, в таких вопросах, как безопасность. Стороны также состоят в БРИКС и ШОС.



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Место Центральной Азии в политике Индии и российско-индийских отношениях



Для Индии страны ЦА одновременно являются важными партнерами (рынок энергоресурсов и сбыта) и связующими в отношениях с Россией. Россия и Индия продолжают развивать амбициозный проект международного транспортного коридора "Север - Юг". Часть транспортной инфраструктуры должна пройти через территории стран ЦА и включить их в процесс трансконтинентальной торговли.



В рамках проекта уже функционирует иранский порт Чебахар, в который инвестировала Индия.



Порт позволяет получить доступ к морской торговле странам ЦА, а также, наоборот, открывает доступ к рынку сбыта ЦА прибрежным государствам, включая саму Индию.



Железная дорога связывает страны ЦА с портовой инфраструктурой в Индийском океане, и в дальнейшем планируется масштабировать оба компонента - сухопутную и морскую инфраструктуру.



Доступ к энергорынкам России и стран ЦА одновременно значительно укрепляет ее энергетическую безопасность. Причем важно отметить, что ЦА богата не только углеводородами, но и, например, ураном. 43 % мирового урана производится именно в Казахстане. Кроме заинтересованности в ресурсах для своих АЭС, Индия также изучает успешный опыт России в экспорте технологий мирного атома, в том числе в странах Южной Азии (у "Росатома" проект в Бангладеш). Подобное положение может способствовать синергии в области атомной энергии.



Интерес Индии не ограничивается развитием инфраструктурных проектов и импортом энергоресурсов. Она также заинтересована в расширении сотрудничества в таких сферах, как фармацевтика, образование, информационно-коммуникационные технологии и химическая промышленность.



Развитие российско-индийских отношений и рост самой Индии становятся триггером для вовлечения Центральной Азии в трансконтинентальное сотрудничество. Успешная эксплуатация такого положения укрепит позиции стран ЦА в геоэкономической карте Евразии.



Полную версию статьи Зафар А. "Индия и Россия в Центральной Азии: сближение позиций?" читайте в журнале "Вестник МГИМО".

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/3382/2513