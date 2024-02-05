Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана

20:19 06.02.2024

В Казахстане новый министр здравоохранения. Ведомство возглавила Акмарал Альназарова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.



