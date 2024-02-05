|20:19 Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
19:31 C Турцией есть о чем поторговаться. Сближения с Анкарой ищут и Москва, и Вашингтон, - Къ
19:26 Как Эрдоган на словах возрождает Османский халифат, - Руслан Мамедов
19:06 Назначен новый замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана (Р.Ашрапов)
19:03 Нурлан Байбазаров - новый заместитель премьер-министра – министр национальной экономики KZ
18:58 Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС
18:57 Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента
15:31 Казахстан. Первые назначения в новом правительстве 14-го премьера Бектенова
15:25 Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз за 6 лет
15:03 Война с коровами. Душанбе расширяется и превращается в большой кишлак?
13:35 Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:29 Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:25 Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
13:22 Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
13:14 Аюб Юнусов - новый посол Узбекистана в Кувейте
09:01 Турция проникает в Европу через немецкий "черный ход", - А.Арешев
08:58 Бунт фермеров и правые Европы, - А.Соколов
08:49 14-м премьером независимого Казахстана станет 43-летний юрист Олжас Бектенов - "темная лошадка" Токаева
07:50 Мирзиеев приказал обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту
07:46 Дуглас Макгрегор: США вплотную подошли к войне с Ираном
07:40 В Казахстане снова революция в верхах: почему Токаев сместил правительство, - М.Ростовский
06:48 В Киргизии образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева
00:55 Мирзиеев поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
00:38 Неожиданно ожидаемая отставка Казпремьера Смаилова, - Къ
00:18 Кому выгодна смена руководства в Киеве, - Владимир Пряхин
00:01 Карл III начал курс лечения от рака и приостанавливает обязанности короля Великобритании
|23:01 Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов Рос-ФТС в Калининграде
20:38 Иордания мобилизует сирийскую оппозицию на охрану американских баз, - НГ
20:35 Бишкек и Душанбе обошлись без посредников. Пограничных споров больше не будет? - В.Панфилова
20:18 По делу выставки в Дубае задержан вице-министр экологии Казахстана Ошурбаев
19:52 Кто возглавит правительство Казахстана после внезапной отставки - мнение экспертов
17:58 Отставка кабмина Казахстана связана с нехваткой долгосрочной стратегии развития, - Д.Ашимбаев
16:27 GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
16:23 Длинный язык - кзахстанский депутат обвинил женщин в провокации насильников
16:18 Казахстан. Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
14:22 Среди погибших при обстреле укр-ракетми Лисичанска опознан глава МЧС Луганской НР Алексей Потелещенко
14:17 Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
14:04 Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
14:02 Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа - журналист Такер Карлсон
13:12 В.Можегов: "Один Бог на небе..." О мистических истоках монархической идеи: Египет, Византия, Россия
13:09 Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство? - Исмет Озчелик
13:05 FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов
13:03 Техно – авторитаризм или техно – фашизм? Об идеологии Кремниевой долины
13:01 Сектор Газа: ХАМАС стреляет из руин, ЦАХАЛ не знает, откуда ждать удар
12:57 А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
12:55 Битва за Авдеевку: бои идут на улицах города
11:42 США активно мастерят универсальное биологическое оружие, - В.Прохватилов
10:59 Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:54 Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко
10:52 Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК
10:45 В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал
|Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС
18:58 06.02.2024
Экс-начальник Службы охраны Президента возглавил МЧС
Чингис Аринов назначен новым главой Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Назначить Аринова Чингиса Сайрановича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства.
Ранее должность главы МЧС занимал Сырым Шарипханов.
Токаев - главе МЧС: Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать
С 2022 года Аринов занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника Службы охраны Президента с 2022 года.
Чингис Аринов родился 29 октября 1983 года в Алматинской области.
Отметим, утром 6 февраля фракция Amanat предложила на пост премьер-министра Казахстана кандидатуру Олжаса Бектенова. Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента.
Во второй половине дня кандидатуру Бектенова утвердили депутаты Мажилиса. Указ о назначении Олжаса Бектенова подписал Президент.
Токаев о Бектенове: "Трудолюбив и очень образован"
Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса объяснил решение об отставке правительства. Президент также заявил о необходимости адаптироваться к новым реалиям.
Позже новый премьер-министр Казахстана выступил с речью.