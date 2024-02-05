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У Йемена появилось абсолютное оружие
00:18 07.02.2024

Сергей Савчук

После начала широкомасштабных боевых действий на территории Украины многие надеялись, что грохочущая тысячекилометровая линия соприкосновения станет наглядным уроком и предохранителем для прочих горячих голов. Но затем через край красным полилось из палестино-израильского котла, а далее в тотальную пляску с саблями влезли йеменские хуситы, из-за чего в районе Аденского залива и Красного моря стало совсем тесно. Операция Израиля в секторе Газа идет без малого полгода с весьма скромными результатами, попутно Вашингтон показушно бомбит йеменские кошары и сараи с аналогичными достижениями. При этом Пентагон категорически отвергает даже теоретическую возможность начала наземной операции, и, судя по тому, что в регионе не наблюдается резкого увеличения воинского контингента, это правда. По крайней мере пока.

В попытках объяснить этот феномен уже сломан лес копий и выдвинуты тонны теорий. В качестве сдерживающих факторов указываются и последовательно деградирующая внешняя политика США, и позорное бегство из Афганистана, и явная неспособность решить проблемы силовым путем даже в противостоянии с кратно уступающей армией. Все это так, и добавить сюда можно еще многое, но сегодня хотелось бы поговорить еще об одном малоизвестном, но важном факторе.

На днях зарубежные издания запестрели публикациями, в которых говорится, что Аденский залив и Красное море - это не только морские логистические ворота для перевалки товаров и ресурсов из Азии в Европу. По морскому дну здесь вьются мощные кабели, обеспечивающие обмен информацией и проведение деловых операций на суммы, кратно превышающие стоимость товаров в трюмах кораблей, проходящих над ними.

Ниже сугубо справочный перечень наибольших кабельных трасс, в толще воды огибающих Йемен и уходящих на север.

- IMEWE (India - Middle East - Western Europe) - канал протяженностью 12 тысяч километров, соединяет Саудовскую Аравию, Пакистан, Индию, Египет с Италией и Францией. Полоса пропускания 3,8 терабита в секунду.

- FEA (FLAG Europe - Asia) - линия длиной 28 тысяч километров, что, как нитка, соединяет Японию, Южную Корею, Китай, Таиланд, Индию, ОАЭ, Италию, Испанию и упирается в Великобританию. Запущена в 1997 году и оценивается в треть миллиарда долларов.

- Подводная кабельная трасса Middle East North Africa (MENA). Одна из самых свежих, запущена в 2014-м, имеет протяженность чуть менее девяти тысяч километров и обеспечивает обмен данными между Карачи, Мумбаем и Сицилией на скорости 5,7 терабита в секунду.

- Здесь же 15 тысяч километров Europe India Gateway (EIG). Она обеспечивает связность между ОАЭ, Оманом, Индией, Ливией, Францией, Португалией, а конечной точкой значится лондонский Сити. Оптоволоконная трасса по системе "2+2", 16 телекоммуникационных кластеров стоимостью более 700 миллионов долларов.

- В 1999 году запущен в работу один из крупнейших и самых протяженных подводных кабелей SeaMeWe-3. Умопомрачительные 39 тысяч километров и государственное ожерелье в виде Японии, Австралии, Филиппин, Пакистана, Ирака, Турции, Греции, Португалии и Германии. Рядом проходит брат-близнец SeaMeWe-4, включающий еще и Мьянму с Малайзией.

Это только самые крупные, скоростные и дорогие кабели.

А есть еще G2A (Gulf2Africa) для связи между Оманом и Сомали. RAMAN, соединяющий Иорданию, Оман и Индию. Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Иран пользуются кабельным мостом Falcon. Последний из построенных - это AAE-1 (Asia Africa Europe - 1), благодаря которому проводятся миллионы банковских операций между Старым Светом и странами континентальной Азии.

И многие другие. Кому интересно, могут для осознания масштабов поискать информацию самостоятельно.

Для визуализации и понимания побудительных мотивов геополитических действий полезно будет взглянуть на карту, а именно на схему укладки пресловутых кабелей. Она достаточно интересна хотя бы тем, что разрозненные пучки и трассы сходятся в единый дата-центр в Джибути. По странному стечению обстоятельств именно здесь давно развернута крупнейшая в регионе военно-морская база США, а именно Кэмп-Лемонье - постоянный дом для более чем пяти тысяч солдат и офицеров. Их нахождение здесь и обеспечение надежной бесперебойной работы телекоммуникационного хаба критически важно для десятков стран, входящих в первую двадцатку экономик планеты. И это одна из тоненьких, но чрезвычайно прочных ниточек, что обвивает горло Европы и некоторых стран Азии, - ее при случае выразительно подергивает Вашингтон. Ведь современный телеком - это не просмотр клипов в телефоне и не игра по Сетке в танчики: современные цифровые технологии связи обеспечивают миллиарды финансовых операций объемом в триллионы долларов в год, и обрыв двух-трех каналов может привести не к банкротству отдельных компаний, а к коллапсу целых государственных экономик.

Но, как это часто бывает, в эту игру можно играть вдвоем.

Из перечисленных кабельных мостов как минимум четыре заходят в сам Йемен, а физический маршрут остальных не является секретом для местных военных. Имеются сомнения, что хуситы располагают оборудованием и инструментарием для проведения подводных диверсий, но все это точно есть у иранцев, испытывающих от вида американского флага сильную изжогу.

Два года назад, когда был совершен теракт на нитках "Северных потоков", Владимир Путин предупреждал западное сообщество, что этот взрыв открыл крышку пресловутого ящика Пандоры. Потому что отныне все объекты критической подводной инфраструктуры, будь то труба нефтепровода или оптоволоконный кабель, становятся законной целью в игре без правил. И если на дне Балтики по неизвестным причинам взорвались три газовые трубы, то кто даст гарантию, что однажды где-нибудь в районе Эль-Мукаллы случайно не перетрутся о камни десяток-другой телекоммуникационных линий. В тот момент это заявление серьезнее всех восприняли британцы, аврально отправившие военные корабли с водолазами на проверку подводной инженерной инфраструктуры.

Главной причиной самых позорных провалов США в последние годы становилось бодание со странами, которые гарантированно готовы пойти до конца. Так было с Северной Кореей, куда бесцельно сходили две авианосные группы, не менее упертыми оказались афганские талибы. Судя по явному нежеланию Пентагона ввязываться в прямую войну в регионе, в Вашингтоне и Лондоне пришли к выводу, что в случае критической ситуации у крабов Аденского залива могут оказаться очень острые клешни.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707254280


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