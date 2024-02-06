Зачем Кремлю нужен Карлсон. Носятся как с торбой.., - Петр Акопов

09:32 07.02.2024 Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"



6 февраля 2024



Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Владимиром Путиным - вы уже наверняка слышали эту новость. Американская телезвезда, выгнанная в прошлом году с телеканала "Фокс", стойкий сторонник Трампа, жесткий критик Байдена и американской политики на Украине будет говорить с президентом России - и это действительно интересно для многомиллионной американской аудитории Карлсона.



Но почему это должно быть важно для нас в России?



Странный вопрос? Но именно им задаются многочисленные критики "такерофилии", высмеивающие поклонение заезжему американцу. Мол, что же вы везде ищите происки Запада, иноагентов выявляете, а перед Карлсоном лебезите? "Карлсон сходил в Большой театр", "Машина, которая возит Карлсона выехала из администрации президента", "Карлсон посмотрел "Мастера и Маргариту" - некоторые медиа и телеграмм-каналы действительно "ловят хайп" на внимании к гостю.



Смешно? Смешно, но из этого уже выстроили целую теорию.



Суть теории в том, что Россия как отвергнутая невеста все равно ждет признания со стороны Запада - если не от мейнстрима, то хотя бы от таких бунтарей, как Карлсон. Мол, нет у нас самостоятельности и самоуважения, понимаем мы свою ущербность на фоне настоящих держав, вот и становится американский гость объектом поклонения. А все, мол, потому что у них, на Западе, все настоящее и конкурентное, а у нас, мол, одна имитация и тоталитаризм. Где, говорят, наши отечественные "Карлсоны" - популярные в народе и оппозиционные к власти? Нет их, говорят, все улетели за границу или отлучены от медиа. А власть, мол, даже не понимает, что своим поклонением Карлсону лишь подчеркивает внутреннее убожество и свою тоску по потерянной причастности к Западу…



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Ничего так, креативненько?



Нет, просто убого, потому что, для того чтобы так увидеть ситуацию, нужно обладать абсолютно смердяковским мышлением.



Да, у нас в пропаганде хватает глупости и примитива - некоторые медиа используют никому неизвестных западных экспертов только из-за их критики политики Запада на Украине (притом что есть немало авторитетных аналитиков, разбирающих слабые места американской политики), эксплуатируют шапкозакидательские настроения… Все это есть, как и глупый хайп на приезде Карлсона. Но в случае с Такером его эксплуатируют точно так же, как какую-нибудь Блиновскую или героев "голой вечеринки", то есть СМИ просто собирают аудиторию на "кликабельной" персоне. Видеть в этом низкопоклонство перед Западом так же глупо, как и подозревать украинского агента во враче, выпускнице Львовского медицинского института. Нужно отделять медиашум вокруг приезда Карлсона от реального значения этого события, то есть предстоящего интервью с Путиным.



России не нужно ни одобрение Запада, ни признание трампистами величия России и Путина, мы вошли в долгосрочный идеологический и геополитический конфликт с атлантической глобалистской элитой, руководящей Западом. Наши элиты при этом, мягко говоря, неоднородны, и в них хватает людей, выращенных в реальном низкопоклонстве перед "развитыми цивилизациями". Хватает их и среди тех, кто занимается пропагандой, и они как раз часто доводят все до карикатуры, до абсурда. Не из-за какого-то вредительства, а просто по причине абсолютного неприятия происходящего: у них нет фундаментального понимания причин конфликта России и Запада, нет представления о национальных интересах России, нет национального самосознания. И поэтому их антизападная пропаганда строится не на серьезном анализе, а на его имитации или эксплуатации примитивных эмоций и банальной ксенофобии. Пользы от такой "агитации и пропаганды" ноль (сплочение народа достигается другими методами), а вот потенциальный вред ощутим.



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Есть в элите и те, кто действительно верит в возможность со временем "вернуть все как было", в том числе и в отношениях с Западом: помириться и забыть, снова стать младшим партнером глобалистов. Но эти люди не только не определяют политику России, но и с каждым годом будут терять свои позиции и влияние. Стратегически они обречены, и поэтому их тоска по Западу не имеет никакого практического значения.



Тем не менее, наличие этих перегибов не отменяет того факта, что сами США переживают сейчас острейший внутренний кризис, и его развитие имеет для нас большое значение. Не потому, что якобы "иначе нам не победить" (на Украине и вообще). И не потому, что наша главная ставка на то, что "Америка развалится".



Есть куда более правильное объяснение.



США сами сделали Россию важным участником своего кризиса, причем как внутриполитического, так и международного. И если со вторым все понятно - ставка на отрыв Украины от России привела к опосредованной войне между нами и американцами, что в свою очередь активизировало наши усилия по формированию миропорядка, альтернативного атлантическому, то с первым все еще интереснее.



Американская элита сама затащила Россию в свои внутренние разборки, когда в ходе выборов 2016 года стала раскручивать тему "русского вмешательства". Уже восемь лет Трампа полоскают как "русскую марионетку", несмотря на то что большинство американцев не верят ни в его связи с Россией, ни в то, что наша страна как-то способствовала его избранию президентом.



В ходе нынешней президентской кампании русская тема звучит уже в основном в плане угрозы прямой войны с Россией. Трамп пугает избирателей тем, что Байден втянет США в войну (даже ядерную) с русскими, а Байден обвиняет Трампа в том, что он сдаст Украину Путину и потом американцам придется воевать за Европу. Воевать американцы в любом случае не хотят, а их поддержка Украины постепенно уменьшается, так что "русская тема" становится дополнительным аргументом в пользу и так лидирующего Трампа.



Было бы как минимум странно, если бы Россия не использовала это в своих интересах, то есть не подыгрывала Трампу (в том числе и через интервью Путина Карлсону, в котором наш президент обличит Байдена как "поджигателя войны").



Мы не ждем, что, вернувшись в Белый дом, Трамп сдаст нам Украину (что в принципе невозможно, даже если бы у него возникло желание ее "обменять", - ставки Запада на отрыв Украины от России имеют глубочайшие исторические и геополитические причины). Но победа Трампа на выборах выведет внутриполитический раскол в США на новый уровень. Одной этой причины - а ведь избрание Трампа спровоцирует еще и серьезные проблемы между США и Европой - было бы достаточно, для того чтобы Владимир Путин согласился на интервью Такеру Карлсону. Который хотя и не будет вице-президентом у Трампа (на эту тему периодически распускают слухи), но сам по себе уже превратился во влиятельного игрока на американском политическом поле. Источник - regnum.ru

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