Город превратился в кладбище: Турция оплакивает жертв землетрясения века

00:26 07.02.2024

Жители признаются, что до сих пор боятся засыпать



6 февраля 2023 года можно назвать одним из самых черных дней в истории Турции. В этот день на юго-востоке страны произошло два мощных землетрясения, унесших жизни более 50 тысяч человек.



Утром в 4:17 в провинции Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8. Люди спали в своих кроватях - времени на то, чтобы среагировать и выбежать из дома, не было. Многие из них погибли в первые минуты. Спустя еще девять часов в новостях сообщают: еще один подземный толчок силой 7,5 произошел в соседней провинции Кахраманмараш.



Десятки городов на юго-востоке страны оказались практически полностью разрушены. Более 53 тысяч погибли, около 1,5 млн человек остались без дома. Убытки для Турции оцениваются в $148 млрд.



Сегодня по всей стране проходят траурные мероприятия. Жители Анталии вышли рано утром на улицы и прошли траурным маршем, некоторые бросали цветы в реку, которая протекает через весь город. По всей стране в мечетях прошли поминальные молитвы, на кладбищах вывешены флаги Турции.



Год назад президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что в зоне бедствия будут построены более 300 тысяч жилых зданий. Большинство из них - в течение первого года. В соцсетях уже появлялись видео новых апартаментов - это 5-этажные дома, с планировками от двух-трех комнат, готовым ремонтом и даже мебелью.



3 февраля власти передали ключи от новых квартир более 7 тыс. человек. В течение еще двух месяцев планируется завершить строительство еще 75 тыс. зданий. До конца года планируется ежемесячно передавать 15-20 тысяч домов и квартир их владельцам. В контейнерных городках по-прежнему остаются сотни тысяч человек.



Турецкие СМИ публикуют истории людей, которые потеряли своих близких. "У меня погиб брат, а весь мой город превратился в огромное кладбище. Год назад это было самое обычное место: у всех были мечты, надежды и свои планы на завтрашний день. Эту боль и раны невозможно залечить", - признается в одном из интервью жительница Кахраманмараша Гюльхан.



Спустя год граждане страны по-прежнему задаются вопросом: кто виноват в этой трагедии. "Я до сих пор не могу нормально спать, боюсь, что все разрушится от любого толчка", - пишет в соцсетях житель Турции Якуп.



После трагедии власти развернули кампанию по поиску виновных. Всего было задержаны около тысячи строителей и подрядчиков, которых заподозрили в халатности во время проведения работ. В некоторых городах запустили программу реновации. Особенно в этом нуждается Стамбул, где много старого жилья. В декабре прошлого года Эрдоган заявил о планах переселить жителей около 1,5 млн зданий в сейсмостойкие дома в течение пяти лет.



"Я навсегда запомню этот день, - признается "МК" житель Анталии Серкан. - Эти жуткие кадры, когда рушились целые районы. Следил за всеми новостями и ждал чуда, чтобы живым достали хотя бы еще одного человека. Масштаб катастрофы напомнил, что это может случиться лично с тобой".



Елизавета Лужбина