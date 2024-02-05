 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.02.2024
20:19  Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
19:31  C Турцией есть о чем поторговаться. Сближения с Анкарой ищут и Москва, и Вашингтон, - Къ
19:26  Как Эрдоган на словах возрождает Османский халифат, - Руслан Мамедов
19:06  Назначен новый замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана (Р.Ашрапов)
19:03  Нурлан Байбазаров - новый заместитель премьер-министра – министр национальной экономики KZ
18:58  Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС
18:57  Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента

15:31  Казахстан. Первые назначения в новом правительстве 14-го премьера Бектенова
15:25  Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз за 6 лет
15:03  Война с коровами. Душанбе расширяется и превращается в большой кишлак?
13:35  Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:29  Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:25  Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
13:22  Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
13:14  Аюб Юнусов - новый посол Узбекистана в Кувейте
09:01  Турция проникает в Европу через немецкий "черный ход", - А.Арешев
08:58  Бунт фермеров и правые Европы, - А.Соколов
08:49  14-м премьером независимого Казахстана станет 43-летний юрист Олжас Бектенов - "темная лошадка" Токаева
07:50  Мирзиеев приказал обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту
07:46  Дуглас Макгрегор: США вплотную подошли к войне с Ираном
07:40  В Казахстане снова революция в верхах: почему Токаев сместил правительство, - М.Ростовский
06:48  В Киргизии образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева
00:55  Мирзиеев поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
00:38  Неожиданно ожидаемая отставка Казпремьера Смаилова, - Къ
00:18  Кому выгодна смена руководства в Киеве, - Владимир Пряхин
00:01  Карл III начал курс лечения от рака и приостанавливает обязанности короля Великобритании
Понедельник, 05.02.2024
23:01  Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов Рос-ФТС в Калининграде
20:38  Иордания мобилизует сирийскую оппозицию на охрану американских баз, - НГ
20:35  Бишкек и Душанбе обошлись без посредников. Пограничных споров больше не будет? - В.Панфилова
20:18  По делу выставки в Дубае задержан вице-министр экологии Казахстана Ошурбаев
19:52  Кто возглавит правительство Казахстана после внезапной отставки - мнение экспертов
17:58  Отставка кабмина Казахстана связана с нехваткой долгосрочной стратегии развития, - Д.Ашимбаев
16:27  GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
16:23  Длинный язык - кзахстанский депутат обвинил женщин в провокации насильников
16:18  Казахстан. Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
14:22  Среди погибших при обстреле укр-ракетми Лисичанска опознан глава МЧС Луганской НР Алексей Потелещенко
14:17  Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
14:04  Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
14:02  Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа - журналист Такер Карлсон
13:12  В.Можегов: "Один Бог на небе..." О мистических истоках монархической идеи: Египет, Византия, Россия
13:09  Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство? - Исмет Озчелик
13:05  FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов
13:03  Техно – авторитаризм или техно – фашизм? Об идеологии Кремниевой долины
13:01  Сектор Газа: ХАМАС стреляет из руин, ЦАХАЛ не знает, откуда ждать удар
12:57  А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
12:55  Битва за Авдеевку: бои идут на улицах города
11:42  США активно мастерят универсальное биологическое оружие, - В.Прохватилов
10:59  Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:54  Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко
10:52  Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК
10:45  В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
20:19 06.02.2024

В Казахстане новый министр здравоохранения. Ведомство возглавила Акмарал Альназарова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.



Ранее пост министра здравоохранения занимала Ажар Гиният.

Акмарал Альназарова занимала пост сенатора от Кызылординской области, уроженкой которой она является.

Работала на разных должностях в системе здравоохранения. Является доктором медицинских наук, врачом-организатором-гигиенистом высшей категории, врачом-педиатром высшей категории. Отличник здравоохранения Казахстана. Наряду с медицинским получила и экономическое образование.

Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1994) по специальности "педиатрия", Университет Қорқыт ата (2006) по специальности "экономист". Проходила дополнительное обучение как в Казахстане, так и за рубежом. Врач-организатор-гигиенист высшей категории, врач-педиатр высшей категории. Доктор медицинских наук (2010)

Трудовая деятельность: врач приемного покоя городской детской больницы город Кызылорда; младший научный сотрудник Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии (1997-1999); начальник отдела, заместитель начальника областного Управления здравоохранения (1999-2001); главный врач Кызылординской областной детской больницы (2001-2003); начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004); начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); директор Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013); заместитель акима Кызылординской области (02.2013-12.2014); секретарь Кызылординского областного маслихата (12.2014-11.2015); руководитель Управления здравоохранения Кызылординской области (11.2015-04.2019); первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (04.2019-06.2020); депутат областного маслихата IV и V созывов, руководила Комиссией по вопросам социальной сферы и культуры; кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан (06.2020).

13 августа 2020 года была избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.

Награждена орденами "Парасат", "Құрмет", медалями "Шапағат", "Астана - 10 лет", нагрудным знаком "ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі", Благодарственным письмом председателя Кызылординского филиала партии "Nur Otan" (06.2020).

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707239940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2024 года №446
- Утверждена повестка заседания Сената
- Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
- Маулен Ашимбаев обозначил приоритеты развития бочча в Казахстане
- Концепция инвестиционной политики будет актуализирована с учетом целей Национального плана развития до 2029 года
- Кадровые перестановки
- Ерулан Жамаубаев с участием представителей государственных органов, банков второго уровня, партии "AMANAT" и депутатов Мажилиса Парламента объявил о старте реализации проекта "Қарызсыз қоғам"
- О заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- Сообщение МЭПР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  