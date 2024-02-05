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C Турцией есть о чем поторговаться. Сближения с Анкарой ищут и Москва, и Вашингтон, - Къ
19:31 06.02.2024

05.02.2024

Россия и Турция готовятся к первой в этом году встрече лидеров двух стран, предположительной датой которой в Анкаре назвали 12 февраля. В ходе визита президента России Владимира Путина стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в условиях санкций против РФ, одним из которых станет создание турецко-российского банка для решения проблем с платежными переводами. Пытаясь вывести из-под удара сотрудничество с Москвой, Анкара одновременно продолжает торг с Вашингтоном. Накануне переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона ожидает от Конгресса США одобрения продажи Анкаре истребителей F-16 к 10 февраля.

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию вступила в решающую фазу. Согласовывая дату встречи двух лидеров, Москва и Анкара уже назвали темы переговоров.

Об ожиданиях турецкой стороны в интервью телеканалу A Haber подробно рассказал глава МИД страны Хакан Фидан. "Во главе угла будет газовый вопрос, сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС "Аккую" - большой двусторонний проект",- сообщил господин Фидан.

По словам главы МИД Турции, одной из тем переговоров станет возможность возвращения на новых условиях к прекратившей свое существование черноморской зерновой инициативе. "Господин Путин и наш президент обязательно обсудят этот вопрос. Речь идет о том, как мы можем разработать новый способ транспортировки зерна на мировые рынки с помощью транспортной логистической линии в Черном море",- заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Международная часть переговоров будет включать обсуждение ситуации в Газе и Сирии. "По Сирии существует астанинский процесс, в котором мы являемся партнерами. С другой стороны, у Турции есть чувствительные моменты, связанные с Рабочей партией Курдистана (запрещена и признана террористической в Турции.- "Ъ") и сирийскими "Силами народной самообороны". Для нас важно не закрывать глаза на РПК, особенно в Манбидже и Телль-Рифъате, в регионах к западу от Евфрата, где также активно действует Россия. Наш президент очень чувствителен к этому вопросу",- пояснил Хакан Фидан.

Ожидания Москвы обозначил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Мы ждем этот визит, тем более что и Путин, и Эрдоган давно договаривались о нем. Они регулярно общаются, чаще по телефону. Но обязательно несколько раз в год проводят очную встречу. Каждый раз эта встреча очень насыщена с точки зрения повестки дня. Это, конечно же, в первую очередь, российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество. Региональные проблемы всегда обсуждаются, ну и, конечно же, Украина",- заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина заострил внимание на неблагоприятной внешней среде, в которой развивается росийско-турецкое сотрудничество в условиях западной войны санкций.

"Много аспектов в этой области. Известно, что Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую, давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Но Турция сохраняет свою суверенность",- заявил Дмитрий Песков.

"Дату визита мы объявим своевременно",- добавил он, отвечая на вопрос о возможных сроках визита Владимира Путина в Анкару. В свою очередь, турецкие источники "РИА Новости" назвали одной из возможных дат переговоров двух лидеров 12 февраля.

Как прошла встреча президентов России и Турции в сентябре в Сочи
Примером того, какие проблемы создают западные санкции и как обе стороны пытаются найти выход, стала ситуация с платежными переводами. Как сообщил "РИА Новости" источник в банковском секторе Турции, Москва и Анкара обсуждают вопрос о создании турецко-российского банка для урегулирования проблем с платежными переводами, возникшими из-за давления США.

Ранее ряд частных банков Турции был вынужден закрыть счета российских фирм. Комментируя ситуацию с платежами, Дмитрий Песков отмечал: в Кремле в курсе этой проблемы и Москва ведет по этому поводу диалог с Анкарой.

"Есть большая вероятность того, что вопрос будет обсужден лидерами двух стран в ближайших переговорах в контексте экономических отношений. Ведомства работают над предложениями, которые можно будет представить на рассмотрение лидеров",- заявил собеседник "РИА Новости" в Турции.

По информации газеты Ekonomim, Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, и трансакции практически прекратились с 1 января. Кроме того, еще в сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".

Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими
Пытаясь вывести из-под удара сотрудничество с Москвой, Анкара одновременно продолжает торг с Вашингтоном. Накануне переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана глава МИД Турции Хакан Фидан во все том же интервью телеканалу A Haber заявил о том, что турецкая сторона ожидает от Конгресса США одобрения продажи Анкаре истребителей F-16 к 10 февраля.

Напомним, что 26 января Конгресс США приступил к согласованию вопроса о продаже Анкаре 40 новых истребителей F-16 Block-70 и модернизации 79 существующих F-16 в соответствии с требованиями командования ВВС.

Как следует из разъяснения главы МИД Турции, после того как Анкара дала зеленый свет вступлению Швеции в НАТО, выполнив свою часть договоренностей с Вашингтоном, в вопросе о продаже Турции F-16 мяч находится на американской стороне. "Как только мы одобрили в парламенте шведский закон, президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. После подачи в Конгресс документов есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится",- заявил Хакан Фидан.

"Это боевые самолеты следующего поколения. Один пилотируемый, другой беспилотный. И эти проекты чрезвычайно важны для нас",- объяснил значение для турецкой стороны оборонной сделки с Вашингтоном глава МИД Турции.

Еще одним предметом торга остается нерешенный вопрос о поставке Турции уже оплаченных ею шести истребителей F-35A Lightning II, которые американская сторона целых шесть лет держит в ангаре. При этом США ежемесячно требуют от Турции оплату за ангар и расходы на обслуживание истребителей. Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, возможность поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400. По его словам, между двумя странами продолжается обсуждение этого вопроса, но США будут готовы вернуться к возобновлению участия Турции в программе поставок истребителей пятого поколения после того, как Анкара "сможет разрешить беспокойство" Вашингтона.

Однако в своем интервью телеканалу A Haber глава МИД Турции указал на несостоятельность аргументации американской стороны, пытающейся использовать покупку у России ЗРС С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35. "Проблема с исключением из программы F-35 стала отражением нашей политики и стремлений улучшить наши возможности ПВО. Мы не смогли получить от партнеров по НАТО ожидаемую поддержку, и у нас появилось соглашение с Россией по С-400",- подчеркнул Хакан Фидан. По его словам, Турция была не только заказчиком F-35, но и одним из производителей комплектующих для них. "Помимо финансовых потерь мы теряем и в наших операционных возможностях. Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери",- отметил турецкий министр.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №21 от 06.02.2024, стр. 6

Источник - коммерсант
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