Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря, - Ирина Алкснис

21:37 06.02.2024

6 ФЕВРАЛЯ 2024,



В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.



Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"



Едва осела пыль скандала вокруг "голой вечеринки", как в Рунете вспыхнули искусствоведческо-политические баталии вокруг вышедшей в кинопрокат экранизации "Мастера и Маргариты". Однако пока любопытствующие граждане заинтересованно ждут, будет ли возбуждено уголовное дело за дискредитацию Российской армии в отношении режиссера Михаила Локшина, были обнародованы очередные пранки Лексуса и Вована, в которых на статью УК наговорили уже писатели Людмила Улицкая и Михаил Веллер. А "на закуску" – в Ярославской области после обращений граждан отменили спектакль с актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт.



В стране в сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.



Для творческой интеллигенции – вернее, той ее части, которую можно назвать либеральной, прозападной и просто откровенно русофобской, – происходящее, разумеется, видится иначе. Для них это подавление свободы творчества и слова, очередное погружение России во тьму тирании и мракобесия. В их глазах, помимо репрессивного государственного аппарата, важнейшую роль в нынешних процессах играют представители общественности, которых на той стороне именуют "Z-активистами". Именно они внимательно отслеживают любую творческую активность, привлекая внимание компетентных органов к нарушениям закона и просто морально сомнительным акциям. Более того, они, эти Z-активисты, проявляют упорство в поднятии шума даже в ситуациях, когда, кажется, даже ответственные лица предпочли бы спустить дело на тормозах.



Правда, деятели культуры упускают самый важный фактор – и это вовсе не государство и политически активная общественность. Главное в происходящем – российское общество и его позиция. Вернее, либералы, разумеется, говорят об этом, но исключительно в презрительном тоне – о нашем народе и его темной рабской природе, и тем самым продолжают совершать роковую ошибку, которая, собственно, и привела их к нынешнему положению дел. А дальше будет только хуже.



Наше общество за последние годы осознало, что огромная доля российских деятелей культуры не просто не любит и не уважает его, но просто презирает и ненавидит. Вот только общество на протяжении многих десятилетий (и даже столетий) искренне любило, уважало и даже преклонялось перед своими творцами. Писатели, художники, театральные и кинодеятели, а в некоторых случаях даже представители шоу-бизнеса были не просто лидерами общественного мнения, но реально воспринимались широкими массами как нравственный камертон, голос совести, горящий во мраке маяк. В истории краха СССР трудно переоценить вклад, который внесла творческая интеллигенция в формирование тогдашней общественной атмосферы, также сыгравшей свою роль – и немаленькую – во всем известном исходе событий.



Потеря того колоссального общественного капитала, которым некогда обладал российский творческий класс, – не просто роковой, а просто катастрофический для него поворот событий. История Бориса Акунина может служить ярчайшей иллюстрацией случившейся трансформации. Как бы ни относиться к этому автору, он действительно был популярным писателем современной России, с огромными тиражами и широчайшей аудиторией. Причем Акунин реально стремился доносить до многомиллионной аудитории свои убеждения, влиять на умонастроения людей. Однако выяснилось, что все его усилия принесли околонулевой выхлоп: в глазах читателей он – не инженер человеческих душ и не властитель дум, а беллетрист-развлекатель, который в итоге перестал быть угоден публике и его отправили на мороз. На что уж надеяться в такой ситуации менее популярным и известным фигурам, включая ту же Улицкую.



Звездная тусовка отстала от страны



И главная для них проблема даже не в том, что их последовательно и неуклонно лишают возможностей заработка в России и на России. На самом деле все еще хуже. Любовь и поддержка публики является питающей основой и корнями творческих людей. А вот об этом звездная тусовка в своем самомнении и презрении к "черни" забыла.



Кстати, это происходит не только в России: например, Голливуд в своем либерально-левацком безумии переживает схожие процессы. Подтверждение тому – растущая череда оглушительных кассовых провалов дорогущих блокбастеров, которые люди отказались смотреть, поскольку уже наелись передовой повесточки.



У нас же в стране разочарование народа в творческом классе привело к тому, что тот лишился своей опоры и главного защитника во взаимоотношениях с государством. Поскольку, когда у властей возникал конфликт с тем или иным известным писателем, музыкантом или театральным деятелем, не брать во внимание мнение обширной группы поклонников его творчества было невозможно – помимо популярности и любви людей у "звезд" был гражданский авторитет и влияние на умы.



Сегодня процесс очищения рядов творческого сословия от русофобии продолжается. Местами он идет небыстро и со сбоями, но это вполне обычное дело для номенклатурно-аппаратной борьбы. Однако исход этой борьбы неизбежен именно потому, что творцы-русофобы утратили главный козырь, который у них был – любовь и уважение народа, способность влиять на его умонастроения. Теперь в глазах общества они просто работники развлекательного жанра, задача которых веселить народ – и не больше. А если кто-то из них надоест или станет неугоден, так на его место всегда найдется десяток претендентов.



И винить за такое положение дел нашей творческой интеллигенции некого, кроме себя самой. Она долго и старательно работала, чтобы добиться именно такого результата. Теперь ей предстоит пожинать плоды своих усилий.