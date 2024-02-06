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Как Эрдоган на словах возрождает Османский халифат, - Руслан Мамедов
19:26 06.02.2024

06.02.2024
Как турецкий президент напутствовал будущих имамов

Об авторе: Руслан Равильевич Мамедов – журналист.

Словно бы нарочно к 100-летию упразднения Османского халифата и провозглашения Турецкой Республики президент Реджеп Тайип Эрдоган поставил знак равенства между своим народом и исламом на выпускной церемонии в Академии Управления по делам религий (Диянета).
Вот что конкретно сказал турецкий президент, когда 1 февраля напутствовал будущих имам-хатыбов, то есть настоятелей и духовных лидеров общин. "Мы представляем нацию, которая на протяжении веков имела честь провозглашать святое слово Аллаха. Наши предки не только соотносили свою жизнь с установлениями веры, но и способствовали распространению ислама посредством завоеваний", – заявил лидер современной Турции. По его мнению, турки "принесли мир, справедливость, безопасность, доверие и братство на три континента и в семи климатических поясах с кличем "Аллах, Аллах!". "На протяжении почти тысячи лет турки защищали ислам, а ислам защищал турок, турки были мечом ислама, а ислам был мечом турок", – также сказал Эрдоган.

Он обрушился на неких оппонентов, вероятно, подразумевая внутреннюю оппозицию, которая ориентируется на светские республиканские принципы. Президент считает, что эти "враги" проводят пропагандистскую кампанию, пытаясь отстоять "турецкость без ислама".

Напомним, что Османская империя действительно исполняла миссию всемирного центра ислама, а ее правитель, султан, – халифа, духовного лидера большинства правоверных. Османский халифат был упразднен 3 марта 1924 года в ходе реформ Мустафы Кемаля Ататюрка и установления Турецкой Республики. Эрдоган ныне занимает пост главы этой республики, выступает с трибун под портретами Ататюрка. Несмотря на то что основатель современного турецкого государства проводил политику лаицизма по жесткой европейской модели, то есть отделения религии от власти, сегодня в формальных рамках его политического наследия фактически размыты основные республиканские принципы.

Поставив знак равенства между турками и мусульманами, Эрдоган сметает со своего пути последние крохи проектов Ататюрка. Скажем, такое детище республиканизма, как Турецкую православную церковь. Впрочем, этот мертворожденный проект уже давно исчерпал сам себя, но куда девать религиозные меньшинства, в том числе грекоязычный Константинопольский патриархат, а также малочисленные, но все же существующие армянские и еврейские общины? Ведь республиканизм требует от них как от граждан страны определять себя как турок, а новая клерикальная политика Эрдогана отказывает им в духовной автономии. Никто в современных условиях не говорит о возрождении миллетов – самоуправляемых религиозных общин. В существующих реалиях полная реставрация османизма была бы полным абсурдом.

Эрдоган, возможно, делает заявку на формирование новой национальной идеологии, сочетающей в себе элементы более старых политических концепций – пантюркизма и неоосманизма. Если пантюркизм брал за основу этническое и языковое единство турок без расчета религии, то османизм строился на плюралистической модели исламского протектората над многочисленными и разнообразными миллетами.

Как этот механизм будет работать в условиях XXI века, президент пока не объяснил. Кроме некоторых посягательств на покровительство зарубежным сообществам, картина выглядит размытой. Скажем, в Германии появилась новая политическая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (DAVA), которая будет отстаивать интересы мусульманского меньшинства (подробнее в "НГ" от 05.02.23). Ее называют чуть ли не филиалом эрдогановской Партии справедливости и развития. Ожидается, что DAVA примет участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в начале июня. Возможно, некоторым из молодых выпускников исламской академии, перед которыми выступил 1 февраля Эрдоган, предстоит служить в мечетях Германии.

Кроме того, турецкий президент в своем выступлении упомянул о задачах распространения ислама по миру. От единства турецких граждан, спаянного религией, до идеи ислама как основы взаимодействия различных народов тюркского происхождения – не такая уж большая дистанция. Эти идеи могут иметь значение и для России, ее национальных республик. Тюркские народы – вторая после славян полиэтническая общность в Северной Евразии. Согласно социологическим данным, следующие по значимости после русского родные для граждан РФ языки – татарский и башкирский. А ведь есть еще тюркоязычные народы, исповедующие не ислам, а православие или шаманизм. Например, якуты и алтайцы. А за пределами России – гагаузы со своей автономией в Молдавии. Гагаузы делят свои симпатии между Москвой и Анкарой, но никто не знает, куда качнется этот маятник в ближайшие годы. Иначе говоря, происходящее в Турции – вовсе не изолированный от остальной Евразии процесс.

Источник - НГ
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