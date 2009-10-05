|Война с коровами. Душанбе расширяется и превращается в большой кишлак?
15:03 06.02.2024
Чем закончится "война" против коров в Душанбе?
Власти отбирают у жителей столицы возможность для заработка, не предлагая ничего взамен.
В пригородных кишлаках, которые три года назад перешли под юрисдикцию Душанбе, закончился срок содержания домашнего скота. Отныне жители новых махаллей столицы должны убрать коров и кур со своих дворов. Но взамен власти не предложили жителям рабочие места с соответствующей зарплатой для проживания в мегаполисе, и, самое главное, не создали городскую инфраструктуру с современными жилыми зданиями и объектами соцкультбыта.
В таких условиях единственными источниками дохода сельчан были подсобные хозяйства.
В городе деревенского типа
В дом Абдурашида, который живет в селе Пахтакор, недалеко от Гипрозема, пожаловали гости из числа сотрудников местной власти.
- Мы к вам, уважаемый, - заговорил старший из них, острым взором окинув весь двор, свой взгляд он остановил на курятник. - Мы же вас предупреждали, причем несколько раз, почему вы до сих пор держите кур… А где ваша корова? Убрали ее или нет?
- Продал корову, теперь за молоком езжу в Душанбе каждое утро. А на кур пока покупателей нет. На базаре их никто не берет. Вы всех испугали, теперь люди не хотят их покупать.
Баранов отправили в дальное село в родственникам
Властитель с недовольным видом уставился на Абдурашида. Молчание продолжалось несколько секунд и прервала его жена хозяина дома.
- Из-за вас теперь у меня нет коровы. Моих детей вы будете кормить молоком?
- Вы что, выступаете против решения правительства? - напал на нее второй властитель. - Мы пришли к вам с добром, а вы грубите, это нехорошо, женщина. Вы теперь городская жительница. Вы должны жить без огорода, кур, собак, всяких там коров и ослов. Это приказ сверху.
Абдурашид тоже не вытерпел:
- Ну пока города нет. Тут у нас кишлак. Вот когда будут строить городскую инфраструктуру, тогда уберем скот. А вы там скажите наверху, чтобы они подумали о нас. Как мы будем жить без подсобного хозяйства?! Почти все сельчане кормятся за счет своего огорода и домашнего скота.
Чиновники не стали слушать и начали угрожать большим штрафом, если те не выполнят поручение властей столицы.
Один из них раскрыл папку, вытащил бланк расписки и заставил хозяина дома заполнить его. Содержание расписки было таким:
"Я (ф.и.о.), житель города Душанбе, района Фирдавси, махаллы (название махаллы) даю расписку о том, согласно решению председателя города Душанбе № 83 от 24 декабря 2021 года "О регулировании разведения и содержания животных в некоторых районах города Душанбе" в отношении меня составлен протокол административного правонарушения по ст. 480 (1) Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях.
И я предупрежден, что за 7 суток должен убрать всех домашних животных. В случае невыполнения в установленный срок, применяйте дополнительные меры наказания".
После такой расписки Абдурашид вновь понес на базар района Рудаки всех своих кур и распродал их по дешевке.
Теперь он может гордиться тем, что стал городским жителем – за молоком и яйцами ездит в Душанбе, пользуется городской маршруткой №45, хотя воду берет из арыка и копает выгребную яму для туалета во дворе.
Вот скоро закончатся деньги, не будет детям ни молока, ни яиц. Остается один путь – отправляться на заработки, но Абдурашид очень не хочет покидать уезжать.
"Сколько лет я провел в миграции, вдалеке от семьи. В общем, надоело там, вот в прошлом году вернулся домой. Больше не планировал ездить в Россию, сами знаете, там тоже нелегко, но если нужда заставит, придется...", - грустно вздыхает мужчина.
Статья 480 (1). Незаконное разведение и содержание скота и домашней птицы в пределах административно-территориальной границы столицы Республики Таджикистан 1. Незаконные разведение и содержание крупного рогатого скота, мелкого скота, а также лошадей, ослов, птицы и других домашних животных, кроме кошек, собак и несъедобных мелких птиц в пределах административно - территориальной границы Душанбе, за исключением зон, определенных решением Маджлиса народных депутатов города, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до двадцати и на юридические лица - от ста до трехсот показателей для расчетов.2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после применения взыскания, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до пятидесяти и на юридические лица - от трехсот до четырехсот показателей для расчетов (в редакции Закона от 5.10.2009г. №550). 1 показатель для расчетов = 72 сомони
Кто спасет новых горожан от голода?
Таких как Абдурашид, в селах, которые присоединились к Душанбе в 2021 году, десятки тысяч. Часть населения уже распродала весь свой скот, некоторые до сих пор держатся, надеясь, что власти еще на какое-то время разрешат содержать домашних животных.
Жители ряда кишлаков уже обратились в орган исполнительной власти столицы.
"Чтобы создать городскую инфраструктуру в новых сельских территориях потребуется немало времени. Поэтому власти могли бы продлить сроки действия запрета на содержание домашнего скота еще на несколько лет", - надеется один из жителей села Пахтакор.
В 2021 году власти Душанбе "для обеспечения столичных рынков мясом и молочными продуктами, а также для поддержания стабильных цен на первичные продукты" разрешили на срок до двух лет содержание крупного рогатого скота, овец, птицы, а также других животных.
Срок был дан до конца 2023 года. Теперь новые столичные жители думают, как жить дальше, как обеспечить свои семьи продуктами питания.
С одной стороны власти требуют от населения запасаться продуктами на два года, с другой - заставляют уничтожить эти запасы.
"Теперь не будет нашего резерва мяса, молока и яиц. И мы не знаем, что предпринять в дальнейшем, чтобы делать запасы продовольствия. Все покупать каждый день, денег не хватит", - сетует Абдурашид.
В его семье, где растут четверо детей, ежедневные расходы на молоко, мяса, яйца, лепешки и другие продукты первой необходимости, составляют минимум 50 сомони. Их он зарабатывал в подсобном хозяйстве.
Кроме того, после присоединения к Душанбе, налоги на землю также повысились - до 1288,61 сомони за 1 га вместо 463,10 сомони, когда эти джамоаты находились на балансе района Рудаки. И эти траты тоже удар по карману сельского жителя.
Опустевший коровник
Одним словом, новые горожане сегодня сильно встревожены сложившейся ситуацией. Они говорят, чтобы строить многоэтажки, провести водоснабжение, отремонтировать дороги, нужно немало времени и средств. В виде исключения власти могли бы дать еще несколько лет времени им, чтобы они могли изменить веками сложившийся сельский уклад жизни.
Каков будет ответ мэрии на их просьбы, не известно. А наш герой уже готовится к худшему сценарию – ему, скорее всего, придется покинуть свой дом и страну.
В Постановлении правительства "О Генеральном плане города Душанбе", принятом еще в 2017 году, говорилось, что территория столицы будет расширена на 18 тысяч гектаров к 2025 году, на 25 тыс. - к 2040 году и на 30 тыс. га после 2040 года.
В 2021 году Душанбе были переданы: от территории джамоата Россия – 9 населенных пунктов, Чимтепппа – 12, Сарикишти – 8 сел полностью и 5 – частично. А также: Чоряккорон – 2 села полностью и 6 частично, Гулистон – 5 сел полностью и 1 частично, Чортеппа – 2 села полностью и 2 частично и поселка Навобод - 2 гектара земли.
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20240206/chem-zakonchitsya-voina-protiv-korov-v-dushanbe