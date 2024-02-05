Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС

18:58 06.02.2024

Экс-начальник Службы охраны Президента возглавил МЧС



Чингис Аринов назначен новым главой Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



