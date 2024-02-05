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|Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента
18:57 06.02.2024
Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Ранее Дадебаев занимал пост управляющего делами Президента. На эту должность он был назначен в январе 2022 года. В ноябре того же года Айбек Дадебаев был переназначен управляющим делами Президента страны.
Айбеку Дадебаеву 43 года. В 2001 году он окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "документовед-международник", в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.
В 2001-2002 годах работал преподавателем кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.
В 2008-2011 годах - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя Сената.
С 2011-го по 2013 год - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН в Женеве.
Позже шесть лет работал заместителем заведующего, заведующим секретариатом председателя Сената, в 2019-2021 годах - заместитель начальника Канцелярии Президента. Имеет дипломатический ранг советника II класса.
Управляющий делами Президента подвел итоги года
Отметим, в сентяре 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил Управлению делами Президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет. Тогда в УДП отметили, что сохранение казахских пород собак тазы и тобет переходит под патронаж ведомства.