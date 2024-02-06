 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.02.2024
14:03  Они ведут себя как нацисты. Что творят сегодня израильские солдаты в Газе, - Игорь Веремеев
13:44  В Германии скончался глава Ассоциации "Деловой Совет ЕврАзЭС-Кыргызстан" Райкан Алканов
13:27  Президент Беларуси Лукашенко прибывает в Узбекистан (программа визита)
12:52  Рокировка Ираклиев в Грузии - как Иванишвили облапошил Запад, - Валерий Кварацхелия
12:43  Казахстан не будет финансировать строительство у себя трех ТЭЦ Россией. Халява, плиз...
12:23  Кавказ и Центральная Азия – как поле деятельности незадачливых западных спецслужб, - В.Прохватилов
11:39  Антикоррупционер - всем премьер. Чего ждать от нового КазПремьера? - Къ

10:36  Азербайджан спешит с внеочередным выбором Алиева на новый срок, - С.Строкань
09:32  Зачем Кремлю нужен Карлсон. Носятся как с торбой.., - Петр Акопов
08:03  Желтые братья. Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с Россией
07:44  США и НАТО – Четвертый рейх, - Драголюб Боснич
00:56  Пакистан. Армия не допустит победы партии экс-премьера Имрана Хана, - Владимир Скосырев
00:26  Город превратился в кладбище: Турция оплакивает жертв землетрясения века
00:24  Ближний Восток: как остановить войну? Часть II
00:18  У Йемена появилось абсолютное оружие
00:10  Юг Газы станет капканом для Израиля, - Игорь Субботин
Вторник, 06.02.2024
23:01  Бывший президент Чили (в 2010-2014 и 2018--2022 гг.) Себастьян Пиньера утонул при крушении вертолета
22:32  Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
22:28  Newsweek: Потеря Авдеевки политически похоронит Зеленского
22:24  Как США и их союзники готовятся к выходу из украинского конфликта, - А.Маслов
21:37  Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря, - Ирина Алкснис
20:19  Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
19:31  C Турцией есть о чем поторговаться. Сближения с Анкарой ищут и Москва, и Вашингтон, - Къ
19:26  Как Эрдоган на словах возрождает Османский халифат, - Руслан Мамедов
19:06  Назначен новый замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана (Р.Ашрапов)
19:03  Нурлан Байбазаров - новый заместитель премьер-министра – министр национальной экономики KZ
18:58  Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС
18:57  Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента
15:31  Казахстан. Первые назначения в новом правительстве 14-го премьера Бектенова
15:25  Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз за 6 лет
15:03  Война с коровами. Душанбе расширяется и превращается в большой кишлак?
13:35  Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:29  Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:25  Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
13:22  Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
13:14  Аюб Юнусов - новый посол Узбекистана в Кувейте
09:01  Турция проникает в Европу через немецкий "черный ход", - А.Арешев
08:58  Бунт фермеров и правые Европы, - А.Соколов
08:49  14-м премьером независимого Казахстана станет 43-летний юрист Олжас Бектенов - "темная лошадка" Токаева
07:50  Мирзиеев приказал обновить 300 клинических протоколов и выдавать лекарства по электронному рецепту
07:46  Дуглас Макгрегор: США вплотную подошли к войне с Ираном
07:40  В Казахстане снова революция в верхах: почему Токаев сместил правительство, - М.Ростовский
06:48  В Киргизии образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева
00:55  Мирзиеев поручил премьеру заключить годовые контракты с министрами соцсферы и установить им KPI
00:38  Неожиданно ожидаемая отставка Казпремьера Смаилова, - Къ
00:18  Кому выгодна смена руководства в Киеве, - Владимир Пряхин
00:01  Карл III начал курс лечения от рака и приостанавливает обязанности короля Великобритании
Понедельник, 05.02.2024
23:01  Коллегия не задалась: пьяный дебош генералов Рос-ФТС в Калининграде
20:38  Иордания мобилизует сирийскую оппозицию на охрану американских баз, - НГ
20:35  Бишкек и Душанбе обошлись без посредников. Пограничных споров больше не будет? - В.Панфилова
20:18  По делу выставки в Дубае задержан вице-министр экологии Казахстана Ошурбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем Кремлю нужен Карлсон. Носятся как с торбой.., - Петр Акопов
09:32 07.02.2024

Петр Акопов
Обозреватель РИА "Новости"

6 февраля 2024

Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Владимиром Путиным - вы уже наверняка слышали эту новость. Американская телезвезда, выгнанная в прошлом году с телеканала "Фокс", стойкий сторонник Трампа, жесткий критик Байдена и американской политики на Украине будет говорить с президентом России - и это действительно интересно для многомиллионной американской аудитории Карлсона.

Но почему это должно быть важно для нас в России?

Странный вопрос? Но именно им задаются многочисленные критики "такерофилии", высмеивающие поклонение заезжему американцу. Мол, что же вы везде ищите происки Запада, иноагентов выявляете, а перед Карлсоном лебезите? "Карлсон сходил в Большой театр", "Машина, которая возит Карлсона выехала из администрации президента", "Карлсон посмотрел "Мастера и Маргариту" - некоторые медиа и телеграмм-каналы действительно "ловят хайп" на внимании к гостю.

Смешно? Смешно, но из этого уже выстроили целую теорию.

Суть теории в том, что Россия как отвергнутая невеста все равно ждет признания со стороны Запада - если не от мейнстрима, то хотя бы от таких бунтарей, как Карлсон. Мол, нет у нас самостоятельности и самоуважения, понимаем мы свою ущербность на фоне настоящих держав, вот и становится американский гость объектом поклонения. А все, мол, потому что у них, на Западе, все настоящее и конкурентное, а у нас, мол, одна имитация и тоталитаризм. Где, говорят, наши отечественные "Карлсоны" - популярные в народе и оппозиционные к власти? Нет их, говорят, все улетели за границу или отлучены от медиа. А власть, мол, даже не понимает, что своим поклонением Карлсону лишь подчеркивает внутреннее убожество и свою тоску по потерянной причастности к Западу…

политика
Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа
Ничего так, креативненько?

Нет, просто убого, потому что, для того чтобы так увидеть ситуацию, нужно обладать абсолютно смердяковским мышлением.

Да, у нас в пропаганде хватает глупости и примитива - некоторые медиа используют никому неизвестных западных экспертов только из-за их критики политики Запада на Украине (притом что есть немало авторитетных аналитиков, разбирающих слабые места американской политики), эксплуатируют шапкозакидательские настроения… Все это есть, как и глупый хайп на приезде Карлсона. Но в случае с Такером его эксплуатируют точно так же, как какую-нибудь Блиновскую или героев "голой вечеринки", то есть СМИ просто собирают аудиторию на "кликабельной" персоне. Видеть в этом низкопоклонство перед Западом так же глупо, как и подозревать украинского агента во враче, выпускнице Львовского медицинского института. Нужно отделять медиашум вокруг приезда Карлсона от реального значения этого события, то есть предстоящего интервью с Путиным.

России не нужно ни одобрение Запада, ни признание трампистами величия России и Путина, мы вошли в долгосрочный идеологический и геополитический конфликт с атлантической глобалистской элитой, руководящей Западом. Наши элиты при этом, мягко говоря, неоднородны, и в них хватает людей, выращенных в реальном низкопоклонстве перед "развитыми цивилизациями". Хватает их и среди тех, кто занимается пропагандой, и они как раз часто доводят все до карикатуры, до абсурда. Не из-за какого-то вредительства, а просто по причине абсолютного неприятия происходящего: у них нет фундаментального понимания причин конфликта России и Запада, нет представления о национальных интересах России, нет национального самосознания. И поэтому их антизападная пропаганда строится не на серьезном анализе, а на его имитации или эксплуатации примитивных эмоций и банальной ксенофобии. Пользы от такой "агитации и пропаганды" ноль (сплочение народа достигается другими методами), а вот потенциальный вред ощутим.

общество
Почему Илон Маск и Такер Карлсон не могут заменить газету "Правда"
Есть в элите и те, кто действительно верит в возможность со временем "вернуть все как было", в том числе и в отношениях с Западом: помириться и забыть, снова стать младшим партнером глобалистов. Но эти люди не только не определяют политику России, но и с каждым годом будут терять свои позиции и влияние. Стратегически они обречены, и поэтому их тоска по Западу не имеет никакого практического значения.

Тем не менее, наличие этих перегибов не отменяет того факта, что сами США переживают сейчас острейший внутренний кризис, и его развитие имеет для нас большое значение. Не потому, что якобы "иначе нам не победить" (на Украине и вообще). И не потому, что наша главная ставка на то, что "Америка развалится".

Есть куда более правильное объяснение.

США сами сделали Россию важным участником своего кризиса, причем как внутриполитического, так и международного. И если со вторым все понятно - ставка на отрыв Украины от России привела к опосредованной войне между нами и американцами, что в свою очередь активизировало наши усилия по формированию миропорядка, альтернативного атлантическому, то с первым все еще интереснее.

Американская элита сама затащила Россию в свои внутренние разборки, когда в ходе выборов 2016 года стала раскручивать тему "русского вмешательства". Уже восемь лет Трампа полоскают как "русскую марионетку", несмотря на то что большинство американцев не верят ни в его связи с Россией, ни в то, что наша страна как-то способствовала его избранию президентом.

В ходе нынешней президентской кампании русская тема звучит уже в основном в плане угрозы прямой войны с Россией. Трамп пугает избирателей тем, что Байден втянет США в войну (даже ядерную) с русскими, а Байден обвиняет Трампа в том, что он сдаст Украину Путину и потом американцам придется воевать за Европу. Воевать американцы в любом случае не хотят, а их поддержка Украины постепенно уменьшается, так что "русская тема" становится дополнительным аргументом в пользу и так лидирующего Трампа.

Было бы как минимум странно, если бы Россия не использовала это в своих интересах, то есть не подыгрывала Трампу (в том числе и через интервью Путина Карлсону, в котором наш президент обличит Байдена как "поджигателя войны").

Мы не ждем, что, вернувшись в Белый дом, Трамп сдаст нам Украину (что в принципе невозможно, даже если бы у него возникло желание ее "обменять", - ставки Запада на отрыв Украины от России имеют глубочайшие исторические и геополитические причины). Но победа Трампа на выборах выведет внутриполитический раскол в США на новый уровень. Одной этой причины - а ведь избрание Трампа спровоцирует еще и серьезные проблемы между США и Европой - было бы достаточно, для того чтобы Владимир Путин согласился на интервью Такеру Карлсону. Который хотя и не будет вице-президентом у Трампа (на эту тему периодически распускают слухи), но сам по себе уже превратился во влиятельного игрока на американском политическом поле.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707287520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Кандидатура неожиданная, но сильная – эксперты о возможном премьере Казахстана
- О новом главе АП
- Комментарий Азата Перуашева касательно отставки Правительства
- Руководитель "Ертіс орманы" подозревается по взяточничестве
- МВД: Молодежные преступные группировки задержаны в ряде регионов
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2024 года №446
- Утверждена повестка заседания Сената
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  