Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам

22:32 06.02.2024 В последние десятилетия в мире политики набрала силу традиция отмечать 100 дней пребывания новоизбранного президента или премьера какого-либо государства, подводить итоги первых дней руководства страной. Экстравагантный Хавьер Милей, вступивший в должность главы Аргентины 10 декабря 2023 года, эту традицию нарушил.



Эксцентричность и энергичность Милея такова, что дожидаться какой-то формальной даты - не в его стиле и не в его характере. Ему, и он это демонстрировал в ходе избирательной кампании, преобразовать Аргентину надо сразу и единым махом. Не считаясь с потерями. Что в обществе незамеченным пройти не могло по определению.



24 января профсоюзный синдикат Всеобщая конфедерация труда Аргентины (CGT) объявил о начале всеобщей забастовки в знак протеста против Декрета о необходимости и срочности (известного под испанской аббревиатурой DNU) и так называемого "Закона об омнибусе". Забастовки с того момента вспыхивают и гаснут с такой степенью регулярности, что практически сливаются в одну глобальную стачку.



Пару строк в порядке пояснения, что за документы упомянуты выше. Первый из них содержит более 300 статей, изменяющих или отменяющих существующие законы страны и был издан Хавьером Милеем через пять дней после вступления в должность (такой быстроты принятия глобальных решений мировая бюрократия, пожалуй, еще не знала). Второй документ - 300-страничный законопроект, обсуждаемый в Конгрессе, направлен на внесение глубоких изменений в ряд областей, от экономики страны до ее избирательной системы.



К членам CGT примкнули представители других многочисленных общественных и профессиональных организаций, а также все остальные профсоюзные федерации, включая Аргентинскую конфедерацию транспортных рабочих (CATT), Ассоциацию государственных служащих и Федерацию автономных рабочих Аргентины (CTAA). На улицы Буэнос-Айреса и других городов страны "вышли с протестами сотни тысяч, если не миллионы трудящихся", отметило одно из крупнейших изданий страны Pagina 12.



"Президент принимаемыми законами подтвердил свое намерение долларизировать и приватизировать в стране все, что можно, - пишут авторы редакционной статьи. - С помощью разработанных под его руководством законов Хавьер Милей оказывает давление на всех, кто и за, и против и заявляет, что "плана Б не существует".



"План Б - это отговорки для тех, кто не способен реализовать план А"



В интервью The Wall Street Journal и еще нескольким иностранным СМИ он выразил "удивление скоростью, с которой мы достигаем результатов". Он заявил, что "процесс преобразования и оздоровления экономики может продлиться около двух лет, и только потом общество почувствует облегчение". И тут же, буквально через запятую, признал, что "есть сигнал тревоги, говорящий о том, что трудно будет продержаться больше года".



В интервью американской газете президенту Аргентины был задан вопрос, который все чаще находит отклик в различных секторах страны: как долго аргентинский народ сможет ждать, чтобы увидеть признаки того, что план его правительства работает?



"Мы движемся хорошо и быстро",

- отметил Милей, подчеркнув, что меры правительства, которые привели к инфляции в 25% в декабре, есть ничто иное, как "хорошая новость", которая "может повториться в январе".



Крутой инфляционный процесс (рост цен на 50% за два месяца) глава Аргентины назвал "позитивным сценарием" не принимая во внимание катастрофические последствия, которые он порождает, с огромной скоростью понижая уровень жизни миллионов аргентинцев.



Похвалив себя, Милей еще раз заявил, что для того, чтобы его модель работала, нужны инвестиции.



"Это правда, что нам потребуются инвестиции, потому что одна из вещей, которая происходит, заключается в том, что, когда вы проводите бюджетную корректировку, повышая налоги, вы увеличиваете бюджет государства. Но это может сопровождаться уменьшением трудовой занятости населения и падением реальной заработной платы",

- сказал Хавьер Милей в свойственном ему стиле непререкаемого авторитета, который может позволить себе рубить правду-матку, не заморачиваясь попытками смягчить формулировки.



Касаясь отсутствия у правительства "плана Б" оздоровления экономики, аргентинский глава выразил мнение, что "план Б создают те, кто не умеет хорошо решать поставленную задачу".



"План Б обычно состоит из поисков компромиссных вариантов, решений реформировать что-то не коренным, а половинчатым образом, вести бесконечные переговоры. Либо ты делаешь хорошо, либо не делай и отойди в сторону, чтобы не мешать, вот такой наш план А",

- отрезал Милей.



Подчеркнув при этом, что для проведения реформ главе государства надо бы дать побольше полномочий, позволяющих ему принимать судьбоносные решения единолично или, на крайний случай, в узком кругу лиц, "приближенных к телу". Это перераспределение полномочий и заложено в "омнибусном Законе" (название документа навеяно конструкцией двухэтажного британского городского автобуса, в верхней части которого предполагался проезд лиц, относящихся к высшим слоям общества).



Приватизация и долларизация



"Что касается плана приватизации, который президент включил в проект "Омнибусного закона", здесь все ясно, как божий день. С помощью этого закона Милей намерен отнять в свою пользу бОльшую часть прав у администраторов, стоящих ниже него на ступеньках иерархической лестницы (губернаторы регионов, мэры городов и т. д.). Таким образом он получит рычаги, благодаря которым сможет "глушить и топить" одних (мелких) бизнесменов и давать возможность вести бизнес влиятельным бизнес-группам. Президент заявил, что будет реализовывать план приватизации "как можно быстрее",

- сообщает аргентинская пресса.



"Я собираюсь сделать все, что смогу в смысле продажи госкомпаний. Продать их нужно как можно быстрее, но здесь я связан институциональными ограничениями, - пожаловался первый в истории Аргентины президент-либертарианец. - Мы собираемся приватизировать все, что можно приватизировать. Имена и истории госкомпаний на нас не давят. Приватизация госактивов - это только вопрос времени".



В интервью группе СМИ Милей также рассказал о реализации своей идеи долларизации финансовой жизни Аргентины.



"За последний месяц мы купили 5 миллиардов долларов. Теперь в денежной базе страны почти 8 миллиардов долларов, а если мы еще почистим загашники Центробанка, то долларизация нам обойдется в итоге очень дешево",

- так выразил он свою уверенность в выбранном курсе на отказ страны от собственной валюты.



Относительно своих намерений принять доллар в качестве национального платежного средства, он напомнил, что "мы всегда говорили о свободной конкуренции валют, которые выбирают аргентинцы", и заверил, что "они выберут доллар".



Отношения с Китаем и Британией



Что касается его заявлений о Китае, то Милей заметил:



"Это правда, что я не собираюсь вступать в союз с коммунистами и потому мы отказываемся от членства в БРИКС. Но это - в политической части. Торгового же вопроса это не касается. Это правда, что я не считаю КНР нашим стратегическим партнером. Но мы должны отделить геополитические аспекты от коммерческих".



Такая же позиция занята Милеем и в отношении Великобритании:



"У нас могут быть разногласия с Соединенным Королевством по поводу Мальвинских островов. Однако это не исключает для нас возможности иметь комплекс взрослых коммерческих отношений с Лондоном".



По словам The Wall Street Journal Хавьер Милей обсудил на полях Давосского форума с главой МИДа Британии Дэвидом Кэмероном ситуацию с Мальвинами (которые, напомним, в своих предвыборных речах аргентинский либертарианец обещал отобрать у Туманного Альбиона и вернуть в родную гавань Серебряной страны).



"Мы решили установить отношения, при которых сможем вместе работать над международной повесткой дня и начать говорить о наших территориальных различиях",

- отметил Милей.



И скромно оставил без внимания тему начавшихся на территории островов учений британских войск, которые, кстати, вся латиноамериканская пресса единодушно называет провокационными.



Наконец, президент подтвердил свою поддержку Израиля в контексте войны последнего с ХАМАС:



"У меня есть четкая позиция по этому вопросу. Мы решили осудить террористические акты группы ХАМАС, мы решили проявить солидарность с Израилем и его жителями, независимо от их национальности. Мы считаем, что Израиль имеет право на самооборону, учитывая террористическую агрессию, которая была против него развязана, - сказал он. И заключил: - Основой для нашей внешней политики являются моральные нормы".



Исходя из изложенного, хочется пожалеть вечно пытающуюся выбраться из экономического болота Аргентину и ее народ, которому, как правило, не везет на правителей. Однако ситуация пока не настолько далеко зашла, чтобы считать, будто президент-шоумен вот-вот превратится в диктатора, который швырнет Серебряную к ногам дяди Сэма и отдаст ее за пятачок американским ТНК. Власть Хавьера Милея пока еще не настолько абсолютна, чтобы оппозиция не могла поднять головы. Администрации на местах все резче высказываются против "Омнибусного закона", который парламентом все еще не утвержден.



"Формируется довольно мощный губернаторский кулак, - подчеркивают местные СМИ. - Настолько крепкий, что уже и премьер-министр Луис Капуто если не переметнулся на его сторону, то, по крайней мере, прислушивается к мнению региональных администраторов. И начал уговаривать Милея вычеркнуть из закона о, фактически, абсолютизации власти первого лица страны наиболее резкие положения. Не прошло и двух месяцев правления Хавьера Милея, а в верхах уже разражается кризис".



В то время, как Капуто все больше склоняется к губернаторам-практикам, Милей, который шапочно знаком с теорией экономики, пытается все решить криком и руганью. Он ввязывается в дискуссии с оппонентами, не стесняясь оскорблять их.



Вопрос, кто выстоит в этой борьбе - экспансивный президент, взвешенный премьер или уверенные в себе губернаторы - остается открытым. Но это - борьба в верхней части пресловутого "омнибуса". Едущий же экономклассом на первом этаже данного транспортного средства народ Аргентины на себе проверяет справедливость пословицы "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Пресса страны бьет тревогу, крича с первых страниц о "тысячных очередях голодных за пайкой, позволяющей умереть не сейчас", а президент с пафосом объявляет о своем "важном с точки зрения геополитики" мировом турне, включающем встречу с Папой Римским (они оба аргентинцы, вообще-то могли бы найти место поговорить и в родной стране) и посещение Стены плача в Израиле.



Не иначе, как с целью превентивно всплакнуть о грядущем уходе в мир иной некогда сильной Аргентины.



Владимир Добрынин Источник - eadaily.com

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