Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз за 6 лет

15:25 06.02.2024

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В 2023 году Узбекистан и Туркменистан наторговали на сумму более 1 миллиарда долларов. За последние шесть лет наши страны увеличили товарооборот более чем в пять раз, передает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров. Глава дипмиссии отметил, что новый этап в истории двустороннего сотрудничества между нашими странами ознаменовал визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Туркменистан в 2017 году. Именно тогда был принят договор о стратегическом партнерстве.



"В период с 2017 по 2023 годы наблюдалось более чем пятикратное увеличение объемов взаимной торговли. По итогам прошедшего 2023 года товарооборот составил 1 миллиард 94 миллиона долларов. Для прослеживания динамики роста скажу, что по данным Агентства статистики Узбекистана в 2022 году взаимный товарооборот был 920 миллионов, то есть прирост составил порядка 10%, – сказал посол.



Дипломат также сообщил, что в 2024 году намечены взаимные визиты глав Узбекистана и Туркменистана.



Напомним, что в прошлом году Узбекистан в шесть раз нарастил товарооборот с Афганистаном.