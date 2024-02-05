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Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:35 06.02.2024

Кандидатура неожиданная, но сильная – эксперты о возможном премьере Казахстана

По мнению политологов, кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра неожиданная, в то же время обоснованная

АЛМАТЫ, 6 фев - Sputnik. После отставки правительства Казахстана в понедельник, сегодня на заседании фракции Amanat президенту предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Одобрит ли его кандидатуру президент Казахстана и как проявил себя Олжас Бектенов на должностях главы администрации президента и в Антикоррупционной службе, Sputnik Казахстан узнал у казахстанских политологов.

Возможное назначение Олжаса Бектенова может повысить авторитет правительства, сказал политолог Айдар Амребаев.

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Он отмечает, что в Казахстане правительство и депутаты мажилиса работают в режиме открытого наблюдения граждан: депутаты избираются, а законопроекты принимаются фактически в режиме онлайн. То же самое касается и правительства – министры всегда находятся в поле зрения журналистов, часто выступают в СМИ и рассказывают о своей работе.

"В этом плане администрация президента – это как бы внутренний доверенный орган президента страны. Поэтому, думаю, что Олжас Бектенов заслуживает доверия президента. Возможное назначение, в принципе, достаточно серьезным образом повысит авторитет правительства", – считает политолог Айдар Амребаев.

Эксперт добавил, что в своей работе Бектенов включен в самые важные процедуры принятия решений на государственном уровне.

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По мнению политолога Данияра Ашимбаева, кандидатура Олжаса Бектенова на пост премьера-министра неожиданная. Среди обсуждаемых кандидатур его имя не называлось: он недавно пришел на пост главы администрации президента, и ожидалось, что он продолжит занимать свой пост.

"Критерии, по которым он приходит в правительство, отчасти те же, по которым президент его выбрал на пост главы администрации президента: жесткий руководитель с организаторскими способностями, имеет опыт борьбы с коррупцией, опыт наведения порядка в государственных финансах, опыт работы в регионах, то есть чего не было у предыдущего премьера", - отметил политолог.

По его словам, не маловажными являются также незамешанность в скандалах и личная преданность президенту.

"Он обладает умением выстраивать систему управления. Он уже показал опыт работы в финансовой полиции, в администрации президента, как человек, хорошо знающий иерархию внутри, умеющий анализировать, систематизировать данные", – пояснил Данияр Ашимбаев.

Эксперт отмечает, что несмотря на проведенную административную реформу, до сих пор не совсем ясно, как она функционирует. Кроме того, система управления достаточно громоздкая, с большим количеством вице-премьеров, поэтому политолог Ашимбаев полагает, что будет оптимизация.

"Задача стоит – переставить работу правительства, убрать дублирование, четко разобраться с функционалом, провести аудит финансов в госпрограмм, прошерстить кадры, и ориентироваться на жесткий результат. Он не экономический стратег, он не технарь. Здесь его можно рассматривать как управленца с опытом работы борьбы с коррупцией, в повышении эффективности, контроля и что немаловажно в продолжении политики демонополизации экономики", – говорит политолог Данияр Ашимбаев.

Возврат незаконно выведенных активов продолжится

Политолог Айдар Амребаев отмечает, что Бектенов показал себя в работе по борьбе с коррупцией, будучи руководителем Антикоррупционной службы.

"Сейчас антикоррупционное направление, связанное с возвратом похищенных средств из-за рубежа, поиском коррупционеров и наказанием, становится актуальной проблемой для общества", - отметил эксперт.

В обществе, добавил он, есть такой запрос.

"Справедливый Казахстан должен начинаться с эффективной борьбы с коррупцией. И поскольку это один из ключевых и чувствительных вопросов для общества, то назначение Бектенова является вполне логичным и обоснованным", – отметил Айдар Амребаев.

Он добавил, что тем более он прошел школу администрации президента, а это серьезная школа политической квалификации.

"Кандидатура Бектенова, поддержанная партией фракционного большинства в парламенте, вполне заслуживает внимания, и, мне кажется, президент прислушается к этому мнению и будет сформирована новая боеспособная команда в правительстве, которая на практике займется вопросом так волнующим наше общество", – заключил Айдар Амребаев.

Что станет первоочередной задачей нового Кабмина

"Возврат незаконно выведенных активов курировался и финансовой полицией, и администрацией президента. Все нормативные базы приняты, думаю, работа будет активно продолжаться и правительстве. Это один из важных направлений, но таких важных направлений в работе правительства сейчас – десятки", – сказал Ашимбаев.

По мнению эксперта, важнейшей задачей для нового правительства является не только возврат старых активов, но и выявление проблемных областей с нынешними финансами. Нынешняя экономическая ситуация у всех вызывает массу вопросов. Следовательно, необходимо создать работающую структуру и четко сформулировать цели, которые эта структура будет добиваться, поясняет эксперт.

"Я думаю, сейчас нужно провести аудит структуры и проводимой политики, понять где есть дыры, необоснованные решения, неэффективное использование средств", - отметил Ашимбаев.

Прежде всего, считает он, нужно создать эффективно работающую структуру, ориентированную на результат.

Второе, уже почти год обсуждается новая система планирования, которую никак не могут разработать и принять.

"Должен быть план развития до 2029-го года и общий план развития стратегии до 2050-го года. Вот с этими документами пока тишина", – подытожил Данияр Ашимбаев.

Президент Казахстана сегодня представит кандидатуру нового премьера на заседании мажилиса.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707215700


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