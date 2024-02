Newsweek: Потеря Авдеевки политически похоронит Зеленского

22:28 06.02.2024

Весеннее наступление России станет точкой невозврата для киевского режима, уверены западные эксперты



Константин Ольшанский



Российские войска добились самых значительных успехов на двух тактических участках - Соледаро-Артемовском (Краснолиманское направление) и Авдеевском (Донецком направление), пишет издание Newsweek.



В районе Бахмута российские войска продвинулись к северо-западу от села Клещеевка. Украинский Генштаб подтверждает, что на позиции ВСУ сыплются российские атаки в районе Клещеевки и Богдановки, а также недалеко от населенного пункта Часов Яр.



Newsweek цитирует украинского солдата, который подтверждает: ВСУ были отброшены на расстояние 4−5 км в сторону Часова Яра.



Российские штурмовые подразделения вошли в зону жилой застройки Авдеевки теперь и с восточной стороны. Ранее был подтвержден вход в Авдеевку с северо-западного направления (недалеко от Авдеевского коксохимического завода и села Степовое). Сообщалось также о столкновениях к юго-западу и западу от Авдеевки, недалеко от сел Тоненькое и Северное.



Newsweek цитирует известного украинского журналиста Юрия Бутусова, который заявил, что российские войска находятся уже в непосредственной близости от въезда в Авдеевку.



- Разрушения обширны. Наши держатся и наносят удары из последних сил, - признает украинец Бутусов.



Видеозаписи с геолокацией также подтверждают, что российские войска продвинулась к северо-западу от Марьинки, между Красногоровкой и Георгиевкой. Как и Newsweek, очень высоко оценивает оперативно-тактические успехи России американский Институт изучения войны (ISW).



Эксперты пишут, что российская оборонка сумела полностью адаптироваться к вызовам (в том числе санкционным). Выросшие темпы производства танков, артиллерийских снарядов, беспилотников и иной техники позволяют поддерживать текущий темп операций, пишет ISW.



Идет активное вооружение оперативных и стратегических резервов. Американские эксперты оценивают их не менее чем в 60 тысяч человек (в том числе полностью сформированные полки и батальоны). Уровень производства танков (даже Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс оценивает его в 100−150 в месяц) позволяет обеспечить мощное наступление на нескольких тактических направлениях.



- У России будет возможность расширить свой оборонно-промышленный комплекс и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу в масштабах всего театра военных действий в течение 2024 года, - пишет в аналитической записке ISW.



Пока Россия использовала СВО для серьезных экономических и политических преобразований, в Украине государственность деградирует, пишет журнал New Yorker.



- Введенное Зеленским военное положение фактически остановило и даже обратило вспять некоторые из наиболее важных реформ, принятых после 2014 года: децентрализацию и создание выборных органов власти, контролирующих местные бюджеты, - пишет New Yorker.



В городах и селах избранные мэры исчезли, подали в отставку или были изгнаны. Очень показателен пример Чернигова, мэр которого Владислав Атрошенко (создатель собственной партии "Родной дом") был обвинен в нецелевом использовании средств и отстранен от должности судом. В судьбу Атрошенко напрямую вмешалась военная администрация: она играет все большую роль в крупных украинских городах, зачастую подменяя мэров и напрямую вмешиваясь в политическую жизнь.



В 2023 году много месяцев длился конфликт между военными властями Украины и общественными советами по контролю за подоходными налогами, уплачиваемыми военнослужащими. После этого Зеленский все же поддался на уговоры ВСУ и подписал закон, направляющий эти деньги в военный бюджет.



Зеленский начал сводить политические счеты с оппонентами еще задолго до Залужного. Перед началом СВО он подписал амбициозный закон, целью которого было оградить украинскую политику от сверхбогатых.



Закон создал реестр олигархов, которым будет запрещено финансировать деятельность политических партий и участвовать в торгах за государственные активы на приватизационных аукционах.



СВО помогло ускорить то, что было названо деолигархизацией, укрепив президентскую власть и лишив олигархов части их состояния. Лишенный украинского гражданства Игорь Коломойский (в России внесен в список террористов и экстремистов) находится под стражей по обвинению в выводе средств за границу.



Преследуют и бывшего президента Украины Петра Порошенко, которому спецслужбы запретили покидать страну.



Основателя и генерального директора Concorde Capital, одного из крупнейших инвестиционных фондов в Украине Игоря Мазепу задержали по обвинению в незаконной приватизации земельных участков, расположенных в непосредственной близости от Киевской ГЭС.



- Когда олигархи ослаблены, вопрос заключался в том, что заменит систему патрональной демократии: либерально-демократические рамки или автократия, - пишет New Yorker. - С централизацией власти, полным контролем над информационными потоками СМИ и дисциплиной военного положения украинское общество может с готовностью принять единоличное правление в обмен на победу и быстрое восстановление экономики.



Однако победить Украине уже никогда не суждено. А вот диктатура Зеленского останется.