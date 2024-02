Ближний Восток: как остановить войну? Часть II

00:24 07.02.2024 как Америка хотела решить проблемы войны на Ближнем Востоке до гибели американских военнослужащих 28 января?



Владимир Овчинский



В статье "Челночная дипломатия Америки призвана положить конец войне в секторе Газа" (01.02.2024) в The Economist говорится:



"Массовые убийства, изнасилования, война, голод, болезни, региональная эскалация, нарушение глобальной торговли: Ближний Восток переживает апокалиптические времена. Но может ли наступить мир после смерти и ада?



Услышав, как американские официальные лица говорят о четырехмесячной войне между Израилем и ХАМАСом и ее последствиях, унесших жизни трех американских солдат в Иордании 28 января, появляется скромный, но растущий шанс превратить катастрофу в возможность. Администрация президента Джо Байдена прилагает все усилия, чтобы добиться этого, при этом высокопоставленные чиновники курсируют между Вашингтоном, столицами Европы и Ближнего Востока.



Их непосредственная цель - обеспечить длительную гуманитарную паузу в боевых действиях, продолжающуюся месяц или два, которая позволит осуществить обмен израильскими заложниками и палестинскими пленными. Параллельная и более амбициозная цель – превратить эту паузу в постоянное прекращение огня и заключить региональное мирное соглашение. Этот пакет будет включать признание Израилем палестинского государства, признание Израиля Саудовской Аравией, палестинскую реформу и американские меры по смягчению соглашения.



Американские официальные лица дают равные шансы на заключение сделки по захвату заложников в ближайшие недели. Если это удастся, они считают, что более широкое соглашение имеет аналогичный шанс. Они работают по двум направлениям.



Во-первых, они хотят успокоить ситуацию перед Рамаданом, мусульманским месяцем поста. Он начинается примерно 10 марта и часто является временем обострения религиозных страстей и насилия.



Во-вторых, они считают, что лучшая возможность обеспечить региональный мир - это преддверие президентских выборов в Америке в ноябре. Они также знают, что опасность неконтролируемой эскалации всегда существует".



"Республиканцы требуют возмездия против Ирана и его доверенных лиц в "оси сопротивления", ответственных за последнее из примерно 160 нападений на американские войска (см. карту) в регионе с начала войны в Газе. "Нанесите им сильный удар", - сказала Линдси Грэм, воинственный сенатор-республиканец. Вместо этого госсекретарь Энтони Блинкен обещает ответ, который "может быть многоуровневым, поэтапным и устойчивым с течением времени".



Блинкен предупреждает о "невероятно нестабильном времени" на Ближнем Востоке: "Мы не видели столь опасной ситуации, как та, с которой мы сталкиваемся сейчас во всем регионе, по крайней мере, с 1973 года, а, возможно, даже раньше".



"Бретт МакГерк, советник Байдена по Ближнему Востоку, находился в регионе на прошлой неделе. Уильям Бернс, директор ЦРУ, находился в Париже 28 января, чтобы проконсультироваться с шпионами из Израиля, Египта и Катара и скоординировать сделку по захвату заложников. Ожидается, что Блинкен снова посетит Ближний Восток в ближайшие дни. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, общался по телефону с саудовскими и другими лидерами".



Обе стороны, похоже, близки к соглашению, которое, как и предыдущий обмен в ноябре, приведет к освобождению заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. Биньямин "Биби" Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сталкивается с уличными протестами и требует сделать больше для возвращения пленников. А Яхья Синвар, лидер ХАМАСа в секторе Газа, сейчас находится под военным давлением, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в Хан-Юнисе, на юге Газы, над туннелями, где, как предполагается, он скрывается.



Это будет поэтапный процесс, предусматривающий освобождение различных категорий заложников: раненых, женщин, детей и стариков. Особая необходимость заключается в выводе молодых израильских солдат-женщин. Солдаты-мужчины будут последними.



Основная загвоздка заключается в том, что ХАМАС настаивает на прекращении боевых действий и полном выводе израильских войск.



Израиль предлагает лишь временную паузу. 30 января Нетаньяху заявил: "Мы не выведем ЦАХАЛ из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет". Вместо этого Израиль будет стремиться к "абсолютной победе".



Пауза, если она произойдет, может стать для Нетаньяху моментом истины. Его крайне правые члены кабинета отвергают длительное перемирие. Но прагматичные члены меньшего военного кабинета, в том числе бывший министр обороны Бенни Ганц, требуют, чтобы приоритет был отдан освобождению заложников, даже если это означает согласие на долгосрочное или постоянное прекращение огня. Если какое-либо крыло откажется от участия в выборах, Нетаньяху может столкнуться с роспуском своего кабинета и обратным отсчетом до досрочных выборов. В таких обстоятельствах опросы показывают, что он проиграет Ганцу.



Признаки заключаются в том, что война Израиля в Газе достигает точки убывающей отдачи. Демонтаж ХАМАСа оказывается трудным. По оценкам ЦАХАЛ, они уничтожили 60-70% батальонов группировки. Но интенсивные бои в Хан-Юнисе свидетельствуют о том, что она еще далека от поражения.



Тот факт, что ХАМАС все еще может запустить ракету по израильским городам с севера Газы, где ЦАХАЛ сократил свои силы, предполагает, что он может восстановиться.



Не только Нетаньяху, но и большая часть военного кабинета просила предоставить ему больше времени для борьбы с ХАМАС.



Но некоторые цифры начинают меняться. Гади Айзенкот, член военного кабинета и бывший начальник штаба ЦАХАЛа, сын и племянник которого погибли в боях в секторе Газа, заявил, что разговоры о полной победе и спасении заложников военными средствами представляют собой "выдумки". Добиться освобождения пленных было важнее, чем продолжать борьбу. "После этого врага можно будет убить", - сказал он.



Яир Лапид, лидер оппозиционной партии "Еш Атид", говорит, что он был бы готов присоединиться к правительству вместо крайне правых, "чтобы спасти заложников".



Продленный период затишья позволит большему количеству помощи попасть в Газу и позволит спланировать восстановление. Америка настаивает на том, чтобы направить группу ООН по оценке в северную часть Газы, где условия до сих пор оказались слишком опасными. Прежде всего, американские посланники будут надеяться, что пауза поможет Израилю переключиться на "послезавтра".



Решение о создании двух государств было Святым Граалем мирных посредников со времен соглашений в Осло 1993 года, которые предоставили палестинцам временную автономию в некоторых частях оккупированного Западного берега и сектора Газа. Основные населенные пункты находились в ведении Палестинской автономии (ПА). Затем Израиль и палестинцы должны были обсудить "вопросы окончательного статуса", такие как государственность, границы, возвращение беженцев, вода и статус Иерусалима, то есть, как его можно разделить. Временное стало постоянным, когда безопасность рухнула во время второй интифады 2000-2005 годов. Израиль покинул сектор Газа, а ХАМАС изгнал ПА из анклава в 2007 году. Разобщенных и слабых палестинцев по большей части игнорировали. Вместо этого Америка продвигала соглашения Авраама, инициированные администрацией Трампа, в соответствии с которыми Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а затем Марокко и Судан установили дипломатические отношения с Израилем в 2020–2023 годах.



Администрация Байдена попыталась заключить аналогичное саудовско-израильское соглашение с такими обязательствами со стороны Америки, как американо - саудовский договор об обороне и поставляемая американцами гражданская ядерная программа (включая обогащение урана) для саудовцев.



Но затем случился катаклизм 7 октября. Администрация Байдена сейчас более резко говорит о необходимости "надежной, необратимой и ограниченной по времени" приверженности Израиля палестинскому государству. Она также хочет получить досрочный первоначальный взнос - возможно, вывод войск с какой-либо территории Западного берега или реальную остановку поселений на Западном берегу.



Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, говорит, что Великобритания рассмотрит возможность признания временного палестинского государства до заключения окончательного соглашения. Сообщается, что Блинкен рассматривает такой вариант.



Несмотря на тяжелые испытания, связанные с тем, что жители Газы каждую ночь играют на арабском телевидении и в социальных сетях, Саудовская Аравия по-прежнему заинтересована в соглашении. Действительно, Мухаммад бин Салман, наследный принц и фактический правитель, похоже, торопится.



Он знаком с американским политическим календарем. Договор об обороне потребует ратификации большинством в две трети голосов в Сенате – и это в Конгрессе, который изо всех сил пытается прийти к согласию по чему-либо, в частности, по просьбе Байдена выделить больше денег для помощи Украине, Израилю и другим странам. Тем не менее, сделка, заключенная в этом году под руководством Байдена, должна обеспечить поддержку обеих партий, даже если некоторые левые демократы и республиканцы-изоляционисты выступают против нее. Если бы Трамп выиграл второй срок, демократы, вероятно, массово проголосовали бы против договора об обороне.



Соглашение позволит принцу Мухаммеду взять на себя ответственность за прекращение войны в Газе и предоставление палестинцам их государства. Он мог бы показать Иран и превзойти ОАЭ , которые не смогли использовать свои связи с Израилем для продвижения какого-либо дипломатического решения.



Несмотря на все это, цена Саудовской Аравии за мир с Израилем теперь выше: это не просто расплывчатое "палестинское измерение", как обсуждалось ранее, но и твердая приверженность палестинской государственности с недвусмысленными шагами и четким графиком. "Мы стремимся к золоту", - говорит один источник в Саудовской Аравии.



На пути к такому плану существует бесчисленное множество препятствий. Двумя крупнейшими из них являются Нетаньяху и Синвар.



Премьер-министр Израиля исключил создание палестинского государства, заявив, что Израиль должен иметь контроль безопасности над всеми землями между рекой Иордан и Средиземноморьем. Нетаньяху, возможно, крайне непопулярен, но он вряд ли сталкивается с требованиями "мира сейчас". Его крайне правые союзники перерабатывают идеи "переселения" жителей Газы в другие страны или хотя бы возвращения еврейских поселений в Газу. Центристы, такие как Ганц, стараются не упоминать два государства. Более того, он призывает иностранцев прекратить говорить о палестинской государственности, поскольку "вы только помогаете Биби".



Говорят, что Нетаньяху в частном порядке сигнализирует о своей заинтересованности в сделке. Он поддался американскому давлению с требованием восстановить приток налоговых поступлений в страну (косвенно и частично). Израильские официальные лица не исключают возможности того, что Нетаньяху может быть более откровенным, чем кажется. Однако немногие мировые лидеры доверяют ему.



ХАМАС, со своей стороны, имеет опыт подрыва мирных усилий посредством насилия. Ее пересмотренный устав отвергает соглашения Осло и обязуется оказывать "вооруженное сопротивление" сионизму. Некоторые дипломаты считают, что изгнанные лидеры ХАМАС в Катаре могут быть послушными. Но Синвар является сторонником жесткой линии и стал героем сопротивления для многих арабов. Израильские официальные лица говорят, что в конечном итоге у него есть только два варианта: умереть в боях или отправиться в изгнание. Кажется маловероятным, что он станет подражать Ясиру Арафату, покойному палестинскому отцу, который уехал в Тунис после того, как Израиль осадил его в Бейруте в 1982 году.



Сообщается, что Синвар через Египет дает понять, что ХАМАС не заинтересован в возвращении административного контроля над сектором Газа. Возможно, думают некоторые израильтяне, что теперь он хочет подражать "Хезбалле", позволяя опустошенному правительству управлять гражданской жизнью, сохраняя при этом военный потенциал. Некоторые говорят о переходном совете в секторе Газа, который может быть создан по официальному мандату ПА или арабских государств.



Все это поднимает вопрос об "оживлении" ПА, чего требует Америка. Ничто не указывает на то, что палестинский президент Махмуд Аббас серьезно настроен реформировать власть, которую многие критикуют как коррумпированную и неэффективную. Он может назначить нового премьер-министра – пока неизвестно, будет ли это еще один лакей или заслуживающая доверия фигура.



Америка рассматривает возможность создания "контактной группы" для продвижения реформ с участием Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и, возможно, Турции и Катара. Арабские официальные лица говорят, что Иордания могла бы контролировать подготовку сотрудников сектора безопасности, а страны Персидского залива могли бы помочь с административными реформами. В Газе надеются, что в конечном итоге достаточное количество бывших полицейских из Газы, которые в настоящее время получают зарплату у па , смогут пройти переподготовку, чтобы занять эту должность. Но этот процесс займет многие месяцы.



На данный момент Израиль заявляет, что не заинтересован в возвращении ПА в сектор Газа. Власти "неспособны" захватить этот район, говорит один израильский чиновник. "Мы проливали кровь в Газе не для того, чтобы отдать ее этому коррумпированному образованию". Другие в частном порядке не согласны.



Вместо этого Израиль надеялся, что арабские государства восстановят сектор Газа и отправят миротворческие силы для контроля над ним. Без прогресса на пути к палестинской государственности это выглядит как заблуждение. "Ни одна арабская страна не собирается прийти и спасти положение", - прямо говорит один арабский дипломат. В лучшем случае они окажут краткосрочную гуманитарную помощь.



Некоторые предполагают возможность привлечения частных западных военных подрядчиков для выполнения узко определенных задач, таких как защита проекта реконструкции. Тем временем Израиль говорит американцам, что он может обойтись местными властителями – скажем, лидерами кланов или бизнесменами – которые будут управлять отдельными районами, находящимися под общим контролем Израиля. Опасность состоит в том, что если не будет прогресса на пути к государственности, это может привести к анархии.



Тем не менее, Америка и Саудовская Аравия пытаются согласовать детали соглашения о нормализации отношений, чтобы в нужный момент представить их Израилю. Если Нетаньяху откажется, а Байдену придется решать, стоит ли закручивать гайки своему правительству.



В год выборов Байден должен сбалансировать две политические опасности:



во–первых, поддержка войны Израиля отталкивает прогрессистов, молодых избирателей и американцев-мусульман, особенно в таких колеблющихся штатах, как Мичиган;



во-вторых, давление на Израиль подталкивает центристов и независимых к явно произраильским республиканцам.



Несмотря на свою неприязнь к Нетаньяху, инстинкт президента заключался в том, чтобы поддержать Израиль. Это принесло ему там популярность, которую он использовал, чтобы смягчить ущерб, нанесенный войной, например, подталкивая Израиль к разрешению доставки большего количества гуманитарных грузов в Газу.



У Америки есть гораздо больше средств оказания давления на Израиль. Помимо частного уговора, Байден мог бы публично высказать свою критику, приостановить или остановить военные поставки и лишить Израиль защиты от враждебных резолюций в Организации Объединенных Наций.



Несмотря на особые связи между Америкой и Израилем, где проживают две крупнейшие еврейские общины в мире, было много моментов напряженности.



Дуайт Эйзенхауэр пригрозил экономическими санкциями против Израиля, если он не выведет свои войска с Синая во время Суэцкого кризиса 1956 года, когда он вместе с Францией и Великобританией вступил в заговор с целью свергнуть националистического лидера Египта Гамаля Абдель ан-Насера.



Рональд Рейган одобрил многие резолюции Совета безопасности ООН, критикующие Израиль, и неоднократно прерывал (временно) поставку самолетов f -15 и f -16 Израилю из-за его действий в Ливане и бомбардировки иракского ядерного реактора в 1981 году.



Джордж Буш-старший заблокировали гарантии по кредитам на строительство еврейских поселений.



Байден, напротив, дважды наложил вето на резолюции Совета Безопасности, касающиеся последней войны, и ускорил поставку оружия. Многие арабские дипломаты желают, чтобы Америка снова действовала как "большая держава" - возможно, созвав региональных лидеров в Вашингтон на конференцию или отправившись в Иерусалим, чтобы апеллировать к Нетаньяху (как это сделал Нетаньяху к Бараку Обаме в речь в Конгрессе с призывом заблокировать ядерную сделку с Ираном).



Многие тоскуют по новому Джеймсу Бейкеру, госсекретарю Буша-старшего, который организовал коалицию, которая изгнала Ирак из Кувейта в 1991 году, а затем в том же году созвал израильских и арабских лидеров на мирную конференцию в Мадриде. По общему признанию, Бейкер не принес мира. Но конференция заложила основу для прогресса после выборов в Израиле в 1992 году.



Ицхак Шамир, упрямый премьер-министр Ликуда, потерял власть отчасти потому, что считалось, что он подрывает отношения с Америкой.



Его преемник Ицхак Рабин из Лейбористской партии подписал соглашения Осло на лужайке перед Белым домом в 1993 году.



Администрация Байдена, несомненно, будет возмущена такими требованиями. Она также управляет войной на Украине и надвигающимся кризисом с Китаем из-за Тайваня. Америка захочет сохранить влияние на Нетаньяху, пока он находится у власти. Байден может расстаться с ним, но не сейчас".



Ситуация после ударов США и Великобритании по Ираку и Сирии



В статье "Шок и трепет, когда Америка наносит удар по доверенным лицам Ирана" в The Economist (03.02.2024) отмечается:



"Около полуночи 3 февраля бомбардировщики b -1 вылетели из Америки и поразили более 85 целей в семи точках на западе Ирака и востоке Сирии. Подобные вылеты были ожидаемы с тех пор, как 28 января в результате нападения беспилотников, осуществленного поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке, трое американских солдат были убиты и еще десятки получили ранения на отдаленном аванпосте на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией.



Пентагон заявил, что атаковал как иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), так и его прокси-ополченцев. За последние два десятилетия Иран создал "ось сопротивления" - сеть вооруженных сил и их филиалов по всему региону, которые стали огромной угрозой. Есть сообщения о жертвах, хотя цифры остаются неясными.



Среди мест, которые Америка бомбила, были Аль-Каим, иракский приграничный город, часто используемый для контрабанды оружия и наркотиков, и Аль-Букамаль, сирийский город, где широко представлены поддерживаемые Ираном ополченцы. Оба были целью предыдущих американских атак.



Джо Байден предположил, что последуют новые удары. "Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться в то время и в тех местах, которые мы выберем", - сказал он в своем заявлении. Администрация одновременно ведет интенсивную дипломатию по поводу конфликта в Газе. Ожидается, что в ближайшие дни госсекретарь Энтони Блинкен посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и Западный Берег.



Удары призваны продемонстрировать решимость Америки, не провоцируя прямую войну против Ирана. Однако существует множество опасений по поводу эскалации ситуации. Ирак пожаловался, что удары по ополченцам на его территории "нарушили его суверенитет", и предупредил, что регион находится "на краю пропасти". Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, сравнил Ближний Восток с "котлом, который может взорваться" .



Это были самые крупные рейды, которые Америка когда-либо проводила против КСИР и его союзников, как по количеству сброшенных бомб, так и по количеству пораженных объектов.



Тем не менее, администрация Байдена до сих пор игнорировала призывы законодателей-республиканцев нанести прямой удар по территории Ирана, чего Америка не делала с 1980-х годов (даже тогда она атаковала только военные корабли и нефтяные платформы в Персидском заливе). Пролетая бомбардировщики через полмира, а не с авиабазы ​​в соседней стране, это также лишило Иран оправдания для нападок на своих соседей в Персидском заливе.



Перед ударами газета Wall Street Journal сообщила, что в них должны участвовать иорданские самолеты. Американские и иорданские официальные лица отказались комментировать это заявление. У Иордании есть свои проблемы с поддерживаемыми Ираном ополченцами: они переправляют наркотики через границу из Сирии и используют королевство в качестве транзитного маршрута для контрабанды оружия на оккупированный Западный берег. В январе ВВС Иордании подвергли бомбардировке подозреваемых в контрабанде наркотиков на юге Сирии.



Американские официальные лица говорят, что еще слишком рано оценивать ущерб от их вылетов. Их телеграфировали уже почти неделю, и маловероятно, что КСИР оставил кого-либо из высокопоставленных членов в местах, которые были вероятными целями. Поступали сообщения о том, что охранники вывели многих офицеров из Сирии, где в последние недели они стали объектом израильских атак.



На брифинге для журналистов американские официальные лица не упомянули о попытках сдерживания Ирана: слишком поздно для этого. Вместо этого они говорили о попытке "ухудшить" способность США атаковать американские войска через доверенных лиц. В одном видео из социальных сетей Аль-Каима показана серия вторичных взрывов после американского удара, что позволяет предположить, что он поразил склад боеприпасов, полный боеприпасов. Но сомнительно, что один раунд бомбардировок мог нанести большой ущерб военному потенциалу группировки хорошо вооруженных ополченцев.



Америка пытается сделать то же самое в Йемене, где 1 февраля она нанесла очередной раунд воздушных ударов по хуситам. Но, несмотря на три недели американских и британских атак, хуситы все еще запускают беспилотники и баллистические ракеты по коммерческим судам в Красном море.



Возникают три вопроса.



Во-первых, когда и как Америка будет осуществлять последующие атаки и как на это отреагируют Иран и его союзники. Иран давно надеялся, что боевые действия с американскими войсками в Сирии и Ираке в конечном итоге вытеснят их. Однако сейчас появились признаки того, что режим обеспокоен тем, что ополченцы могут втянуть его в прямой конфликт с Америкой. 30 января "Катаиб Хезболла", самая сильная поддерживаемая Ираном группировка в Ираке, заявила, что приостановит свои атаки на американские объекты. Однако другие группировки пообещали продолжить свои атаки. Ополченцы в Ираке конкурируют друг с другом за власть и популярность. Иран имеет на них влияние, но не может диктовать каждый их шаг.



Во-вторых, повлияют ли эти удары на продолжающуюся дипломатическую работу по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Оптимисты в администрации надеются, что они смогут проложить путь к новой большой сделке на Ближнем Востоке, которая будет включать в себя создание палестинского государства, признание Саудовской Аравией Израиля и американский договор об обороне Саудовской Аравии, который может помочь создать новую архитектуру безопасности в Саудовской Аравии. Удары показывают, что Америка готова использовать силу против Ирана в некоторых обстоятельствах. Но Израиль, Саудовская Аравия и другие страны, которым угрожает Иран, далеки от последовательной долгосрочной стратегии по сдерживанию режима в Тегеране. А в краткосрочной перспективе любая дальнейшая эскалация боевых действий может осложнить переговоры.



В-третьих, и это вызывает наибольшее беспокойство, будет ли какая-либо из этих атак иметь непредвиденные последствия. Дрон, нанесший удар по американской базе в Иордании, возможно, был ошибочно идентифицирован как дружественный, а это означало, что противовоздушная оборона не была задействована и солдаты не были срочно отправлены в бункеры. Эта ошибка подтолкнула Америку и Иран еще на один шаг к конфликту.



Ни одна из сторон, возможно, не хочет войны, но войны - это грязная вещь".



Принцип "око за око" к миру не приведет



Джон Хоффман (политический аналитик в области обороны и внешней политики в Институте Катона) в статье в The National Interest "США на пороге новой вечной войны?" (02.02.2024) пишет:



"Время быстро истекает, чтобы предотвратить дальнейшую бойню в секторе Газа и общерегиональную войну, последствия которой отразятся на Ближнем Востоке и подорвут интересы США на многие поколения".



"Байден признал несоответствие между военной кампанией и ее мнимой политической целью: когда его спросили об авиаударах США против хуситов, Байден ответил: "Останавливают ли они хуситов? Нет. Будут ли они продолжать? Да."



Редко когда неудачи американской политики на Ближнем Востоке описываются столь кратко.



Присутствие и политика Америки на Ближнем Востоке не сдерживают насилие и не стабилизируют регион. Вместо этого они провоцируют и рискуют серьезной эскалацией. Вашингтону следует прекратить бесцельные военные обмены "око за око" с поддерживаемыми Ираном группировками на Ближнем Востоке и вернуть американские войска домой.



В сочетании с этим должны быть предприняты более активные усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа. Помимо предотвращения новых жертв среди невинных людей в секторе Газа, без этого не будет региональной деэскалации. Пока война в секторе Газа продолжает бушевать, Ближний Восток будет продолжать приближаться к полномасштабной войне.



Прекращение огня в секторе Газа не может привести к полному прекращению боевых действий во всем регионе. Хотя эти группы неоднократно формулировали свои действия как прямой ответ на военную кампанию Израиля в секторе Газа, каждый игрок, участвующий в настоящее время в региональных военных действиях, действует исходя из своих собственных стимулов и в конечном итоге будет преследовать свои собственные интересы.



Но это не отменяет аргументов в пользу прекращения огня в секторе Газа. Бремя доказывания ложится на тех – как в Израиле, так и в США – которые утверждают, что официальные цели войны достижимы посредством продолжения военных действий и того, как они намерены положить конец этому циклу насилия.



Войны без достижимых политических целей приводят к насилию только ради насилия. Они должны быть категорически отвергнуты всеми. И Израиль, и Соединенные Штаты ведут войны по всему региону, которые не обещают достижения заявленных ими политических целей. Время быстро истекает, чтобы предотвратить дальнейшую бойню в секторе Газа и общерегиональную войну, последствия которой отразятся на Ближнем Востоке и подорвут интересы США на многие поколения".



Сможет ли Китай прекратить атаки хуситов в Красном море?



В статье "Выиграет ли Китай от атак в Красном море? Китай стремится извлечь политическую выгоду из нового Суэцкого кризиса" (01.02.2024) в The Economist говорится:



"Америка опасается растущего глобального влияния Китая. Но с середины ноября 2023 года, когда повстанцы-хуситы в Йемене начали атаковать суда в Красном море с помощью ракет и беспилотников, американские чиновники подталкивают Китай проявить немного духа великой державы, помогая разрешить реальный кризис в регионе.



В ходе 12-часовых встреч 26 и 27 января в Бангкоке советник США по национальной безопасности Джейк Салливан пытался убедить главу внешнеполитического ведомства Китая Ван И, что влияние Китая можно использовать, чтобы остановить угрозу главной артерии мировой торговли.



Однако Китай по-другому смотрит на свои обязанности. Он не хочет демонстрировать мускулы на Ближнем Востоке. Китай рассматривает безопасность региона как трясину, созданную Америкой. Он использует возможность выразить солидарность с арабским миром".



"Безопасность в этом регионе, безусловно, важна для Китая. В 2021 году, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал на шесть дней возле его входа в Красное море, по оценкам Министерства торговли Китая, 60% экспорта товаров страны в Европу использовалось по этому маршруту (в 2023 году около 17% китайского экспорта).



Хуситы утверждают, что их десятки атак были направлены на суда, связанные со странами, которые поддерживают Израиль в конфликте в Газе (Китай этого не делает). Но риски есть для всех. 3 декабря контейнеровоз, зафрахтованный OOCL, гонконгской фирмой, принадлежащей COSCO, контролируемому государством китайскому судоходному гиганту, был сбит ракетой, выпущенной с помощью беспилотника. Высказывались предположения, что хуситы располагали устаревшей информацией о судне, которое ранее было зафрахтовано израильской фирмой. 19 января хуситы заявили, что китайские и российские корабли смогут безопасно пройти через Красное море. Однако большая часть морской торговли Китая связана с судами, зарегистрированными в других странах. Многие из них теперь перестраховываются, обогнув мыс Доброй Надежды (см. карту).



Данные, предоставленные The Economist аналитической фирмой Spire Global, показывают, что до декабря 99% контейнеровозов, курсирующих между Европой и Китаем, проходили через Суэцкий канал. Ко второй неделе января это сделали менее половины (см. диаграмму 1). Маршрут через Кейп может продлить путешествие примерно на две недели, что позволит избежать высоких страховых премий, которые сейчас требуют страховщики за транзит по Красному морю, но увеличит транспортные расходы. Индекс контейнерных перевозок Китая, показатель цен на контейнеры в крупных китайских портах, с конца 2023 года увеличился более чем вдвое для поставок в Европу (см. диаграмму 2).



Однако китайское правительство предпочитает оставаться в стороне. Единственная зарубежная военная база страны находится неподалеку, в Джибути. Однако китайский флот ведет себя сдержанно. Он избегает участия в возглавляемой Америкой военной коалиции, известной как Operation Prosperity Guardian, которая была сформирована в ответ на нападения хуситов. Государственные СМИ Китая сообщают, что китайская судоходная компания Sea Legend предлагает перевозить грузы через этот район с помощью эскорта ВМС Китая. На ее сайте опубликовано расписание таких проводов в Аденском заливе, примыкающем к Красному морю. Китай имеет большой опыт подобных миссий: с 2009 года его военные корабли помогают защищать коммерческое судоходство в Аденском заливе от нападений сомалийских пиратов.



Америка считает, что Иран поощряет хуситов и что Китай, имеющий тесные связи с правительством в Тегеране, может помочь убедить страну прекратить атаки в Красном море.



Агентство Reuters сообщает, что во время нескольких недавних встреч в Пекине и Тегеране китайские официальные лица действительно просили своих иранских коллег обуздать хуситов. Послание Китая заключалось в следующем: "Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном", - цитирует агентство новостей слова иранского чиновника. Американский чиновник сообщил, что Китай подтвердил, что ведет переговоры с Ираном по поводу атак. "Но мы, конечно, подождем, чтобы увидеть результаты, прежде чем давать дальнейшие комментарии", - сказал он, похоже, неуверенный в том, "думаем ли мы, что они действительно поднимают этот вопрос".



Китаю нравится представлять себя как великодушная великая держава, которая может помочь в распространении мира на Ближнем Востоке и в других местах. В 2022 году лидер Китая Си Цзиньпин обнародовал "Инициативу глобальной безопасности" (ИГБ), которая явно была направлена ​​на мобилизацию поддержки Китая, особенно среди стран, недовольных американской гегемонией. Он призвал к сопротивлению мышлению "холодной войны" и противодействию "стремлению к собственной безопасности за счет безопасности других". Это стандартные китайские описания американского поведения. Идея заключалась в том, что конфликты утихнут, если страны сосредоточатся на построении своей экономики (подсказка: мы можем помочь в этом, если вы подпишетесь на наше мировоззрение)".



"В марте 2023 года Китай заявил о своей победе на Ближнем Востоке, став посредником в соглашении, по которому Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения после семилетнего разрыва. На самом деле это были легко висящие плоды. "Я думаю, они отправились в Китай, чтобы получить одобрение великой державы в самом конце процесса", - говорит Джонатан Фултон из Атлантического совета, американского аналитического центра.



Американские надежды на то, что Китай поможет положить конец кризису, сталкиваются с рядом препятствий. Одним из них является готовность Китая использовать то, что американский чиновник назвал "существенным рычагом воздействия" в Иране, который экспортирует около 90% своей нефти в Китай. Китай приветствует эти дешевые поставки энергоносителей - на их долю приходится около 10% импорта сырой нефти. Он доволен дружбой со страной, которая разделяет его опасения по поводу американской мощи.



Другая трудность заключается в том, что Иран снабжает хуситов оружием и разведданными, но его возможности контролировать их могут быть ограничены. "Иран усиливает их, что дает Ирану некоторую власть над их действиями", - говорит Дина Эсфандиари из Crisis Group, брюссельского аналитического центра. "Но если то, что они хотят сделать, противоречит тому, что хочет сделать Иран, они обычно без колебаний идут вперед и делают это". Между тем, Китай тратит мало энергии на попытки обеспечить мир в секторе Газа – ему не хватает влияния, чтобы добиться там многого. Государственные СМИ страны активно распространяют материалы, обвиняя Америку в раздувании пожара. Ван многозначительно заметил, что Совет Безопасности ООН не дал одобрения на американские и британские удары в Йемене.



Китаю стоит опасаться более широкого конфликта в регионе. По данным Американского института предпринимательства, аналитического центра в Вашингтоне, ее компании инвестировали более 20 миллиардов долларов в страны вокруг Красного моря, в основном в Египет и Саудовскую Аравию. Более 70% нефти, потребляемой Китаем, импортируется. Около половины из них поступает с Ближнего Востока.



Но в настоящее время Китай, похоже, считает, что угроза со стороны хуситов терпима. COSCO заявила, что изменит маршрут своих судов вокруг мыса Доброй Надежды и прекратит поставки в Израиль. Однако некоторые из ее судов продолжают курсировать по Красному морю. Корабли пытаются защитить себя от нападений хуситов, четко указывая связь с Китаем в своих автоматизированных системах идентификации - транспондерах, которые устанавливаются на судах свыше определенного тоннажа во время международных рейсов. По данным аналитиков Spire Global, к концу января более 30 судов в день в Красном море рекламировали такое соединение (см. диаграмму 3).



Полный текст

https://zavtra.ru/blogs/blizhnij_vostok_kak_ostanovit_vojnu_chast_ii Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707254640





