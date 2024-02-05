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|Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
20:19 06.02.2024
В Казахстане новый министр здравоохранения. Ведомство возглавила Акмарал Альназарова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.
Ранее пост министра здравоохранения занимала Ажар Гиният.
Акмарал Альназарова занимала пост сенатора от Кызылординской области, уроженкой которой она является.
Работала на разных должностях в системе здравоохранения. Является доктором медицинских наук, врачом-организатором-гигиенистом высшей категории, врачом-педиатром высшей категории. Отличник здравоохранения Казахстана. Наряду с медицинским получила и экономическое образование.
Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1994) по специальности "педиатрия", Университет Қорқыт ата (2006) по специальности "экономист". Проходила дополнительное обучение как в Казахстане, так и за рубежом. Врач-организатор-гигиенист высшей категории, врач-педиатр высшей категории. Доктор медицинских наук (2010)
Трудовая деятельность: врач приемного покоя городской детской больницы город Кызылорда; младший научный сотрудник Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии (1997-1999); начальник отдела, заместитель начальника областного Управления здравоохранения (1999-2001); главный врач Кызылординской областной детской больницы (2001-2003); начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004); начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); директор Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013); заместитель акима Кызылординской области (02.2013-12.2014); секретарь Кызылординского областного маслихата (12.2014-11.2015); руководитель Управления здравоохранения Кызылординской области (11.2015-04.2019); первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (04.2019-06.2020); депутат областного маслихата IV и V созывов, руководила Комиссией по вопросам социальной сферы и культуры; кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан (06.2020).
13 августа 2020 года была избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.
Награждена орденами "Парасат", "Құрмет", медалями "Шапағат", "Астана - 10 лет", нагрудным знаком "ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі", Благодарственным письмом председателя Кызылординского филиала партии "Nur Otan" (06.2020).