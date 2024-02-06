 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Юг Газы станет капканом для Израиля, - Игорь Субботин
00:10 07.02.2024

06.02.2024

Египет опасается массового притока палестинских беженцев к границе
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

На фото последствия ракетного удара Израиля по городу Рафах.
Целью новой фазы операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) должен стать город Рафах, где находятся 1,3 млн палестинцев, бежавших из других населенных пунктов. Одним из драйверов кампании становится стремление демонтировать систему подземных тоннелей ХАМАС. Вторжение в Рафах может обострить отношения правительства Биньямина Нетаньяху не только с США, но и с Египтом, власти которого пообещали Израилю разрыв отношений в случае притока беженцев.

ЦАХАЛ продолжает действовать в западной части второго по величие города Газы – Хан-Юнис. Согласно официальным заявлениям, под городом взята под контроль значительная часть системы стратегических тоннелей ХАМАС, где могли находиться не только израильские заложники, но и верхушка наиболее радикально настроенного крыла палестинской группировки.

Тем не менее ключевой командир ХАМАС Яхья Синвар, ответственный за военную политику, пока до сих пор находится на свободе. Хотя, как утверждают в армейском руководстве Израиля, он отрезан от полноформатных каналов связи с остальными высокопоставленными представителями ХАМАС.

В этих обстоятельствах министр обороны Израиля Йоав Галант обещает расширить боевые действия. "ЦАХАЛ действует решительно и точно, – заявил он. – Наземная операция продвигается и достигает своих целей. Наши силы действуют на большей части территории сектора Газа. 18 батальонов ХАМАС расформированы и больше не функционируют как боевые единицы. Около половины террористов ХАМАС убиты или серьезно ранены". Галант признал, что наземная операция в секторе Газа является "одной из самых сложных и запутанных в истории войн", однако в то же время анонсировал предстоящую битву за Рафах. "Мы также доберемся до мест, где мы еще не воевали, в центре сектора Газа и на юге", – пообещал он.

Борьба за контроль над Рафахом требует усилий. По словам израильских военачальников, формат операции в этом районе будет повторять по своей модели войну в Хан-Юнисе. Однако реализация таких планов углубит гуманитарную катастрофу: сейчас в Рафахе находятся приблизительно 1,3 из 2,2 млн жителей прибрежного анклава. Значительная часть палестинцев прибыла туда из северных районов, оказавшихся в оперативной зоне ЦАХАЛ. Более того, в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов отмечается, что тысячи людей по-прежнему прибывают в Рафах. Комментируя перспективы новой фазы наступления, глава МИД ФРГ Анналена Бербок на днях заявила, что у борьбы за город нет никаких оправданий.

Нетаньяху и без того оказывается перед лицом растущего международного давления с требованием прекратить или уменьшить по своему масштабу операции в секторе Газа, потому что число жертв среди гражданского населения Газы растет. На днях издание Politico сообщило, что ситуация усиливает недоверие президента США Джозефа Байдена к израильскому премьер-министру. По этим данным, в частных разговорах глава Белого дома называет Нетаньяху "плохим парнем" и выражает опасения, что борьба главы израильского правительства за спасение своей политической карьеры чревата втягиванием США в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Пентагон и так пошел на экстраординарные меры, начав обстрелы Йемена.

Другим уверенным противником наземной операции в Рафахе станет Египет, который обеспокоен перспективами усиления гуманитарного кризиса вдоль рубежей. Каир опасается, что наступательная кампания в южных районах Газы, особенно вдоль Филадельфийского коридора – узкой буферной зоны между Египтом и палестинским анклавом, – может спровоцировать массовый приток арабских беженцев на Синай. Официальные лица Арабской Республики напрямую уведомили Израиль, что подобный сценарий заставит египетское руководство разорвать двусторонние контакты, несмотря на то что североафриканская страна традиционно играла роль посредника в переговорах с ХАМАС наряду с Катаром.

Отдельную проблему представляет собой то, что в северной части Газы возобновляются боевые действия.

"Боевики ХАМАС вернулись в некоторые районы северной части сектора Газа, которые номинально находятся под контролем Израиля, что привело к израильским авиаударам и военным операциям по подавлению их деятельности, – отмечает близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor в оперативной сводке за последние дни. – Несмотря на заявления Израиля о том, что до половины боевиков ХАМАС убиты, ранены или взяты в плен, группировка продолжает держаться и сохраняет значительные возможности на уровне подземных туннелей для проведения операций". Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что хамасовцы даже возобновили выделение зарплат госслужащим на севере.

"Как только Израиль возьмет контроль над Рафахом, он получит контроль над всеми крупными городами в секторе Газа, что станет серьезным ударом по ХАМАС, – признают исследователи Stratfor. – Однако Израилю по-прежнему придется бороться с постоянными повстанческими движениями отчасти потому, что у него нет палестинского гражданского партнера, который мог бы управлять населением сектора Газа, насчитывающим более 2 млн гражданских лиц. На фоне этой открытой кампании – без четкого плана реконструкции или управления – международная критика повторной оккупации Израилем сектора Газа будет расти".

Источник - НГ
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