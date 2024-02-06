 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.02.2024
22:32  Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
22:28  Newsweek: Потеря Авдеевки политически похоронит Зеленского
22:24  Как США и их союзники готовятся к выходу из украинского конфликта, - А.Маслов
21:37  Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря, - Ирина Алкснис
20:19  Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
19:31  C Турцией есть о чем поторговаться. Сближения с Анкарой ищут и Москва, и Вашингтон, - Къ
19:26  Как Эрдоган на словах возрождает Османский халифат, - Руслан Мамедов

19:06  Назначен новый замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана (Р.Ашрапов)
19:03  Нурлан Байбазаров - новый заместитель премьер-министра – министр национальной экономики KZ
18:58  Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС
18:57  Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента
15:31  Казахстан. Первые назначения в новом правительстве 14-го премьера Бектенова
15:25  Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз за 6 лет
15:03  Война с коровами. Душанбе расширяется и превращается в большой кишлак?
13:35  Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:29  Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:25  Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
13:22  Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
13:14  Аюб Юнусов - новый посол Узбекистана в Кувейте
09:01  Турция проникает в Европу через немецкий "черный ход", - А.Арешев
08:58  Бунт фермеров и правые Европы, - А.Соколов
08:49  14-м премьером независимого Казахстана станет 43-летний юрист Олжас Бектенов - "темная лошадка" Токаева
07:50  Мирзиеев приказал обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту
07:46  Дуглас Макгрегор: США вплотную подошли к войне с Ираном
07:40  В Казахстане снова революция в верхах: почему Токаев сместил правительство, - М.Ростовский
06:48  В Киргизии образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева
00:55  Мирзиеев поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
00:38  Неожиданно ожидаемая отставка Казпремьера Смаилова, - Къ
00:18  Кому выгодна смена руководства в Киеве, - Владимир Пряхин
00:01  Карл III начал курс лечения от рака и приостанавливает обязанности короля Великобритании
Понедельник, 05.02.2024
23:01  Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов Рос-ФТС в Калининграде
20:38  Иордания мобилизует сирийскую оппозицию на охрану американских баз, - НГ
20:35  Бишкек и Душанбе обошлись без посредников. Пограничных споров больше не будет? - В.Панфилова
20:18  По делу выставки в Дубае задержан вице-министр экологии Казахстана Ошурбаев
19:52  Кто возглавит правительство Казахстана после внезапной отставки - мнение экспертов
17:58  Отставка кабмина Казахстана связана с нехваткой долгосрочной стратегии развития, - Д.Ашимбаев
16:27  GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
16:23  Длинный язык - кзахстанский депутат обвинил женщин в провокации насильников
16:18  Казахстан. Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
14:22  Среди погибших при обстреле укр-ракетми Лисичанска опознан глава МЧС Луганской НР Алексей Потелещенко
14:17  Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
14:04  Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
14:02  Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа - журналист Такер Карлсон
13:12  В.Можегов: "Один Бог на небе..." О мистических истоках монархической идеи: Египет, Византия, Россия
13:09  Соединенные Штаты в тупике, способны ли они на безумство? - Исмет Озчелик
13:05  FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экспертов
13:03  Техно – авторитаризм или техно – фашизм? Об идеологии Кремниевой долины
13:01  Сектор Газа: ХАМАС стреляет из руин, ЦАХАЛ не знает, откуда ждать удар
12:57  А.Костина: Пошли вразброс. США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
12:55  Битва за Авдеевку: бои идут на улицах города
11:42  США активно мастерят универсальное биологическое оружие, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря, - Ирина Алкснис
21:37 06.02.2024

6 ФЕВРАЛЯ 2024,

В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"

Едва осела пыль скандала вокруг "голой вечеринки", как в Рунете вспыхнули искусствоведческо-политические баталии вокруг вышедшей в кинопрокат экранизации "Мастера и Маргариты". Однако пока любопытствующие граждане заинтересованно ждут, будет ли возбуждено уголовное дело за дискредитацию Российской армии в отношении режиссера Михаила Локшина, были обнародованы очередные пранки Лексуса и Вована, в которых на статью УК наговорили уже писатели Людмила Улицкая и Михаил Веллер. А "на закуску" – в Ярославской области после обращений граждан отменили спектакль с актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт.

В стране в сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

Для творческой интеллигенции – вернее, той ее части, которую можно назвать либеральной, прозападной и просто откровенно русофобской, – происходящее, разумеется, видится иначе. Для них это подавление свободы творчества и слова, очередное погружение России во тьму тирании и мракобесия. В их глазах, помимо репрессивного государственного аппарата, важнейшую роль в нынешних процессах играют представители общественности, которых на той стороне именуют "Z-активистами". Именно они внимательно отслеживают любую творческую активность, привлекая внимание компетентных органов к нарушениям закона и просто морально сомнительным акциям. Более того, они, эти Z-активисты, проявляют упорство в поднятии шума даже в ситуациях, когда, кажется, даже ответственные лица предпочли бы спустить дело на тормозах.

Правда, деятели культуры упускают самый важный фактор – и это вовсе не государство и политически активная общественность. Главное в происходящем – российское общество и его позиция. Вернее, либералы, разумеется, говорят об этом, но исключительно в презрительном тоне – о нашем народе и его темной рабской природе, и тем самым продолжают совершать роковую ошибку, которая, собственно, и привела их к нынешнему положению дел. А дальше будет только хуже.

Наше общество за последние годы осознало, что огромная доля российских деятелей культуры не просто не любит и не уважает его, но просто презирает и ненавидит. Вот только общество на протяжении многих десятилетий (и даже столетий) искренне любило, уважало и даже преклонялось перед своими творцами. Писатели, художники, театральные и кинодеятели, а в некоторых случаях даже представители шоу-бизнеса были не просто лидерами общественного мнения, но реально воспринимались широкими массами как нравственный камертон, голос совести, горящий во мраке маяк. В истории краха СССР трудно переоценить вклад, который внесла творческая интеллигенция в формирование тогдашней общественной атмосферы, также сыгравшей свою роль – и немаленькую – во всем известном исходе событий.

Потеря того колоссального общественного капитала, которым некогда обладал российский творческий класс, – не просто роковой, а просто катастрофический для него поворот событий. История Бориса Акунина может служить ярчайшей иллюстрацией случившейся трансформации. Как бы ни относиться к этому автору, он действительно был популярным писателем современной России, с огромными тиражами и широчайшей аудиторией. Причем Акунин реально стремился доносить до многомиллионной аудитории свои убеждения, влиять на умонастроения людей. Однако выяснилось, что все его усилия принесли околонулевой выхлоп: в глазах читателей он – не инженер человеческих душ и не властитель дум, а беллетрист-развлекатель, который в итоге перестал быть угоден публике и его отправили на мороз. На что уж надеяться в такой ситуации менее популярным и известным фигурам, включая ту же Улицкую.

Звездная тусовка отстала от страны

И главная для них проблема даже не в том, что их последовательно и неуклонно лишают возможностей заработка в России и на России. На самом деле все еще хуже. Любовь и поддержка публики является питающей основой и корнями творческих людей. А вот об этом звездная тусовка в своем самомнении и презрении к "черни" забыла.

Кстати, это происходит не только в России: например, Голливуд в своем либерально-левацком безумии переживает схожие процессы. Подтверждение тому – растущая череда оглушительных кассовых провалов дорогущих блокбастеров, которые люди отказались смотреть, поскольку уже наелись передовой повесточки.

У нас же в стране разочарование народа в творческом классе привело к тому, что тот лишился своей опоры и главного защитника во взаимоотношениях с государством. Поскольку, когда у властей возникал конфликт с тем или иным известным писателем, музыкантом или театральным деятелем, не брать во внимание мнение обширной группы поклонников его творчества было невозможно – помимо популярности и любви людей у "звезд" был гражданский авторитет и влияние на умы.

Сегодня процесс очищения рядов творческого сословия от русофобии продолжается. Местами он идет небыстро и со сбоями, но это вполне обычное дело для номенклатурно-аппаратной борьбы. Однако исход этой борьбы неизбежен именно потому, что творцы-русофобы утратили главный козырь, который у них был – любовь и уважение народа, способность влиять на его умонастроения. Теперь в глазах общества они просто работники развлекательного жанра, задача которых веселить народ – и не больше. А если кто-то из них надоест или станет неугоден, так на его место всегда найдется десяток претендентов.

И винить за такое положение дел нашей творческой интеллигенции некого, кроме себя самой. Она долго и старательно работала, чтобы добиться именно такого результата. Теперь ей предстоит пожинать плоды своих усилий.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707244620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2024 года №446
- Утверждена повестка заседания Сената
- Причина отставки – психологическая усталость – Данияр Ашимбаев об отставке Кабмина
- Маулен Ашимбаев обозначил приоритеты развития бочча в Казахстане
- Концепция инвестиционной политики будет актуализирована с учетом целей Национального плана развития до 2029 года
- Кадровые перестановки
- Ерулан Жамаубаев с участием представителей государственных органов, банков второго уровня, партии "AMANAT" и депутатов Мажилиса Парламента объявил о старте реализации проекта "Қарызсыз қоғам"
- О заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- Сообщение МЭПР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  