Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана

13:35 06.02.2024

Кандидатура неожиданная, но сильная – эксперты о возможном премьере Казахстана



По мнению политологов, кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра неожиданная, в то же время обоснованная



АЛМАТЫ, 6 фев - Sputnik. После отставки правительства Казахстана в понедельник, сегодня на заседании фракции Amanat президенту предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Одобрит ли его кандидатуру президент Казахстана и как проявил себя Олжас Бектенов на должностях главы администрации президента и в Антикоррупционной службе, Sputnik Казахстан узнал у казахстанских политологов.



Возможное назначение Олжаса Бектенова может повысить авторитет правительства, сказал политолог Айдар Амребаев.



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Он отмечает, что в Казахстане правительство и депутаты мажилиса работают в режиме открытого наблюдения граждан: депутаты избираются, а законопроекты принимаются фактически в режиме онлайн. То же самое касается и правительства – министры всегда находятся в поле зрения журналистов, часто выступают в СМИ и рассказывают о своей работе.



"В этом плане администрация президента – это как бы внутренний доверенный орган президента страны. Поэтому, думаю, что Олжас Бектенов заслуживает доверия президента. Возможное назначение, в принципе, достаточно серьезным образом повысит авторитет правительства", – считает политолог Айдар Амребаев.



Эксперт добавил, что в своей работе Бектенов включен в самые важные процедуры принятия решений на государственном уровне.



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