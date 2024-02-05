Желтые братья. Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с Россией

08:03 07.02.2024

СМИ: главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с РФ

"Ведомости": главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с Россией



Клиентам китайского банка Chouzhou Commercial Bank сообщили, что они временно приостановили операции с Россией, как сообщают источники в бизнес-сообществе и финансовых консультантах, цитируемые "Ведомостями".



Представители банка уведомили своих клиентов на прошлой неделе о том, что они прекратят сотрудничество с российскими и белорусскими лицами. Владелец одной из компаний заявил газете, что его фирма уже потеряла несколько сделок из-за этого решения банка.



Из-за остановки расчетов и приближающегося китайского Нового года возникнет логистический коллапс: из-за длинных выходных (с 10 по 17 февраля) будет затруднительно экспортировать товары до марта. Chouzhou является основным банком для российских импортеров благодаря своей относительно низкой степени регулирования и удобному географическому расположению штаб-квартиры.



22 декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который значительно упростил для министерства финансов Соединенных Штатов введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России. Это привело к тому, что турецкие финансовые организации начали массово отказываться от работы с российскими банками. Подобные проблемы стали возникать и с китайскими банками в январе 2024 года.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ