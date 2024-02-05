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Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:29 06.02.2024

2023 год оказался плодотворным для отношений Китая со странами Центральной Азии. В частности, впервые был проведен саммит в формате "C5+1" с Китаем. Также прошло уже десять лет с запуска "Пояса и пути". В иностранном издании журнала Всекитайского собрания народных представителей посвящена целая глава отношениям Китая со странами региона. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Много символизма

История взаимоотношений Китая с народами Центральной Азии насчитывает более 2100 лет. Первые упоминания о них приходятся еще на времена правления династии Хань в Китае. Эти взаимоотношения положили основу Великому шелковому пути. Примечательно то, что саммит 2023 года прошел в городе Сиань. Сиань как раз был столицей Древнего Китая времен династии Хань.

Кроме того, первое публичное объявление о запуске проекта "Экономический пояс Шелкового пути" (сухопутная часть глобального проекта "Пояс и путь"). Именно в Казахстане пройдет следующий саммит в таком же формате в 2025 году.

Основные принципы взаимоотношений

Китай продолжает продвижение концепции взаимоотношений со всеми странами в рамках концепции "неделимого будущего" на основе четырех принципов: "взаимопомощь, общее развитие, всеобщая безопасность и вечная дружба".

В вопросе ключевых принципов региональной безопасности стороны придерживаются одних и тех же ценностей. В первую очередь это концепция "трех зол", в борьбе с которыми стороны поддерживают друг друга и к которым у стран "нулевая терпимость": терроризм, сепаратизм и экстремизм.

Отдельно отмечены недопустимость внешнего вмешательства, а также неприятие цветных революций. Необходимо отметить, что этих же принципов придерживается ШОС, а также Россия, в частности.

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Основные направления сотрудничества и перспективы

Инфраструктурные проекты составляют основу торгово-экономических отношений Китая и стран ЦА. Китай в течение десяти лет через институты в рамках "Пояса и пути" активно инвестирует в транспортную и энергетическую инфраструктуру региона.

Уже 17 железнодорожных путей соединяют Сиань с городами ЦА. Построенная транспортная инфраструктура не только стимулирует региональную торговлю с Китаем, но и становится частью трансконтинентальных маршрутов. К 2022 году объем грузовых перевозок по сухопутным маршрутам между Китаем и Европой по стоимости достиг 300 млрд долл. 80 % из них прошли через территории стран ЦА.

Согласно заявлению Си Цзиньпина, Китай не стремится сбавлять обороты в сотрудничестве со странами ЦА в таких уже продвинутых направлениях, как инфраструктура и промышленность. Кроме того, было заявлено о намерениях добиться роста сотрудничества в сферах агрокомплекса, низкоуглеводного развития, здравоохранения и инновационных технологий.

Прошлогодний саммит является шагом в сторону институционализации отношений Китая со странами ЦА, который также закрепил достигнутый успех в течение прошлого десятилетия. Близость сторон в восприятии региональных угроз и понимании безопасности, в том числе с Россией, облегчает дальнейшее развитие торгово-экономических отношений.

Полную версию доклада по итогам саммита Китай - Центральная Азия в 2023 году читайте в иностранном издании журнала Всекитайского собрания народных представителей.
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202401/P020240123528382254480.pdf

Источник - ia-centr.ru
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