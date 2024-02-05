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|Казахстан. Кадровые перестановки
15:31 06.02.2024
Айбек Дадебаев - новый руководитель Администрации Президента Казахстана. Он был управляющим делами Президента.
Свои должности в правительстве Казахстана сохранили:
Галымжан Койшыбаев - заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства.
Тамара Дуйсенова - переназначена заместителем премьер-министра.
Азамат Ескараев - переназначен министром юстиции.
Роман Скляр - остается первым заместителем премьер-министра.
Руслан Жаксылыков (министр обороны), Мурат Нуртлеу (вице-премьер и руководитель МИД) и Ержан Саденов (глава МВД) остаются в правительстве.
Мади Такиев - новый министр финансов. Был депутатом Мажилиса и работал в Администрации Президента.