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Как США и их союзники готовятся к выходу из украинского конфликта, - А.Маслов
22:24 06.02.2024

с деньгами у "альянса демократий" тоже растущие сложности, хотя по сравнению с военно-техническим обеспечением это все-таки "проблема номер два"
Александр Маслов

Обычно в подобных случаях так и говорят: "Что-то кучно пошло!". Выделение, после долгих колебаний, Евросоюзом 50 млрд евро "помощи" (кредитной по преимуществу) Украине сроком на 4 года, визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев (в места евромайданной ее славы десятилетней давности) на фоне слухов об отставке главы ВСУ Валерия Залужного, предложение Великобритании сформировать и направить на Украину экспедиционный корпус НАТО, начало маневров НАТО Steadfast Defender 2024, которые будут проводиться до конца весны, решение Евросоюза выпустить долговые обязательства Украины под обеспечение замороженными российскими активами, угроза стран-союзников киевского режима потребовать от России погашения всех долгов по ее обязательствам, а в случае отказа - изъятие тех самых замороженных активов...

Разумеется, все это "ж-ж-ж!" неспроста. И оно звучит сегодня по той причине, что сколоченный англосаксами "альянс демократий" против России, Китая, Ирана и т.д. больше не способен продолжать этот конфликт в режиме специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ну, больше нет там на это свободных ресурсов: ни военных, ни финансовых, ни каких-либо еще. И вырваться из этой украинской ловушки без критического ущерба для себя они не в состоянии. Вот и жужжат. Начнут ли жалить?

Да, собственно, уже. Атаки на объекты российского энергетического комплекса и военной инфраструктуры после нового года приобрели вполне системный, скоординированный и направляемый извне характер - недавний удар американскими ракетами Patriot по самолету Ил-76 российских ВКС над территорией Белгородской области только самое наглядное свидетельство тому. Впрочем, степень вовлеченности "альянса демократий" в украинский конфликт с начала СВО постоянно нарастает, и теперь уже речь идет о полномасштабном вовлечении вооруженных сил США и их союзников по НАТО в боевые действия против России. Готовности к которым (сил и средств) у них, как уже отмечено выше, нет, но и победа России для Запада, как там не устают повторять, абсолютно недопустима.

Такой вот получился когнитивный диссонанс, который не может существовать не то что вечно, а вообще сколько-нибудь продолжительное время. Хотя Дэвид Кэмерон, ныне министр иностранных дел в Лондоне, и заявляет, что "время в конфликте на Украине играет на стороне Запада", чья экономика в 25 раз больше российской, он прекрасно понимает, что это ложь, причем ложь от первого до последнего слова.

В частности, уточненные данные по паритетному ВВП от Всемирного банка за 2023 год указывают, что этот показатель для России составил 5,733 трлн долл., то есть ВВП стран "альянса демократий" для того, чтобы в 25 раз превышать российский, должен быть больше 140 трлн долл., в то время, как у "Большой семерки", G7 (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада) он, по тем же данным, находится на уровне 47,342 трлн долл. Может быть, в "альянсе демократий" где-то припрятаны еще две "Большие семерки" или, что то же самое, еще четыре США? Или сэр Кэмерон предпочитает считать "по номиналу"? Но ведь воюют не финансовые деривативы, а люди, вооружения, весь комплекс реальных и не просто реальных, а реально мобилизуемых социально-экономических ресурсов. С ними у США и союзников "проблема №1".

Те же военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, крупнейшие с 1988 года и явно призванные оказать давление на российские Вооруженные силы угрозой прямого и быстрого вмешательства сил Североатлантического альянса в конфликт уже нынешней весной, должны задействовать ("размазав" в интервале февраля-мая) 90 тысяч военнослужащих, около 50 военных кораблей, 80 самолетов и вертолетов, 1,1 тыс. бронемашин, в том числе 133 танка. Общая цена вопроса при этом не разглашается, но по оценкам в итоге может оказаться выше 10 млрд долл., что примерно в четыре раза превосходит годовой бюджет НАТО-2024 и будет финансироваться в рамках национальных оборонных расходов, прежде всего за счет США. Как военно-политическое мероприятие - с сомнительным эффектом, но потенциально очень хороший бизнес-проект, приложение к украинским коррупционным схемам Пентагона.

Впрочем, с деньгами у "альянса демократий" тоже растущие сложности, хотя по сравнению с военно-техническим обеспечением это все-таки "проблема номер два". В качестве иллюстрации: за первые пять недель 2024 года, даже в отсутствие утвержденных дополнительных бюджетных расходов, федеральный долг США увеличился на 200 млрд долл., что в пересчете на год соответствует росту более чем на 2 трлн долл., причем снижения темпов роста данного показателя не предвидится - скорее, наоборот, так что к началу следующего, 2025 года Соединенные Штаты, если доживут, точно преодолеют отметку в 36 трлн долл., а в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств (новая пандемия, масштабный военный конфликт, стихийное бедствие и т.п.) - и гораздо более того. При сохранении нынешнего "антиинфляционного" уровня учетной ставки ФРС выше 5% это будет означать резкий рост долговых выплат и критичное усиление финансового дисбаланса в Соединенных Штатах. Поэтому им нужны максимально мощные потоки денег извне, и вся возня, прошлая, нынешняя и будущая вокруг использования "в пользу Украины" замороженных ЕС российских активов на сумму более 200 млрд долл., похоже, главной своей целью имеет как раз уничтожение Евросоюза как глобального финансового центра - вдобавок к деконструкции экономики континентальной Европы.

Так что нынешняя "кучность" вестей из стана "глобальной демократии" предполагает приближение фундаментальных структурных преобразований внутри и вокруг него.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707247440


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