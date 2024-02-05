Бывший президент Чили (в 2010-2014 и 2018--2022 гг.) Себастьян Пиньера утонул при крушении вертолета

23:01 06.02.2024

Экс-президент Чили погиб в авиакатастрофе

Бывший президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета



Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате авиакатастровы на юге страны, пишет региональная пресса.



По информации издания La Nacion, вертолет с 74-летним политиком на борту разбился в регионе Лос-Риос на юге страны. Сообщается, что в салоне было четыре человека - вероятно, члены семьи Пиньеры, при этом трое, предварительно, выжили. По имеющимся данным, экс-президент лично управлял вертолетом.



По данным СМИ, вертолет упал в озеро и затонул, Пиньера не смог быстро выбраться из салона, так как у него не получилось отстегнуть ремень безопасности.



Себастьян Пиньера занимал высший пост дважды - в 2010-2014 и 2018--2022 годах.